طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاته في دقائق

البان كيك هو من الحلويات سهلة التحضير والتي يحبها ويفضل الجميع فهو لا يأخذ وقت او جهد في تحضيره ولا يحتاج مكونات كثيرة، بالأضافة ان الاطفال تعشقه، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البان كيك بأكثر من طريقة. طريقة عمل البان كيك بالشيكولاته: طريقة عمل البان كيك بالشيكولاته: المكوّنات كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل. ملعقتان كبيرتان من الزبدة غير المملحة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. مكونات الحشو: أربع قطع من الزبدة.

كوب من العسل أو المربى أو الشوكولاتة.

سكر الحلويات الناعم.

كوب من الكريمة المخفوقة طريقة التحضير: خلط المكونات الجافة من الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح مع بعضها في وعاء صغير، ونضعه جانباً.

خفق الحليب والزبدة والبيض في وعاء أخر، وإضافة خليط المكونات الجافة إلى خليط الحليب، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا حتى نحصل على خليط سائل.

نقوم بتسخين مقلاة ونضع بها نقطة زيت حتى لا تلتصق بها العجينة، ثم نضع ربع كوب من الخليط بها ونقوم بتوزيعها في المقلاة، ثم نقوم بقلبها من وجه لأخر حتى نحصل على الوجه البني الشهي.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة، ونقوم بوضع البان كيك في الفرن وتغطيتها بالالمنيوم، ونتركه لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونضع عليها صوص الشيكولاته أو المربى أو الشربات أو العسل، مع الكريمة المخفوقة. طريقة عمل البان كيك السريع: طريقة عمل البان كيك السريع: المكوّنات كوب من الدقيق متعدد الأستخدامات.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

بيضة مخفوقة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع جميع المكونات الجافة السابقة ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نضع البيض والزيت والحليب في وعاء اخر ونقوم بخلطهم ايدا جيدا ثم نقوم المواد الجافة عليها ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة سائلة.

ثم نقوم بتسخين صينية على النار ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت.

ثم نضع ربع كوب من عجينة البان كيك ثم نقوم بقلبها على الجهة الأخرى حتى نحصل على اللون البني.

ثم نقوم بأخراجها من ع النار ونضع عليها الحشو المفضل. الوسوم

البان كيك هو من الحلويات سهلة التحضير والتي يحبها ويفضل الجميع فهو لا يأخذ وقت او جهد في تحضيره ولا يحتاج مكونات كثيرة، بالأضافة ان الاطفال تعشقه، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل البان كيك بأكثر من طريقة. طريقة عمل البان كيك بالشيكولاته: طريقة عمل البان كيك بالشيكولاته: المكوّنات كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل. ملعقتان كبيرتان من الزبدة غير المملحة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. مكونات الحشو: أربع قطع من الزبدة.

كوب من العسل أو المربى أو الشوكولاتة.

سكر الحلويات الناعم.

كوب من الكريمة المخفوقة طريقة التحضير: خلط المكونات الجافة من الطحين والسكر والبيكنج باودر والملح مع بعضها في وعاء صغير، ونضعه جانباً.

خفق الحليب والزبدة والبيض في وعاء أخر، وإضافة خليط المكونات الجافة إلى خليط الحليب، ثم نقوم بخلط جميع المكونات معا حتى نحصل على خليط سائل.

نقوم بتسخين مقلاة ونضع بها نقطة زيت حتى لا تلتصق بها العجينة، ثم نضع ربع كوب من الخليط بها ونقوم بتوزيعها في المقلاة، ثم نقوم بقلبها من وجه لأخر حتى نحصل على الوجه البني الشهي.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة، ونقوم بوضع البان كيك في الفرن وتغطيتها بالالمنيوم، ونتركه لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن ونضع عليها صوص الشيكولاته أو المربى أو الشربات أو العسل، مع الكريمة المخفوقة. طريقة عمل البان كيك السريع: طريقة عمل البان كيك السريع: المكوّنات كوب من الدقيق متعدد الأستخدامات.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

بيضة مخفوقة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع جميع المكونات الجافة السابقة ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نضع البيض والزيت والحليب في وعاء اخر ونقوم بخلطهم ايدا جيدا ثم نقوم المواد الجافة عليها ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة سائلة.

ثم نقوم بتسخين صينية على النار ونقوم بدهنها بنقطة من الزيت.

ثم نضع ربع كوب من عجينة البان كيك ثم نقوم بقلبها على الجهة الأخرى حتى نحصل على اللون البني.

ثم نقوم بأخراجها من ع النار ونضع عليها الحشو المفضل.

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