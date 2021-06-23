هل نقص فيتامين B12 بيأدي لزيادة الوزن؟ اعرفي معانا

فيتامين B12 ، والمعروف كمان باسم كوبالامين ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماية وبيلعب دور رئيسي في الاداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي ، فيتامين B12 بيشارك في تكوين خلايا الدم وتخليق الحمض النووي وانتاج الطاقة ، ونقص فيتامين B12 ممكن يسبب فقر الدم, والاضطراب العصبي, وانخفاض مستويات الطاقة ، ومن الحاجات اللي ممكن يسببها كمان هي زيادة الوزن ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اعراض نقص فيتامين B12 وهل ممكن يسبب زيادة الوزن ولا لا.

اعراض نقص فيتامين B12:

لما بيكون في نقص في فيتامين ب 12 ، بيتباطأ انقسام الخلايا ، وبسبب الانقسام البطيء للخلايا ، بتتضخم خلايا الدم الحمرا وبتتلف بواسطة جهاز المناعة ، وفي اعراض كتير ممكن تحصل لنقص فيتامين ب 12 واهمها.

– التعب المزمن: نقص فيتامين ب 12 ممكن انه يسبب شعور دائم بالارهاق والتعب.

– سلس البول: بسبب نقص فيتامين ب 12 ، المثانة مش بيكون عندها قدرة على حبس البول ، وممكن يحصل تسرب.

– ضيق التنفس: بيحصل ضيق في التنفس او بطء التنفس بشكل رئيسي بسبب عدم امتصاص الجسم لفيتامين B12 بشكل صحيح.

– النسيان: النسيان يعتبر عرض شائع بيحصل لما الجهاز العصبي بيتحرم من فيتامين B12.

– الهلوسة والذهان: الاعراض الشديدة اللي ممكن تحصل بسبب نقص فيتامين ب 12 هي الهلوسة والذهان.

هل فيتامين ب 12 بيأدي لزيادة الوزن او فقدان الوزن؟

الدراسات ربطت بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 والسمنة ، ومع ذلك اظهرت دراسات تانية ان الاشخاص اللي عندهم مؤشر طبيعي لكتلة الجسم ان نقص فيتامين ب 12 غير مؤثر ، ودراسة تانية ربطت بين السمنة عند الاطفال والمراهقين بنقص فيتامين ب 12.

واظهرت الدراسات الحديثة ان مستويات فيتامين ب 12 المرتفعة في الدم بتتناسب عسكيا مع وزن الجسم.

في النهاية الادلة الحالية غير حاسمة لاثبات ان نقص فيتامين ب 12 بيأدي لزيادة الوزن ، ولكن مع ذلك ، انه تم ملاحظة انخفاض مستويات فيتامين ب 12 عند الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل السمنة.

لو انتي بتعاني من اي اعراض نقص فيتامين ب 12 وتغيرات في الوزن ، شوفي معانا افضل مصادر فيتامين ب 12 اللي ممكن تدخليها في وجباتك اليومية.

مصادر الحصول على فيتامين ب 12:

افضل طريقة طبيعية للحصول على فيتامين ب 12 في جسمك هي اكل الاطعمة اللي بتحتوي عليه ، ومن افضل مصادر فيتامين ب 12 هي.

– اللحمة والفراخ.

– السي فوود.

– البيض.

– اللبن ومنتجات الالبان.

– حبوب الفطار المدعمة.

– الكبدة البقري.

– السردين.

– سمك التونة.

– سمك السلمون.

وبصرف النظر عن المصادر الطبيعية ، تقدري تاخدي كبسولات او شراب فيتامين ب 12 اللي هتساعد على اعادة مستويات فيتامين ب 12 لوضعها الطبيعي ، لكن قبل ما تاخدي اي مكملات او ادوية ضروري استشارة الدكتور.

وغالبا نقص فيتامين ب 12 بيكون شائع بشكل اكبر بين النباتيين لان البروتين بيأثر على امتصاصه ، ولكن الادلة اللي بتربط بين نقص فيتامين ب 12 وزيادة الوزن قليلة ، والاشخاص اللي عندهم مؤشر كتلة الجسم المرتفع بيعانوا احيانا من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 ، فلو لاحظتي زيادة غير متوقعة في وزنك ، الافضل تستشيري دكتور عشان تحددي السبب.

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