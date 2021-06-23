طريقة عمل قناع بياض البيض والنشا لشد البشرة واستخدامات بياض البيض المتعددة

يعتبر قناع بياض البيض والنشا من أقوى الخلطات التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها بطريقة طبيعية في مدة قصيرة، حيث تقوم النساء والفتيات بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وحبوب ودهون، لذلك نقدم ماسكات بياض البيض الرائع الذي له العديد من الفوائد للبشرة منها شد البشرة وتضييق المسام الواسعة وإزالة البقع الداكنة، وكثير منهم يلجأ إلى الكريمات والخلطات الغير طبيعية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة جداً وبسبب عدم صبرهم وعدم المواظبة على استخدام الخلطة الطبيعية يظنون إنهم لم يحصلوا على نتائج مبهرة، واليوم سوف نتحدث على قناع بياض البيض والنشا المذهل وبعض الوصفات الأخرى.

قناع بياض البيض والنشا الممتاز

يعتبر قناع بياض البيض والنشا من الأشياء التي لها مفعول عميق في شد البشرة وجمالها ويعيد للبشرة شبابها من جديد لذلك سوف نتعرف الآن على مكوناته وطريقة تحضيره واستخدامه وهو كما يلي:

المكونات

بياض بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

الطريقة

نحضر إناء صغير ونضع به بياض البيض والنشا المطلوب ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط. نغسل الوجه جيداً ونضع هذا الماسك على الوجه بطريقة متساوية البشرة. نترك هذا الماسك حتى يجف تماماً لمدة ٥ دقائق. نغسل الوجه بالماء البارد. نكرر هذا الماسك مرتين أو ٣ مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج رائعة.

ماسك بياض البيض والطين لتفتيح البشرة

سوف نتعرف في هذا المقال على مكونات ماسك بياض البيض والطين وطريقة استخدامه وللحصول على نتيجة مذهلة يجب المواظبة على استخدامه وهذا الماسك كما يلي:

المكونات

ملعقة صغيرة من الطين الهندي.

بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخيار المبشور.

الطريقة

نقوم بخفق بياض البيضة جيداً مع ملعقة الطين الهندي حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بإضافة ملعقة الخيار المبشور على هذا الخليط ونستمر في التقليب حتى تتداخل جميع المكونات. نفرك الوجه برفق بهذا الماسك ونتركه حتى يجف لمدة ٥ دقائق. نغسل الوجه بالماء البارد ويكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك بياض البيض لغلق المسام الواسعة في البشرة

تعاني كثير من الفتيات والنساء من مشكلة مسام الوجه الواسعة لذلك سوف نقدم لكم أفضل ماسك لغلق هذه المسام وهو ماسك بياض البيض وهو كالتالي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الشوفان.

بياض بيضة.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة