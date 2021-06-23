هل نقص فيتامين B12 بيأدي لزيادة الوزن؟ اعرفي معانا

فيتامين B12 ، والمعروف كمان باسم كوبالامين ، هو فيتامين قابل للذوبان في الماية وبيلعب دور رئيسي في الاداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي ، فيتامين B12 بيشارك في تكوين خلايا الدم وتخليق الحمض النووي وانتاج الطاقة ، ونقص فيتامين B12 ممكن يسبب فقر الدم, والاضطراب العصبي, وانخفاض مستويات الطاقة ، ومن الحاجات اللي ممكن يسببها كمان هي زيادة الوزن ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اعراض نقص فيتامين B12 وهل ممكن يسبب زيادة الوزن ولا لا.
اعراض نقص فيتامين B12:
لما بيكون في نقص في فيتامين ب 12 ، بيتباطأ انقسام الخلايا ، وبسبب الانقسام البطيء للخلايا ، بتتضخم خلايا الدم الحمرا وبتتلف بواسطة جهاز المناعة ، وفي اعراض كتير ممكن تحصل لنقص فيتامين ب 12 واهمها.
– التعب المزمن: نقص فيتامين ب 12 ممكن انه يسبب شعور دائم بالارهاق والتعب.
– سلس البول: بسبب نقص فيتامين ب 12 ، المثانة مش بيكون عندها قدرة على حبس البول ، وممكن يحصل تسرب.
– ضيق التنفس: بيحصل ضيق في التنفس او بطء التنفس بشكل رئيسي بسبب عدم امتصاص الجسم لفيتامين B12 بشكل صحيح.
– النسيان: النسيان يعتبر عرض شائع بيحصل لما الجهاز العصبي بيتحرم من فيتامين B12.
– الهلوسة والذهان: الاعراض الشديدة اللي ممكن تحصل بسبب نقص فيتامين ب 12 هي الهلوسة والذهان.
هل فيتامين ب 12 بيأدي لزيادة الوزن او فقدان الوزن؟
الدراسات ربطت بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 والسمنة ، ومع ذلك اظهرت دراسات تانية ان الاشخاص اللي عندهم مؤشر طبيعي لكتلة الجسم ان نقص فيتامين ب 12 غير مؤثر ، ودراسة تانية ربطت بين السمنة عند الاطفال والمراهقين بنقص فيتامين ب 12.
واظهرت الدراسات الحديثة ان مستويات فيتامين ب 12 المرتفعة في الدم بتتناسب عسكيا مع وزن الجسم.
في النهاية الادلة الحالية غير حاسمة لاثبات ان نقص فيتامين ب 12 بيأدي لزيادة الوزن ، ولكن مع ذلك ، انه تم ملاحظة انخفاض مستويات فيتامين ب 12 عند الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل السمنة.
لو انتي بتعاني من اي اعراض نقص فيتامين ب 12 وتغيرات في الوزن ، شوفي معانا افضل مصادر فيتامين ب 12 اللي ممكن تدخليها في وجباتك اليومية.
مصادر الحصول على فيتامين ب 12:
افضل طريقة طبيعية للحصول على فيتامين ب 12 في جسمك هي اكل الاطعمة اللي بتحتوي عليه ، ومن افضل مصادر فيتامين ب 12 هي.
– اللحمة والفراخ.
– السي فوود.
– البيض.
– اللبن ومنتجات الالبان.
– حبوب الفطار المدعمة.
– الكبدة البقري.
– السردين.
– سمك التونة.
– سمك السلمون.
وبصرف النظر عن المصادر الطبيعية ، تقدري تاخدي كبسولات او شراب فيتامين ب 12 اللي هتساعد على اعادة مستويات فيتامين ب 12 لوضعها الطبيعي ، لكن قبل ما تاخدي اي مكملات او ادوية ضروري استشارة الدكتور.
وغالبا نقص فيتامين ب 12 بيكون شائع بشكل اكبر بين النباتيين لان البروتين بيأثر على امتصاصه ، ولكن الادلة اللي بتربط بين نقص فيتامين ب 12 وزيادة الوزن قليلة ، والاشخاص اللي عندهم مؤشر كتلة الجسم المرتفع بيعانوا احيانا من انخفاض مستويات فيتامين ب 12 ، فلو لاحظتي زيادة غير متوقعة في وزنك ، الافضل تستشيري دكتور عشان تحددي السبب.
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