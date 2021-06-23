طريقة عمل الفلفل المخلل الأخضر المشطشط في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

مخلل الفلفل الحار يعتبر من أكثر أنواع المخللات المشهورة في المطابخ المصرية والعربية، لأن معظم الأشخاص يحبون تناوله بكثرة، لأنه يعطي طاقة هائلة للجسم، ويتميز بمذاق مختلف ورائع، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل مخلل الفلفل الحار. طريقة عمل الفلفل الحار الأخضر طريقة عمل الفلفل الحار الأخضر المكونات: 1000 جرام من الفلفل الحار الأخضر.

ربع كيلو ليمون أصفر كبير الحجم.

نصف كوب كبير من الملح الخشن.

أربع ملاعق صغيرة زيت زيتون.

50 جرام أوراق عنب طازجة.

50 جرام أوراق ليمون طازجة.

9 فصوص ثوم.

7 أكواب كبيرة من الماء. طريقة تحضير الفلفل الحار الأخضر اغسلي مقدار الفلفل الأخضر جيدا بالماء، ثم أزيلي رأسه، وأصنعي شق بالسكين بجانب جميع حبات الفلفل. احضري وعاء زجاجي خاص بالمخلل، ثم ضعي به الفلفل الحار الأخضر. قطعي الليمون إلى عدة شرائح، ثم وزعيه فوق الفلفل الحار. ضعي الثوم داخل الوعاء، ضيفي أوراق الليمون الطازجة فوق الليمون. امزجي الماء مع الملح جيدا، ثم اسكبيه في الوعاء، وزعي أوراق العنب فوق سطح الوعاء، ثم ضيفي إليه باقي المكونات. اغلقي الوعاء الزجاجي جيدا، ثم اتركيه لمدة 7 أيام اذا كنت في فصل الصيف، واتركيه لمدة 15 يوم اذا كنت في فصل الشتاء، حتى ينضج مخلل الفلفل الحار الأخضر بالماء، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت طريقة تحضير الفلفل الحار الأخضرطريقة عمل مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت المكونات 1000 جرام من الفلفل الحار الأخضر.

500 جرام فلفل أخضر رومي.

ثلاث أكواب من زيت الزيتون.

كوب صغير من شرائح الليمون.

12 فص من فصوص الثوم.

ست ملاعق صغيرة من الملح الخشن. طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت قطعي الفلفل الحار إلى عدة شرائح متوسطة الحجم بعد غسله بالماء. قومي بتقطيع الفلفل الأخضر الرومي إلى شرائح رفيعة. افرمي فصوص الثوم، امزجي كل من الفلفل مع الثوم، والملح جيدا. احضري قالب زجاجي محكم الغلق، ثم ضعي به خليط الفلفل الأخضر. وزعي شرائح الليمون فوق خليط الفلفل الأخضر، ثم اسكبي زيت الزيتون، حتى يغمر الفلفل. اغلقي الوعاء الزجاجي جيدا، ثم اتركيه لمدة 72 ساعة، حتى ينضج مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت الوسوم

مخلل الفلفل الحار يعتبر من أكثر أنواع المخللات المشهورة في المطابخ المصرية والعربية، لأن معظم الأشخاص يحبون تناوله بكثرة، لأنه يعطي طاقة هائلة للجسم، ويتميز بمذاق مختلف ورائع، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل مخلل الفلفل الحار. طريقة عمل الفلفل الحار الأخضر طريقة عمل الفلفل الحار الأخضر المكونات: 1000 جرام من الفلفل الحار الأخضر.

ربع كيلو ليمون أصفر كبير الحجم.

نصف كوب كبير من الملح الخشن.

أربع ملاعق صغيرة زيت زيتون.

50 جرام أوراق عنب طازجة.

50 جرام أوراق ليمون طازجة.

9 فصوص ثوم.

7 أكواب كبيرة من الماء. طريقة تحضير الفلفل الحار الأخضر اغسلي مقدار الفلفل الأخضر جيدا بالماء، ثم أزيلي رأسه، وأصنعي شق بالسكين بجانب جميع حبات الفلفل. احضري وعاء زجاجي خاص بالمخلل، ثم ضعي به الفلفل الحار الأخضر. قطعي الليمون إلى عدة شرائح، ثم وزعيه فوق الفلفل الحار. ضعي الثوم داخل الوعاء، ضيفي أوراق الليمون الطازجة فوق الليمون. امزجي الماء مع الملح جيدا، ثم اسكبيه في الوعاء، وزعي أوراق العنب فوق سطح الوعاء، ثم ضيفي إليه باقي المكونات. اغلقي الوعاء الزجاجي جيدا، ثم اتركيه لمدة 7 أيام اذا كنت في فصل الصيف، واتركيه لمدة 15 يوم اذا كنت في فصل الشتاء، حتى ينضج مخلل الفلفل الحار الأخضر بالماء، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت طريقة تحضير الفلفل الحار الأخضرطريقة عمل مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت المكونات 1000 جرام من الفلفل الحار الأخضر.

500 جرام فلفل أخضر رومي.

ثلاث أكواب من زيت الزيتون.

كوب صغير من شرائح الليمون.

12 فص من فصوص الثوم.

ست ملاعق صغيرة من الملح الخشن. طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت قطعي الفلفل الحار إلى عدة شرائح متوسطة الحجم بعد غسله بالماء. قومي بتقطيع الفلفل الأخضر الرومي إلى شرائح رفيعة. افرمي فصوص الثوم، امزجي كل من الفلفل مع الثوم، والملح جيدا. احضري قالب زجاجي محكم الغلق، ثم ضعي به خليط الفلفل الأخضر. وزعي شرائح الليمون فوق خليط الفلفل الأخضر، ثم اسكبي زيت الزيتون، حتى يغمر الفلفل. اغلقي الوعاء الزجاجي جيدا، ثم اتركيه لمدة 72 ساعة، حتى ينضج مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير مخلل الفلفل الحار الأخضر المقطع بالزيت

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