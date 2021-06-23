أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد ليصبح حريري ورطب فى دقائق بمكون عجيب ورائع

أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد ، الشعر الخشن أو المجعد يعتبر من ضمن الاضرار النفسية التي تصيب اغلب الفتيات ولكن يبحثون أيضا على الشعر الناعم الحرير، التي ينبهرون به لذلك يقوموا بالبحث عن بعض الطرق إذا كان لا ذهابهم إلى صالونات التجميل للتخلص من خشونة الشعر باستخدام أدوات الفرد المتعددة أو البروتين والكرياتين ولكننا اليوم جئنا، بالحل الامثل والاكيد وهو استخدام وصفة طبيعية سهلة التحضير وغير مكلفه بالمره بل تساعدك أيضا على التخلص من الشعر الخشن و الحصول على العناية الكاملة بالشعر. أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد مميزاته ماسك العسل: العسل يمتلك المعادن الهائلة التي تساعد على فرد الشعر.

العسل لدي جميع الخصائص التي تكون مضادة للاكسدة

وتعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر.

والتخلص من الشعر من الجراثيم التي تتواجد به.

لديه العوامل التي تساعد على تنعيم الشعر ولمعانه .

العسل يعمل على رطوبة الشعر وتجديد من حيويته

نقوم باستخدام العسل لفرد الشعر المجهد. المكونات :- 2 ملاعق من العسل.

ثلاث مرات من الحليب.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

بلسم الاستعمال الخاص بنوع الشعر.

قبعة الاستحمام الطريقة :- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نقوم باضافه في الحليب والعسل وزيت الزيتون والبلسم.

نبدأ بخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم بتنظيف الشعر باستخدام الشامبو.

ونبدأ بوضع هذا المزيج مع تقسيم الشعر لاربع اقسام.

و ارتداء قبعة الاستحمام بعد وضع هذا الماسك

يستطيع عزيزتي لمدة ساعتين وليس أكثر من ثلاثة ساعات.

نبدأ بغسيل الشعر جيدا وتكثيفه وسوف نحصل على الشعر الناعم الحرير هذا الماسك

يفضل تكرارها مرتين في الأسبوع. طرق علاج الشعر الخشن بالحليب : المكونات :- الحليب يعمل على تغذية الشعر مما يساعد على ترطيب ولمعانه.

حليب يمتلك عدد كبير من البروتينات والفيتامينات فهو يستخدم كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد.

الحليب الخام يعمل على لمعان الشعر. المكونات :- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون .

ملعقتين من زيت الخروع.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من زيت جوز الهند النقي. الطريقة :- اولا قومي بوضع زيت الزيتون مع زيت الخروع.

أتركيه على نار هادئة.

ثم قومي باضافة زيت جوز الهند النقي مع الحليب.

واخلطي المكونات جيدا.

وعندما يبرد نبدأ بوضع على الشعر.

نقوم بتدليك فروة الراس جيدا لمدة خمس دقائق.

ارتداء قبعة الاستحمام لمدة ثلاث ساعات.

ثم قومي بغسل شعرك بالطريقة المعتادة.

سوف تجدين النتائج بعد مرتين من استخدام هذا الماسك أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد الوسوم

أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد ، الشعر الخشن أو المجعد يعتبر من ضمن الاضرار النفسية التي تصيب اغلب الفتيات ولكن يبحثون أيضا على الشعر الناعم الحرير، التي ينبهرون به لذلك يقوموا بالبحث عن بعض الطرق إذا كان لا ذهابهم إلى صالونات التجميل للتخلص من خشونة الشعر باستخدام أدوات الفرد المتعددة أو البروتين والكرياتين ولكننا اليوم جئنا، بالحل الامثل والاكيد وهو استخدام وصفة طبيعية سهلة التحضير وغير مكلفه بالمره بل تساعدك أيضا على التخلص من الشعر الخشن و الحصول على العناية الكاملة بالشعر. أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد مميزاته ماسك العسل: العسل يمتلك المعادن الهائلة التي تساعد على فرد الشعر.

العسل لدي جميع الخصائص التي تكون مضادة للاكسدة

وتعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر.

والتخلص من الشعر من الجراثيم التي تتواجد به.

لديه العوامل التي تساعد على تنعيم الشعر ولمعانه .

العسل يعمل على رطوبة الشعر وتجديد من حيويته

نقوم باستخدام العسل لفرد الشعر المجهد. المكونات :- 2 ملاعق من العسل.

ثلاث مرات من الحليب.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

بلسم الاستعمال الخاص بنوع الشعر.

قبعة الاستحمام الطريقة :- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء عميق.

نقوم باضافه في الحليب والعسل وزيت الزيتون والبلسم.

نبدأ بخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم بتنظيف الشعر باستخدام الشامبو.

ونبدأ بوضع هذا المزيج مع تقسيم الشعر لاربع اقسام.

و ارتداء قبعة الاستحمام بعد وضع هذا الماسك

يستطيع عزيزتي لمدة ساعتين وليس أكثر من ثلاثة ساعات.

نبدأ بغسيل الشعر جيدا وتكثيفه وسوف نحصل على الشعر الناعم الحرير هذا الماسك

يفضل تكرارها مرتين في الأسبوع. طرق علاج الشعر الخشن بالحليب : المكونات :- الحليب يعمل على تغذية الشعر مما يساعد على ترطيب ولمعانه.

حليب يمتلك عدد كبير من البروتينات والفيتامينات فهو يستخدم كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد.

الحليب الخام يعمل على لمعان الشعر. المكونات :- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون .

ملعقتين من زيت الخروع.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من زيت جوز الهند النقي. الطريقة :- اولا قومي بوضع زيت الزيتون مع زيت الخروع.

أتركيه على نار هادئة.

ثم قومي باضافة زيت جوز الهند النقي مع الحليب.

واخلطي المكونات جيدا.

وعندما يبرد نبدأ بوضع على الشعر.

نقوم بتدليك فروة الراس جيدا لمدة خمس دقائق.

ارتداء قبعة الاستحمام لمدة ثلاث ساعات.

ثم قومي بغسل شعرك بالطريقة المعتادة.

سوف تجدين النتائج بعد مرتين من استخدام هذا الماسك أقوى كيراتين طبيعي رهييب للشعر المجعد

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