سرطان عنق الرحم ما دوت الخليج أسبابه وأعراضه

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وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يحتل مرض سرطان عنق الرحم المرتبة الرابعة بين أكثر الأمراض التي تصيب وتسبب الوفيات بين النساء في جميع أنحاء العالم. ودولة الإمارات ليست استثناءً، فقد أشارت بيانات دائرة الصحة في أبوظبي إلى أن سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً ورابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء.

وتقول الدكتورة بشرى غول، اخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى زليخة بدبي، أن جميع حالات سرطان عنق الرحم تحدث تقريبًا لدى النساء المصابات سابقًا بفيروس الورم الحليمي البشري.

وفيروس الورم الحليمي البشري هو مجموعة من الفيروسات التي تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي وأنواع أخرى من النشاط الجنسي. وهناك أنواع منخفضة الخطورة ترتبط فقط بالثآليل، وأنواع عالية الخطورة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسرطان عنق الرحم.

عند معظم الناس، يمكن للجسم أن يزيل العدوى بنفسه. لكن في بعض الحالات يبقى لفترة أطول ويسبب مرضًا مزمنًا ، وهو مرض طويل الأمد.

وبحسب د. غول، فإن المرض طويل الأمد ذو الأنواع عالية الخطورة هو الذي يسبب تغيرات في الخلايا تسمى الطفرات. وتتسبب الطفرات في نمو الخلية بشكل غير طبيعي بدلاً من الموت بمعدل محدد وراثيًا. كما تنمو هذه الخلية غير الطبيعية بمعدل غير طبيعي دون أن تموت وتؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ما دوت الخليج أعراض سرطان عنق الرحم

يمكن أن تحدث الإصابة بسرطان عنق الرحم بدون أعراض، وقد تظهر أعراض المرض في وقت مبكر، وهناك أيضاً أعراض المرض المتقدم.

وبالنسبة للأعراض المبكرة توردها د. غول كالتالي:

أي نزيف غير عادي مثل النزيف بعد الجماع ، بين فترات الحيض أو بعد سن اليأس.

إفرازات مهبلية مائية أو دموية أو ثقيلة وذات رائحة كريهة.

آلام الحوض أو آلام بعد الجماع.

فيما أن أعراض سرطان عنق الرحم المتقدم تتمثل في التالي:

فقدان الوزن.

الإعياء والتعب.

ألم في الساق أو تورم في أحد أو كلا الساقين.

ألم في أسفل الظهر أو الحوض.

سهولة كسر العظام.

تسرب البول والبراز من الجهاز التناسلي الأنثوي.

صعوبة التبول والتبرز.

وجود دم في البول.

ألم شديد في الجانب أو الظهر ناتج عن الكليتين.

نزيف مهبلي غزير.

ما دوت الخليج عوامل الخطر لسرطان عنق الرحم

تشير د. غول إلى وجود عوامل خطر يمكن أن تؤدي لزيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم ، ولكن لا يترجم بالضرورة إلى الإصابة بمرض.

ويعد فيروس الورم الحليمي البشري أهم أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم. ويُعرف فيروس الورم الحليمي البشري والعوامل التي تزيد من اكتساب فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا بعوامل الخطر لعوامل عنق الرحم مثل الجنس المبكر والاختلاط.

ومن عوامل الخطر الأخرى المسببة لسرطان عنق الرحم: