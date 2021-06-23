علاج تنميل اليدين والقدمين بعدة طرق طبيعية مفيدة وصحية جدا

تنميل اليدين والقدمين من الأمور المزعجة للكثير من الناس فهو عرض وليس مرض، فبعض الأمراض يصاحبها تنميل فى الأطراف مثل التهابات الأعصاب وأمراض المخ والانزلاق الغضروفى فدائماً يصاحبها تنميل، وايضاً نقص الكالسيوم والانيميا تسبب تنميل وأمراض السرطان، وأحياناً يكون التنميل شئ عارض فعند التحميل على راحة اليد أو الزراع أو ثني الركبتين لفترة طويلة يحدث التنميل ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور بعد ١٠ دقائق، لذلك إذا استمر التنميل لفترة طويلة فلابد من زيارة الطبيب لمعرفة أسبابه وكيفية علاجها للتخلص من هذا الالم المزعج، وسوف نقدم لكم اليوم مجموعة من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج هذا التنميل، ونتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة استخدام علاج تنميل اليدين والقدمين بالطرق الطبيعية. طرق علاج تنميل اليدين والقدمين خليط الزنجبيل طرق علاج تنميل اليدين والقدمين خليط الزنجبيل يساعد هذا الخليط فى تخفيف الألم والشعور بالراحة واليكم مكوناته وطريقة استخدامه. المكونات ١/٤ ملعقة صغيرة من بشر الزنجبيل الأخضر.

١/٢ ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام نقوم بمزج الزنجبيل مع العسل جيدا حتى نحصل على خليط متجانس مع بعضه. ثم نضع هذا الخليط على على مكان الألم لمدة ١/٤ ساعة. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء. وتكرر هذه الوصفة عند الشعور بالألم. مشروب الكركم يساعد الكركم فى علاج التنميل لأنه يعمل على تحسين تدفق الدم فى جميع أجهزة الجسم، وايضاً يستخدم كمضاد للالتهاب وتخفيف الألم . المكونات ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من العسل. الطريقة نضيف ملعقة الكركم إلى كوب اللبن ونقلبها جيدا. ثم نضعهم على النار لتسخين اللبن. بعد التسخين نضيف اليه ملعقة العسل . ونتناوله هذا المشروب يوميا فى الصباح. عجينة الكركم المقادير ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٣ كوب من الماء. الاستخدام نقوم بخلط الكركم مع الماء جيداً حتى تتكون لدى عجينة. ثم ندلك بها المنطقة المصابة لعدة دقائق. وبعد ذلك نشطفها بالماء. مشروب القرفة مشروب القرفة تعمل القرفة على تدفق الدم إلى الذراعين والقدمين، فئه تحتوى على المنتجين والبوتاسيوم وكمية كبيرة من فيتامين ب، لذلك ينصح بتناولها يوميا لتنشيط الدورة الدموية. المكونات ملعقة صغيرة من العسل.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من القرفة. الطريقة نضيف ملعقة القرفة إلى كوب الماء المغلي وتحلى بالعسل. نتناول هذا المشروب مرة واحدة فى اليوم لعدة اسابيع. الملح الإنجليزى الملح الإنجليزى يحتوى على كبريتات الماغنسيوم التى تساعد فى رفع مستويات الماغنسيوم فى الدم وبالتالي يحسن الدورة الدموية. المكونات ١/٢ كوب من الملح الإنجليزى.

٤ لتر من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نحضر حوض ونضع به الماء الدافئ ونقوم بإزابة الملح به. وبعد ذلك نقوم بتقطع القدمين به لمدة ١٥ دقيقة. نكرر هذه الوصفة عدة مرات فى الإسبوع. ملحوظة لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لمرضى السكر أو الكلى. الضغط والتدليك يساعد الضغط أو التدليك على التخلص من تنميل اليدين والقدمين بالضغط على المنطقة المصابة، لزيادة تدفق الدم بها وبالتالي يؤدى إلى ارتخاء العضلات والأعصاب فى هذه المنطقة. المكونات قطعة من القماش.

كوب من الماء الدافئ. كيفية الاستخدام نغمس قطعة القماش فى الماء الدافئ ونعصرها عصراً خفيفاً. ونضغط بها على المنطقة المصابة لمدة ٧ دقائق بلطف. نكرر هذه الخطوة عدة مرات. او يمكننا التدليك بزيت جوز الهند أو الخردل الدافئ. الوسوم

تنميل اليدين والقدمين من الأمور المزعجة للكثير من الناس فهو عرض وليس مرض، فبعض الأمراض يصاحبها تنميل فى الأطراف مثل التهابات الأعصاب وأمراض المخ والانزلاق الغضروفى فدائماً يصاحبها تنميل، وايضاً نقص الكالسيوم والانيميا تسبب تنميل وأمراض السرطان، وأحياناً يكون التنميل شئ عارض فعند التحميل على راحة اليد أو الزراع أو ثني الركبتين لفترة طويلة يحدث التنميل ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور بعد ١٠ دقائق، لذلك إذا استمر التنميل لفترة طويلة فلابد من زيارة الطبيب لمعرفة أسبابه وكيفية علاجها للتخلص من هذا الالم المزعج، وسوف نقدم لكم اليوم مجموعة من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج هذا التنميل، ونتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة استخدام علاج تنميل اليدين والقدمين بالطرق الطبيعية. طرق علاج تنميل اليدين والقدمين خليط الزنجبيل طرق علاج تنميل اليدين والقدمين خليط الزنجبيل يساعد هذا الخليط فى تخفيف الألم والشعور بالراحة واليكم مكوناته وطريقة استخدامه. المكونات ١/٤ ملعقة صغيرة من بشر الزنجبيل الأخضر.

١/٢ ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الاستخدام نقوم بمزج الزنجبيل مع العسل جيدا حتى نحصل على خليط متجانس مع بعضه. ثم نضع هذا الخليط على على مكان الألم لمدة ١/٤ ساعة. بعد ذلك نقوم بغسله بالماء. وتكرر هذه الوصفة عند الشعور بالألم. مشروب الكركم يساعد الكركم فى علاج التنميل لأنه يعمل على تحسين تدفق الدم فى جميع أجهزة الجسم، وايضاً يستخدم كمضاد للالتهاب وتخفيف الألم . المكونات ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من العسل. الطريقة نضيف ملعقة الكركم إلى كوب اللبن ونقلبها جيدا. ثم نضعهم على النار لتسخين اللبن. بعد التسخين نضيف اليه ملعقة العسل . ونتناوله هذا المشروب يوميا فى الصباح. عجينة الكركم المقادير ملعقة كبيرة من الكركم.

١/٣ كوب من الماء. الاستخدام نقوم بخلط الكركم مع الماء جيداً حتى تتكون لدى عجينة. ثم ندلك بها المنطقة المصابة لعدة دقائق. وبعد ذلك نشطفها بالماء. مشروب القرفة مشروب القرفة تعمل القرفة على تدفق الدم إلى الذراعين والقدمين، فئه تحتوى على المنتجين والبوتاسيوم وكمية كبيرة من فيتامين ب، لذلك ينصح بتناولها يوميا لتنشيط الدورة الدموية. المكونات ملعقة صغيرة من العسل.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من القرفة. الطريقة نضيف ملعقة القرفة إلى كوب الماء المغلي وتحلى بالعسل. نتناول هذا المشروب مرة واحدة فى اليوم لعدة اسابيع. الملح الإنجليزى الملح الإنجليزى يحتوى على كبريتات الماغنسيوم التى تساعد فى رفع مستويات الماغنسيوم فى الدم وبالتالي يحسن الدورة الدموية. المكونات ١/٢ كوب من الملح الإنجليزى.

٤ لتر من الماء الدافئ. طريقة الاستخدام نحضر حوض ونضع به الماء الدافئ ونقوم بإزابة الملح به. وبعد ذلك نقوم بتقطع القدمين به لمدة ١٥ دقيقة. نكرر هذه الوصفة عدة مرات فى الإسبوع. ملحوظة لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لمرضى السكر أو الكلى. الضغط والتدليك يساعد الضغط أو التدليك على التخلص من تنميل اليدين والقدمين بالضغط على المنطقة المصابة، لزيادة تدفق الدم بها وبالتالي يؤدى إلى ارتخاء العضلات والأعصاب فى هذه المنطقة. المكونات قطعة من القماش.

كوب من الماء الدافئ. كيفية الاستخدام نغمس قطعة القماش فى الماء الدافئ ونعصرها عصراً خفيفاً. ونضغط بها على المنطقة المصابة لمدة ٧ دقائق بلطف. نكرر هذه الخطوة عدة مرات. او يمكننا التدليك بزيت جوز الهند أو الخردل الدافئ.

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