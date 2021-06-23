طريقة عمل بسكوت اللانكشير بالخطوات في المنزل

بسكوت اللانكشير، هو احد أنواع البسكوت الغير مكلف ماديا ، كما يمكن أن يقدم بالون الأبيض أو يضاف ألية ألوان لجذب الأطفال لتناوله، كما يمكن تقديمه في أعياد الميلاد، وتحضيره في العيد مع الكعك والبسكوت.

عمل البسكوت في المنزل، البسكوت من الحلويات سريعة التحضير ويمكن التنوع في تقديمها يوجد أنواع كثيرة بالشكولاتة، الفانليا، يفضلها الكبار والصغار، يقدم على الفطار مع كوب من الشاي، أو في منتصف اليوم إلى أطفال اللانكشير، بالمقادير والخطوات عر موقعنا ثقفنى.

طريقة عمل بسكوت اللانكشير

هناك العديد من أنواع البسكوتات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وافضل بكثير من الحلويات الجاهزة، مثل بسكوت العشر دقائق سوف نقدم أليكم طريقة تحضيره، اليوم نقدم أليكم نوع جديد من البسكوت مع أضافه بسيطة للتزين اختياري.

مقادير اللانكشير.

2 كوب دقيق.

كوب سمن بلدي أو زبده بحراره الغرفة.

نصف كوب من نشا.

نصف كوب سكر بودر.

2 حبه بيض.

ملعقه صغيره فانيليا.

ملعقه صغيره من بيكنج بودر.

ذره ملح.

خطوات تحضير اللانكشير في المنزل