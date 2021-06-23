طريقة عمل فطيرة الجبن السريعة بكل سهولة وبمذاق مميز وشهي جداً

فطيرة الجبن السريعة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضيرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة الجبن السريعة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة الجبن السريعة

تتكون فطيرة الجبن السريعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

200 مل حليب دافئ.

بيضة.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

300 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

مقادير الوجه

صفار بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة الجبن السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: