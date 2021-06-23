وصفة الكيراتين الطبيعي العجيب لفرد الشعر في المنزل بأقل التكاليف

كيراتين طبيعي عجيب لفرد الشعر، من المعروف أن الكرياتين يساعد على فرد وتنعيم الشعر وحلم كل فتاة أن يصبح شعرها مفرود ولا يوجد فيه أي تجاعيد أو كثرت، ولكن تحاول البحث عن كرياتين طبيعي يساعدها على فرد الشعر بدون أن يلحق الضرر بالشعر عند استخدم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون عجيب وآمن بدون أن يتسبب في حدوث تأثيرات سلبية عند استخدامه على الشعر بجانب أنه يساعد على تغذية الشعر ومدة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يمكن استخدام الموز كان بديل للكرياتين خاصة أنه يحتوي على بعض العناصر والمكونات التي تعطي نتائج فعالة في فرد وتنعيم الشعر بشكل عجيب، وبالتالي عند المداومة على هذه الوصفة تعطي نتائج سريعة ومبهرة.

يتم تجهيز ثلاث حبات من الموز و 2 حبة من البيض ويتم تجهيز وعاء وإضافة في الموز، ثم يتم عرشه جيداً حتى يصبح ناعم ثم نضيف عليه ملعقة من عسل النحل الأبيض وتقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

في الخطوة التالية نقوم بخفق البيض في وعاء آخر ويتم تقليبه جيداً، ثم يتم إضافة العسل مع الماء وتقلب المكونات حتى تتجانس تماماً.

بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلي جزئين أو أربع أجزاء وتوزيع هذا الخليط على الشعر جيدا، ثم يتم لف الشعر أو ارتداء قبعة الشاور ويترك على الأقل لمدة ساعتين.

بعد انتهاء المدة المحددة يتم شطف الشعر بالماء الفاتر جيدا، ويفضل استخدام هذه الوصفه مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج خلال فترة قصيرة .

وصفة الموز لفرد الشعركيراتين طبيعي لفرد الشعر

يتم تجهيز نصف كوب من حليب جوز الهند ونصف ملعقة من عصير الليمون، ثم يتم تجهيز وعاء وتخلط في المكونات مع بعضها حتى تتجانس ويتم حفظه في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم يتم وضعه على الشعر ويترك لمدة 60 دقيقة على الأقل ثم يشطف الشعر بالماء، ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج لنعومة الشعر .