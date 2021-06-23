طريقة عمل فطيرة الجبن السريعة بكل سهولة وبمذاق مميز وشهي جداً

- 1/2
- 2/2
فطيرة الجبن السريعة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضيرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة الجبن السريعة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات فطيرة الجبن السريعة
تتكون فطيرة الجبن السريعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- ملعقة كبيرة سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 200 مل حليب دافئ.
- بيضة.
- 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 300 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
مقادير الحشوة
مقادير الوجه
- صفار بيضة مخفوقة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة الجبن السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر البودرة والخميرة الفورية والحليب الدافئ والبيضة والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بسباتولا حتى تمتزج جميع المكونات.
- ثم نضيف الملح ونقلب جيداً بسباتولا حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الجبنة الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيداً، ثم نقسم الحشوة إلى جزئين.
- بعد مرور نصف ساعة نرش على العجينة دقيق ونكورها، ثم نفردها قليلاً باليد على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نكور نصف كمية الحشوة نضعها على منتصف الفطيرة، ثم نغلق الفطيرة ونكورها، ثم نفردها مرة ثانية على شكل دائرة صغيرة مقاس 32 سم.
- ثم نحضر صينية دائرية مقاس 32 سم ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها الفطيرة، ثم ندهن وجه الفطيرة بصفار البيضة المخفوقة.
- بعد ذلك نضع على الوجه كمية الجبنة المتبقية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقطع الفطيرة.
- ثم نقدم فطيرة الجبن في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
فطيرة الجبن السريعة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضيرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة الجبن السريعة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات فطيرة الجبن السريعة
تتكون فطيرة الجبن السريعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- ملعقة كبيرة سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- 200 مل حليب دافئ.
- بيضة.
- 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 300 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
مقادير الحشوة
مقادير الوجه
- صفار بيضة مخفوقة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة الجبن السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر البودرة والخميرة الفورية والحليب الدافئ والبيضة والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بسباتولا حتى تمتزج جميع المكونات.
- ثم نضيف الملح ونقلب جيداً بسباتولا حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الجبنة الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة ونخلطهم جيداً، ثم نقسم الحشوة إلى جزئين.
- بعد مرور نصف ساعة نرش على العجينة دقيق ونكورها، ثم نفردها قليلاً باليد على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نكور نصف كمية الحشوة نضعها على منتصف الفطيرة، ثم نغلق الفطيرة ونكورها، ثم نفردها مرة ثانية على شكل دائرة صغيرة مقاس 32 سم.
- ثم نحضر صينية دائرية مقاس 32 سم ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها الفطيرة، ثم ندهن وجه الفطيرة بصفار البيضة المخفوقة.
- بعد ذلك نضع على الوجه كمية الجبنة المتبقية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقطع الفطيرة.
- ثم نقدم فطيرة الجبن في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة الجبن السريعة بكل سهولة وبمذاق مميز وشهي جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.