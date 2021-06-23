فوائد منقوع الشعير للبشرة والمسالك البولية والكلي والجهاز الهضمي

الشعير نبات عشبي من النباتات الوعائية وكذلك يندرج تحت الفصيلة النجيلية ويعد من أكثر المواد التي استعملها الإنسان القديم في صنع غذائه ( الخبز) لا يسبب الشعير أمراض ولكن قد يتسبب في إثارة حساسية الجسم في حالات مرضية معينة يتوافر في العديد من المناطق وتختلف مواعيد حصاده من منطقة لأخرى حسب ظروف المناخ وكمية الماء المتوافرة في كل منطقةويوجد منه عدة أنواع لكل منها اسم علمي مختلف عن الأخرى . طريقة إعداد منقوع الشعير اغسل الشعير جيدا ثم قم بغليه على النار.

اتركه يبرد وبعد نصف ساعة من الغلي قم بتصفيته وبعدها تناول منقوعه.

يمكن إضافة قليل من الليمون إليه أو إضافة ورقتين من النعناع الأخضر لتحسين النكهة أو المذاق .

يمكن تناول من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من مشروب الشعير . العناصر الغذائية المتوافرة في نبات الشعير طريقة إعداد منقوع الشعيرالعناصر الغذائية المتوافرة في نبات الشعير الشعير نبات غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين B وغني بالأملاح المعدنية ويحتوي على الكالسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم والنحاس والزنك وكذلك مضادات الأكسدة. فوائد الشعير للبشرة والجلد ينظف البشرة ويكافح التهاب البشرة في حالة استخدامه كغسول .

يحسن ملمس البشرة ويقاوم التجاعيد.

يؤخر شيخوخة البشرة.

كان يصنع منه لبخة قديما تستخدم لعلاج البثور. فوائد الشعير للكلي ولحصوات المسالك البولية مفيد جدا منقوع الشعير للكلي والجهاز البولي فهو منظف ومطهر للكلي حيث يخلصها من الترسيبات والسموم.

يذيب حصي المثانة والكلي وطارد للرمال المترسبة في المسالك البولية.

علاج فعال في حالة عدوي والتهابات المسالك البولية. أمراض يستطيع منقوع الشعير علاجها يحسن عملية الهضم وينظم وينشط حركة الأمعاء عموما للتخلص من الفضلات .

ينظم امتصاص السكر في الدم.

يكافح الأمراض السرطانية بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

يمنع هشاشة العظام بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم بوفرة .

يخفف من الاكتئاب والخوف والفزع ومهدئ للأعصاب لذا يدخل في صنع التلبينة النبوية التي كان يوصي بها النبي صل الله عليه وسلم وهي عبارة عن دقيق الشعير والعسل .

مدر طبيعي للبول.

حارق عظيم للدهون.

ينظم نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي فهو منظم لضغط الدم .

واقي من الأشعة الضارة.

يمكن تحلية بالعسل وشربه فهو مفيد للسعال وخشونة الصوت. فوائد الشعير للبشرة والجلدفوائد الشعير للكلي ولحصوات المسالك البوليةأمراض يستطيع منقوع الشعير علاجها الوسوم

الشعير نبات عشبي من النباتات الوعائية وكذلك يندرج تحت الفصيلة النجيلية ويعد من أكثر المواد التي استعملها الإنسان القديم في صنع غذائه ( الخبز) لا يسبب الشعير أمراض ولكن قد يتسبب في إثارة حساسية الجسم في حالات مرضية معينة يتوافر في العديد من المناطق وتختلف مواعيد حصاده من منطقة لأخرى حسب ظروف المناخ وكمية الماء المتوافرة في كل منطقةويوجد منه عدة أنواع لكل منها اسم علمي مختلف عن الأخرى . طريقة إعداد منقوع الشعير اغسل الشعير جيدا ثم قم بغليه على النار.

اتركه يبرد وبعد نصف ساعة من الغلي قم بتصفيته وبعدها تناول منقوعه.

يمكن إضافة قليل من الليمون إليه أو إضافة ورقتين من النعناع الأخضر لتحسين النكهة أو المذاق .

يمكن تناول من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا من مشروب الشعير . العناصر الغذائية المتوافرة في نبات الشعير طريقة إعداد منقوع الشعيرالعناصر الغذائية المتوافرة في نبات الشعير الشعير نبات غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين B وغني بالأملاح المعدنية ويحتوي على الكالسيوم والمنجنيز والماغنيسيوم والنحاس والزنك وكذلك مضادات الأكسدة. فوائد الشعير للبشرة والجلد ينظف البشرة ويكافح التهاب البشرة في حالة استخدامه كغسول .

يحسن ملمس البشرة ويقاوم التجاعيد.

يؤخر شيخوخة البشرة.

كان يصنع منه لبخة قديما تستخدم لعلاج البثور. فوائد الشعير للكلي ولحصوات المسالك البولية مفيد جدا منقوع الشعير للكلي والجهاز البولي فهو منظف ومطهر للكلي حيث يخلصها من الترسيبات والسموم.

يذيب حصي المثانة والكلي وطارد للرمال المترسبة في المسالك البولية.

علاج فعال في حالة عدوي والتهابات المسالك البولية. أمراض يستطيع منقوع الشعير علاجها يحسن عملية الهضم وينظم وينشط حركة الأمعاء عموما للتخلص من الفضلات .

ينظم امتصاص السكر في الدم.

يكافح الأمراض السرطانية بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

يمنع هشاشة العظام بسبب احتوائه على عنصر الكالسيوم بوفرة .

يخفف من الاكتئاب والخوف والفزع ومهدئ للأعصاب لذا يدخل في صنع التلبينة النبوية التي كان يوصي بها النبي صل الله عليه وسلم وهي عبارة عن دقيق الشعير والعسل .

مدر طبيعي للبول.

حارق عظيم للدهون.

ينظم نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي فهو منظم لضغط الدم .

واقي من الأشعة الضارة.

يمكن تحلية بالعسل وشربه فهو مفيد للسعال وخشونة الصوت. فوائد الشعير للبشرة والجلدفوائد الشعير للكلي ولحصوات المسالك البوليةأمراض يستطيع منقوع الشعير علاجها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد منقوع الشعير للبشرة والمسالك البولية والكلي والجهاز الهضمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.