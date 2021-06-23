دلكي جسمك بملعقة نشا لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والسواد مهما كان

أكثر ما يحلم به النساء هو الحصول على جسم موحد اللون، ووجه ابيض خالي من اي بقع اسمرار أو هالات سوداء أو أي مشاكل، كما أن الكثير من النساء تسعى وتبحث عن وجود حماية أو وصفات طبيعية تقيهم من حرارة الشمس الحارقة والتي تؤثر على لون بشرتهم، ولذلك فسوف نعرض لكم وصفات طبيعية من النشا لتبيض الجسم بشكل رائع.وصفات طبيعية لتبيض الجسم بالنشا
النشا لها الكثير من الفوائد الهامة جدًا للبشرة، ولذلك فهي تستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية فهي تساعد على تفتيح الأماكن الغامقة الجسم والوجه، وتساعد أيضًا في تهدئة البشرة وترطيبها وأهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم فيها النشا لتفتيح البشرة هي كالأتي:
ماسك النشا والليمون وزيت الزيتون
المكونات
- 2 ملعقة من النشا
- 2 ملعقة من اللبن البودرة
- 3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز
- 3 ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة التطبيق
- ضعي اللبن مع النشا في طبق عميق وقلبي جيدًا.
- أضيفي اليهم عصير الليمون، وبعد ذلك زيت الزيتون مع التقليب المستمر
- استمري في التقليب حتى تحصلي على خليط معجون ناعم
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الجسم على كل الأماكن الغامقة،
- يترك على البشرة لمدة نصف ساعة
- استخدمي ليفة خشنة ودلكي بيها جسمك و أزيلي الخليط
- قومي بالاستحمام وغسل الجسم بالمياة الدافئة.
- بعد ذلك ضعي كريم مرطب على الجسم.
المكونات
- 4 ملاعق كبار من النشا
- 3 ملاعق من الكركم
- ملعقتين من اللبن البودرة
- 3 ملاعق من ماء الورد
طريقة التطبيق
- احضري إناء عميق.
- ضعي في الإناء النشا، وبعد ذلك اللبن البودرة ، ومسحوق الكركم، وبعد ذلك اخلطي كل هذه المواد الجافة مع بعضهم البعض.
- أضيفي إليهم ماء الورد بالتدريج حتى تحصلي على عجينة تستطيعي توزيعه على البشرة كماسك.
- ضعي الخليط في الأماكن الغامقة في الجسم والبشرة
- يترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الخليط ويفضل الاستحمام بعد ذلك.
- ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا حتى تحصلي على نتيجة سريعة للتفتيح.
الوسوم
أكثر ما يحلم به النساء هو الحصول على جسم موحد اللون، ووجه ابيض خالي من اي بقع اسمرار أو هالات سوداء أو أي مشاكل، كما أن الكثير من النساء تسعى وتبحث عن وجود حماية أو وصفات طبيعية تقيهم من حرارة الشمس الحارقة والتي تؤثر على لون بشرتهم، ولذلك فسوف نعرض لكم وصفات طبيعية من النشا لتبيض الجسم بشكل رائع.وصفات طبيعية لتبيض الجسم بالنشا
النشا لها الكثير من الفوائد الهامة جدًا للبشرة، ولذلك فهي تستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية فهي تساعد على تفتيح الأماكن الغامقة الجسم والوجه، وتساعد أيضًا في تهدئة البشرة وترطيبها وأهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم فيها النشا لتفتيح البشرة هي كالأتي:
ماسك النشا والليمون وزيت الزيتون
المكونات
- 2 ملعقة من النشا
- 2 ملعقة من اللبن البودرة
- 3 ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز
- 3 ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة التطبيق
- ضعي اللبن مع النشا في طبق عميق وقلبي جيدًا.
- أضيفي اليهم عصير الليمون، وبعد ذلك زيت الزيتون مع التقليب المستمر
- استمري في التقليب حتى تحصلي على خليط معجون ناعم
- بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على الجسم على كل الأماكن الغامقة،
- يترك على البشرة لمدة نصف ساعة
- استخدمي ليفة خشنة ودلكي بيها جسمك و أزيلي الخليط
- قومي بالاستحمام وغسل الجسم بالمياة الدافئة.
- بعد ذلك ضعي كريم مرطب على الجسم.
المكونات
- 4 ملاعق كبار من النشا
- 3 ملاعق من الكركم
- ملعقتين من اللبن البودرة
- 3 ملاعق من ماء الورد
طريقة التطبيق
- احضري إناء عميق.
- ضعي في الإناء النشا، وبعد ذلك اللبن البودرة ، ومسحوق الكركم، وبعد ذلك اخلطي كل هذه المواد الجافة مع بعضهم البعض.
- أضيفي إليهم ماء الورد بالتدريج حتى تحصلي على عجينة تستطيعي توزيعه على البشرة كماسك.
- ضعي الخليط في الأماكن الغامقة في الجسم والبشرة
- يترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وبعد ذلك يتم غسل الخليط ويفضل الاستحمام بعد ذلك.
- ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا حتى تحصلي على نتيجة سريعة للتفتيح.
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