طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم بالمنزل بنكهة لذيذة وأحلى من المطاعم

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تعتبر الكبدة بالخل والثوم ، من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي تندرج تحت الأكلات سريعة التحضير، وتعتبر من الوجبات الصحية والمغذية، وتعد هي من الأطباق الرئيسية التي تقدم على السفرة، ويقدم بجانبها أطباق مختلفة ومتنوعة مثل سلطة الطحينة والأرز بالشعرية أو يمكن يقدم معها طبق المكرونة بالصلصة، أو يمكن تقديمها في أرغفة العيش وتقديمها كسندويتشات والاستغناء عن شرائها من المطاعم، وتمتاز الكبدة بمذاق خاص جداً وشهي وتحتوي على فوائد عديدة ومهمة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم بخطوات سهلة جداً ونكهة مميزة وأشهي من المطاعم.مكونات عمل الكبدة بالخل والثوم
تعتبر مكونات الكبدة بسيطة جداً وهي تعتمد على البهارات ومكوناتها هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو كبدة (مقطعة شرائح).
- ربع كوب خل.
- ربع كوب زيت.
- 2 قرن من الفلفل الحار.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.
يتم تحضير الكبدة بالخل والثوم بطريقة بسيطة تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ
- يتم غسل الكبدة جيداً، ثم تترك لكي تصفي من الماء جيداً.
- توضع الكبدة بعد تصفيتها في وعاء متسع ثم يضاف إليها عصير الليمون والخل، ثم نضيف إليها التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والزنجبيل.
- ثم تترك الكبدة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتي تكتسب طعم البهارات.
- بعدها يتم وضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نضيف الثوم والفلفل الحار وتقلب المكونات ثم تضاف الكبدة.
- تترك الكبدة على النار لمدة 5 إلي 8 دقائق مع التقليب من حين لآخر، حتي تنضج تماماً.
- تسكب في طبق التقديم وتزين بأوراق البقدونس، وتقدم بألف هنا وشفا.
طريقة عمل سلطة الطحينة
يعتبر طبق سلطة الطحينة من أشهر الأطباق التي تقدم بجانب الكبدة ويتم عمله بالخطوات الأتية:ـ
- في طبق كبير يتم خلط نصف كوب من الطحينة مع ملعقتين من الخل وملعقتين من عصير الليمون الطازج.
- ثم يضاف ربع كوب من الماء الفاتر ونقلب حتي تختلط جميع المكونات ويصبح سمكها مناسب، يمكن تخفيف سمك سلطة الطحينة حسب الرغبة وذلك بإضافة القليل من الماء.
- ثم يضاف إليها ربع ملعقة من الثوم المفروم وملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة من الملح ونقلب مرة أخري بشكل جيد.
- تسكب في طبق التقديم وتزين بأوراق البقدونس بألف هنا.
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تعتبر الكبدة بالخل والثوم ، من الأكلات الشهية واللذيذة، والتي تندرج تحت الأكلات سريعة التحضير، وتعتبر من الوجبات الصحية والمغذية، وتعد هي من الأطباق الرئيسية التي تقدم على السفرة، ويقدم بجانبها أطباق مختلفة ومتنوعة مثل سلطة الطحينة والأرز بالشعرية أو يمكن يقدم معها طبق المكرونة بالصلصة، أو يمكن تقديمها في أرغفة العيش وتقديمها كسندويتشات والاستغناء عن شرائها من المطاعم، وتمتاز الكبدة بمذاق خاص جداً وشهي وتحتوي على فوائد عديدة ومهمة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم بخطوات سهلة جداً ونكهة مميزة وأشهي من المطاعم.مكونات عمل الكبدة بالخل والثوم
تعتبر مكونات الكبدة بسيطة جداً وهي تعتمد على البهارات ومكوناتها هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو كبدة (مقطعة شرائح).
- ربع كوب خل.
- ربع كوب زيت.
- 2 قرن من الفلفل الحار.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقة كبيرة ثوم مهروس.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.
يتم تحضير الكبدة بالخل والثوم بطريقة بسيطة تتم باتباع الخطوات الأتية:ـ
- يتم غسل الكبدة جيداً، ثم تترك لكي تصفي من الماء جيداً.
- توضع الكبدة بعد تصفيتها في وعاء متسع ثم يضاف إليها عصير الليمون والخل، ثم نضيف إليها التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والزنجبيل.
- ثم تترك الكبدة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتي تكتسب طعم البهارات.
- بعدها يتم وضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت، ثم نضيف الثوم والفلفل الحار وتقلب المكونات ثم تضاف الكبدة.
- تترك الكبدة على النار لمدة 5 إلي 8 دقائق مع التقليب من حين لآخر، حتي تنضج تماماً.
- تسكب في طبق التقديم وتزين بأوراق البقدونس، وتقدم بألف هنا وشفا.
طريقة عمل سلطة الطحينة
يعتبر طبق سلطة الطحينة من أشهر الأطباق التي تقدم بجانب الكبدة ويتم عمله بالخطوات الأتية:ـ
- في طبق كبير يتم خلط نصف كوب من الطحينة مع ملعقتين من الخل وملعقتين من عصير الليمون الطازج.
- ثم يضاف ربع كوب من الماء الفاتر ونقلب حتي تختلط جميع المكونات ويصبح سمكها مناسب، يمكن تخفيف سمك سلطة الطحينة حسب الرغبة وذلك بإضافة القليل من الماء.
- ثم يضاف إليها ربع ملعقة من الثوم المفروم وملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة من الملح ونقلب مرة أخري بشكل جيد.
- تسكب في طبق التقديم وتزين بأوراق البقدونس بألف هنا.
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