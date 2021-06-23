طريقة عمل روج الشفايف الثابت ومودر الخدود في البيت بمكونات طبيعية 100%

طريقة عمل روج الشفايف الثابت ومودر الخدود، الروج من أكثر مواد التجميل التي تستخدمها كل أنثى، لأنه يبرز جزء مهم في الوجه وهو الشفاه، ولأن الروج يتم استخدامه بشكل يومي، فإنه من الأفضل صنع الروج في المنزل من مواد طبيعية مفيدة ومغذية للشفاه، وفي نفس الوقت يمكن استخدامه في مناطق أخرى من الوجه مثل الجفون والخدود، وإليكم بعض الطرق البسيطة لعمل روج طبيعي وثابت في المنزل:

طريقة عمل روج الشفايف الثابت ومودر الخدود

نحتاج في هذه الطريقة إلى لون شمعي باللون المفضل ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، ولتحضير الروج نقوم بإزالة الورقة من على لون الشمع ثم نضعه في ماء دافئ لمدة خمس دقائق حتى يلين قليلاً، ثم نقطعه إلى قطع صغيرة، بعد ذلك نضع الزيوت على نار متوسطة لنقوم بتسخينها، وبعد ذلك نضيف قطع الشمع ونقلبها حتى تذوب في الزيت ونقلب لنحصل على خليط متجانس وموحد اللون، وبعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك نضعه في علبة أحمر شفاه فارغة ونظيفة ثم نتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل استعماله.

خطوات عمل روج الشفاه الساحر

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة صغيرة من زبدة الشيا وملعقة صغيرة من شمع العسل، وكذلك نحتاج الى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز، كما نحتاج الى ربع ملعقة صغيرة من الكركم، نضع الزبدة والزيت والشمع في طبق مايكرويف، ثم ندخل الطبق في المايكروويف لمدة لا تزيد عن ثلاثين ثانية، وبعد ذلك نقلب الخليط ثم نضيف الكركم ونعيد الخلط، ثم نضع الخليط في علبة روج فارغة ونظيفة، ثم نترك الروج في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل استعماله.

وهذه الطريقة يمكن استخدامها لعمل روج بعدة ألوان وذلك عن طريق استبدال الكركم بالقرفة البودرة أو الشمندر البودرة أو الكاكاو الخام أو أي لون طعام، نصائح قبل إستخدام الروج، عند وضع الروج يجب القيام بتقشير الشفاه وترطيبها بشكل جيد قبل وضعه