طريقة عمل عجينة البقلاوة الهشة بأبسط المكونات وأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة البقلاوة، تعد البقلاوة أو الجلاس من أفضل وألذ المعجنات الهشة التي يفضلها العديد من الأشخاص، حيث تتكون من طبقات رقيقة تعطي مذاقاً هشا ومقرمشاً، تحى بالعديد من الحشوات مثل المكسرات والبندق والجوز، وتسقى بالشربات حتى حتى مذاقاً لذيذاً، وتعد من الحلويات الشامية المنتشرة بشكل كبير في بلاد الشام، وبعدها انتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبح يتفنن فيها طهاة العالم، يمكن التعرف على طريقة عمل عجينة البقلاوة من خلال متابعتكم لهذا المقال.طريقة عمل عجينة البقلاوة
تعد عجينة البقلاوة من أبسط العجائن التي تحضر في المنزل، حيث يسهل تحضيرها بدلاً من شرائها جاهزة، فهي تحضر بمكونات سهلة وبسيطة، فلنتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها.
المكونات:
- مقدار كيلو من دقيق الحلويات.
- كوب نشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب زبدة.
- مقدار كوبان من الماء.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء واسع ويوضع فيه الدقيق والملح ويتم تقليبهم جيداً، ثم يتم إضافة القليل من الزبدة، ويتم عجنهم بواسطة أصابع اليد.
- يتم إضافة الماء بشكل تدريجي ويتم العجن حتى الحصول على عجينة طريقة متماسكة لا تلتصق باليد.
- تغطى العجينة وتوضع في مكان دافىء لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- يتم تقطيع العجينة لدوائر صغيرة ووضعها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- يتم فرد النشا على سطح مستوي ثم تفرد كل عجينة حتى تصبح رقيقة جداً بشكل طولي.
- تحضر الكمية بالكامل ووضع القليل من النشا بين طبقات العجين وتوضع في كيس وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة ونصف.
- تخرج رقائق العجين من الثلاجة ونفردها مرة أخرى حتى تصبح رقيقة جداً مثل عجينة البقلاوة أو الجلاش الجاهزة.
تحضير حشو البقلاوة
- تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ويفرد فيها رقائق عجينة البقلاوة وتدهن كل منها بالزبدة حتى يتكون لدينا عدة رقائق.
- يرش عليها المكسرات ويتم وضع باقي رقائق العجينة عليها ودهن كل واحدة تلو الأخرى بالزبدة، ثم يتم تقطيعها بالسكين، ثم يرش على الوجه باقى خليط الزبدة والسمن.
- تدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً.
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم تترك لتبرد وتقدم باردة.
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طريقة عمل عجينة البقلاوة، تعد البقلاوة أو الجلاس من أفضل وألذ المعجنات الهشة التي يفضلها العديد من الأشخاص، حيث تتكون من طبقات رقيقة تعطي مذاقاً هشا ومقرمشاً، تحى بالعديد من الحشوات مثل المكسرات والبندق والجوز، وتسقى بالشربات حتى حتى مذاقاً لذيذاً، وتعد من الحلويات الشامية المنتشرة بشكل كبير في بلاد الشام، وبعدها انتشرت في جميع أنحاء العالم وأصبح يتفنن فيها طهاة العالم، يمكن التعرف على طريقة عمل عجينة البقلاوة من خلال متابعتكم لهذا المقال.طريقة عمل عجينة البقلاوة
تعد عجينة البقلاوة من أبسط العجائن التي تحضر في المنزل، حيث يسهل تحضيرها بدلاً من شرائها جاهزة، فهي تحضر بمكونات سهلة وبسيطة، فلنتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها.
المكونات:
- مقدار كيلو من دقيق الحلويات.
- كوب نشا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب زبدة.
- مقدار كوبان من الماء.
طريقة التحضير:
- يحضر إناء واسع ويوضع فيه الدقيق والملح ويتم تقليبهم جيداً، ثم يتم إضافة القليل من الزبدة، ويتم عجنهم بواسطة أصابع اليد.
- يتم إضافة الماء بشكل تدريجي ويتم العجن حتى الحصول على عجينة طريقة متماسكة لا تلتصق باليد.
- تغطى العجينة وتوضع في مكان دافىء لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
- يتم تقطيع العجينة لدوائر صغيرة ووضعها في كيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- يتم فرد النشا على سطح مستوي ثم تفرد كل عجينة حتى تصبح رقيقة جداً بشكل طولي.
- تحضر الكمية بالكامل ووضع القليل من النشا بين طبقات العجين وتوضع في كيس وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة ونصف.
- تخرج رقائق العجين من الثلاجة ونفردها مرة أخرى حتى تصبح رقيقة جداً مثل عجينة البقلاوة أو الجلاش الجاهزة.
تحضير حشو البقلاوة
- تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ويفرد فيها رقائق عجينة البقلاوة وتدهن كل منها بالزبدة حتى يتكون لدينا عدة رقائق.
- يرش عليها المكسرات ويتم وضع باقي رقائق العجينة عليها ودهن كل واحدة تلو الأخرى بالزبدة، ثم يتم تقطيعها بالسكين، ثم يرش على الوجه باقى خليط الزبدة والسمن.
- تدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً.
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم تترك لتبرد وتقدم باردة.
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