طريقة عمل بسكوت اللانكشير بالخطوات في المنزل

بسكوت اللانكشير، هو احد أنواع البسكوت الغير مكلف ماديا ، كما يمكن أن يقدم بالون الأبيض أو يضاف ألية ألوان لجذب الأطفال لتناوله، كما يمكن تقديمه في أعياد الميلاد، وتحضيره في العيد مع الكعك والبسكوت.
عمل البسكوت في المنزل، البسكوت من الحلويات سريعة التحضير ويمكن التنوع في تقديمها يوجد أنواع كثيرة بالشكولاتة، الفانليا، يفضلها الكبار والصغار، يقدم على الفطار مع كوب من الشاي، أو في منتصف اليوم إلى أطفال اللانكشير، بالمقادير والخطوات عر موقعنا ثقفنى.طريقة عمل بسكوت اللانكشير
هناك العديد من أنواع البسكوتات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وافضل بكثير من الحلويات الجاهزة، مثل بسكوت العشر دقائق سوف نقدم أليكم طريقة تحضيره، اليوم نقدم أليكم نوع جديد من البسكوت مع أضافه بسيطة للتزين اختياري.
مقادير اللانكشير.
- 2 كوب دقيق.
- كوب سمن بلدي أو زبده بحراره الغرفة.
- نصف كوب من نشا.
- نصف كوب سكر بودر.
- 2 حبه بيض.
- ملعقه صغيره فانيليا.
- ملعقه صغيره من بيكنج بودر.
- ذره ملح.
خطوات تحضير اللانكشير في المنزل
- في البداية نحضر المضرب الكهربائي ونضع مقدار السكر+ مقدار السمن ونخفق جيدا حتى يصبح كريمي فاتح اللون.
- ثم أضيف البيض والفانيليا واخفق ثم أضيف الملح واخفق جيدا.
- يليه انخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويضاف على خليط السمن و البيض و نقلب المكونات بالملعقة واجمع ألعجينة.
- ثم أغطيها واتركها نصف ساعه في الثلاجة.
- احضر صينيه مفروشه ورق زبده وا شكل العجينة على شكل كره صغيره. دون أن اضغط عليها اتركها كما هي على شكل الكره.
- ثم أضعها في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين الواحدة والأخري.
- ادخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 160 على الرف الأوسط، مده التسوية تقريبا 20 دقيقه، تركها تبرد تماما.
- طريقه التزيين، بندق محمص و مفروم ناعم أو فستق مطحون، مربى المشمش.
- ألصق كل حبتين من اللانكشير بمربى المشمش ثم نضعها بطبق في البندق المفروم ويتم تغطية الجوانب.
- ويمكن ألصقها بشوكولاتة ذائبة.
- نوع المربى (حسب الرغبة) لكن افضلها مربي المشمش،وكذلك المكسرات( حسب الرغبة).
- بسكوت اللانكشير، من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل.
الوسوم
بسكوت اللانكشير، هو احد أنواع البسكوت الغير مكلف ماديا ، كما يمكن أن يقدم بالون الأبيض أو يضاف ألية ألوان لجذب الأطفال لتناوله، كما يمكن تقديمه في أعياد الميلاد، وتحضيره في العيد مع الكعك والبسكوت.
عمل البسكوت في المنزل، البسكوت من الحلويات سريعة التحضير ويمكن التنوع في تقديمها يوجد أنواع كثيرة بالشكولاتة، الفانليا، يفضلها الكبار والصغار، يقدم على الفطار مع كوب من الشاي، أو في منتصف اليوم إلى أطفال اللانكشير، بالمقادير والخطوات عر موقعنا ثقفنى.طريقة عمل بسكوت اللانكشير
هناك العديد من أنواع البسكوتات التي يمكن تحضيرها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وافضل بكثير من الحلويات الجاهزة، مثل بسكوت العشر دقائق سوف نقدم أليكم طريقة تحضيره، اليوم نقدم أليكم نوع جديد من البسكوت مع أضافه بسيطة للتزين اختياري.
مقادير اللانكشير.
- 2 كوب دقيق.
- كوب سمن بلدي أو زبده بحراره الغرفة.
- نصف كوب من نشا.
- نصف كوب سكر بودر.
- 2 حبه بيض.
- ملعقه صغيره فانيليا.
- ملعقه صغيره من بيكنج بودر.
- ذره ملح.
خطوات تحضير اللانكشير في المنزل
- في البداية نحضر المضرب الكهربائي ونضع مقدار السكر+ مقدار السمن ونخفق جيدا حتى يصبح كريمي فاتح اللون.
- ثم أضيف البيض والفانيليا واخفق ثم أضيف الملح واخفق جيدا.
- يليه انخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ويضاف على خليط السمن و البيض و نقلب المكونات بالملعقة واجمع ألعجينة.
- ثم أغطيها واتركها نصف ساعه في الثلاجة.
- احضر صينيه مفروشه ورق زبده وا شكل العجينة على شكل كره صغيره. دون أن اضغط عليها اتركها كما هي على شكل الكره.
- ثم أضعها في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين الواحدة والأخري.
- ادخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 160 على الرف الأوسط، مده التسوية تقريبا 20 دقيقه، تركها تبرد تماما.
- طريقه التزيين، بندق محمص و مفروم ناعم أو فستق مطحون، مربى المشمش.
- ألصق كل حبتين من اللانكشير بمربى المشمش ثم نضعها بطبق في البندق المفروم ويتم تغطية الجوانب.
- ويمكن ألصقها بشوكولاتة ذائبة.
- نوع المربى (حسب الرغبة) لكن افضلها مربي المشمش،وكذلك المكسرات( حسب الرغبة).
- بسكوت اللانكشير، من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكوت اللانكشير بالخطوات في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.