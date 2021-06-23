سر تحضير أرغفة الحواوشي بالمنزل بطعم خيال ولا داعي لشرائه جاهز مرة آخرى

سر تحضير أرغفة الحواوشي، إذا كنت تبحث عن وجبة سهلة وسريعة فعليك بالحواشي فهي، من الوجبات الشعبية التي استطاعت أن تخطف قلوب الجميع بلا استثناء الكبار والصغار، فوجود اللحم المفروم المعصج ومجموعة التوابل في رغيف من العيش البلدي المحمص بإضافة الطحنية والكاتشب فيكون الطعم رائع جدًا، لهذا فجميع السيدات يفضل إعداده في المنزل لضمان جودة وسلامة مكوناته.

سر تحضيرالحواوشي

أكلة مصرية شعبية منتشرة في جميع المحافظات يقبل عليها جميع الطوائف لتناولها بسبب مذاقها الرائع أما عن رائحة فتكون كافية لتحمسك للإقبال على تناوله بلهفه لطعمه الشهي.

طريقة إعداد الحواشي في المنزل

الوباء المستجد غير الكثير من الأوضاع وعلى رأسهم ابتعاد الكثيرين عن شراء أو طلب الوجبات السريعة، وبدأو يفضلون إعدادها في المنزل ويبحثون عبر المنصات المختلفة عن اهم الطرق التي تساعدهم على إعدادها بصورة ناجحة، أما عن أفضل طريقة للإعداد الحواوشي فيتم ذكرها فيما يلي

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم .

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.

حبة من الفلفل الأخضر مقطع ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من جوزة الطبيب أو الكبابة الصيني.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

تمن ملعقة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة من الكاري.

ملح على حسب الرغبة.

6 أرغفة من العيش البلدي

في البداية علينا تحضير الحشو من خلال وضع اللحم في إناء عميق ثم نقوم بإضافة كافة التوابل سابقة الذكر عليها مع التقليب والخلط جيدًا.

قومي بتصفيته مقدار البصل جيدًا من الماء وضفيها على اللحم مع الخلط أيضًا.

واخيرًا قومي بوضع الفلفل على خليط اللحم واخلطي جيدًا حتى يتكون معاكي خليط من اللحم متماسك.

إحضار العيش وافتحيه من أحد الجوانب وضعي فيه مقدار من حشوة اللحم وهذا حتى يتم الانتهاء من الكمية.

تشغيل الفرن على درجة حرارة 170 درجة.

إذابة الزبدة وادهني بها الأرغفة جيدًا من جميع الجوانب.

قومي بإحضار صينية ذو حجم مناسب وضعي فيه الحواوشي وادخليها الفرن وانتظري حتى تتأكدي من إتمام عملية النضج

مكونات الحوا وشى في المنزلطريقة تحضير الحوا وشى في المنزل