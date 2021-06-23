طريقة عمل العيش الفينو في المنزل مثل المحلات بطريقة بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل العيش الفينو من أكثر طرق المخبوزات شيوعاً على الإطلاق، وذلك بسبب استخداماته المتعددة حيث يتم استخدامه في عمل ساندوتشات الجبنة والشاورما والكفتة والكثير من الأكلات الاخرى، ويتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل لذلك سوف لا تتحيري عند القيام بعمله في المنزل، وأنصح في هذا الموضوع بعمل أي نوع من المعجنات في البيت أفضل من شرائها من الخارج لضمان ما بها من مكونات وعدم وجود ما يسمى باللمسة التي تسبب الكثير من الأمراض، وفي مقالنا اليوم سوف نتعرف على طريقة تحضير العيش الفينو ومكوناته البسيطة من خلال موقع ثقفني صاحب كل جديد.

مكونات عمل العيش الفينو

مكونات عمل العيش الفينو من أبسط المكونات على الإطلاق لأنها موجودة في كل منزل وهي كما يلي:

١ كيلو جرام م

كيس من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

للوجه

كمية من السمسم.

بيضة.

رشة من حبة البركة ( على حسب الرغبة ).

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة ممتعة لعمل هذا الخبز الهش بطريقة مثل المخابز سوف تعجبكم وهي كما يلي:

نحضر إناء للعجن ونضع به الزبدة الذائبة وملعقة السكر والبيض المحدد. ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يذوب السكر والبيض. وفي إناء آخر ننخل الدقيق ونقلب به الخميرة الفورية ورشة الملح وكيس البيكنج بودر. نضع خليط الدقيق بالتدريج إلي خليط الزبدة مع إضافة ماء للعجن ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية. نترك العجين حتى يرتاح ويتضاعف حجمه لمدة ساعة أو أكثر. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متساوية الحجم أو على شكل أصابع. نحضر الصاج المدهون ونضع عليه هذا العجين ونتركه حتى يخمر مرة أخرى. ندهن وجه الخبز بالبيض ثم نرش عليه السمسم أو حبة البركة على حسب رغبة كل واحد. ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج تماماً. نخرج العيش من الفرن ونتركه يبرد ويتم استخدامه حسب الرغبة.

بعض الملاحظات ليكون الخبز مثل المحلات

سوف نتعرف في هذا الموضوع على بعض الملاحظات لنجاح الخبز مثل الجاهز وهي كما يلي: