عمل كفتة اللحمة البلدي:بالبهارات الحارة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية2021

عمل كفتة اللحمة البلدي، من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لطعمها الرهيب، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان لأنها تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات ودهون حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الكفتة بعدة طرق منها على الفحم ومنها بالفرن ومنها بالطاسة وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل كفتة اللحمة البلدي بالمنزل بمكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل كفتة اللحمة البلدي بالبهارات الحارة وبخطوات بسيطة للغاية100%ومن خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل كفتة اللحمة البلدي بطريقة الحاتي مكونات عمل كفتة اللحمة البلدي بطريقة الحاتي سوف نتحدث على مكونات عمل كفتة الحاتي بمكونات بسيطة وهى كالآتي:- كيلو من اللحم البلدي.

نصف كيلو بصل مفروم.

كوبان من الأرز المطحون.

ربع كوب من الخل.

فصان من الثوم المهروس.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كوب من الزيت.

حبتان من الحبهان المطحون.

رشة كسبرة ناشفة مطحونة.

نصف كوب طماطم مبشور. طريقة التجهيز للكفتة طريقة التجهيز للكفتة نقدم لكم طريقة تجهيز الكفتة بطريقة جديدة وبسيطة للجميع وهى كالتالي:- يتم وضع اللحمة في وعاء كبير ونقوم بغسلها بالخل والماء. ثم نحضر المفرمة ونضع بها اللحمة ثم الأرز ثم البصل ثم الكسبرة وجوزة الطيب ثم الثوم والفلفل الأخضر. يتم تفريغ الخلطة السابقة في الوعاء ونقوم بإضافة البابريكا ثم البهارات الحبهان المطحون والطماطم ثم الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض بواسطة ملعقة كبيرة من الخشب وثم نضع الخلطة بالثلاجة لمدة من ثلاث ساعات الى خمس ساعات. طريقة التحضير سوف نتعرف في السطور التالية على طريقة تحضير عمل كفتة اللحمة البلدي بخطوات سهلة للغاية ومضمونة وهى كما يلي:- يتم احضار صينية ونقوم بدهنها بالزيت ثم نبلل الايدي بماء البصل ثم نأخذ قطعة من اللحم وتشكيلها على هيئة أصابع ثم نضعها بالصينية.

ثم نكرر عملية التقطيع حتى ننتهي من الكمية كاملة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن الفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن مع وضع قطعة من الفحم ثم في منتصف الصينية ثم نقوم بتغطيتها بالورق الالمونيوم.

يتم ترك الصينية بداخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تستوي الكفتة وتأخذ لونها الجذاب.

ثم نزينها بالبقدونس الأخضر لتقديمها.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع. الوسوم

عمل كفتة اللحمة البلدي، من ألذ واطعم الأكلات الشعبية التي يعشقها العديد من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار لطعمها الرهيب، حيث تم انتشارها في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان لأنها تحتوي على بروتينات وكربوهيدرات ودهون حتى نكون بصحة جيدة، ويمكن عمل الكفتة بعدة طرق منها على الفحم ومنها بالفرن ومنها بالطاسة وطرق أخرى كثيرة، ومن السهل عمل كفتة اللحمة البلدي بالمنزل بمكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل كفتة اللحمة البلدي بالبهارات الحارة وبخطوات بسيطة للغاية100%ومن خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات عمل كفتة اللحمة البلدي بطريقة الحاتي مكونات عمل كفتة اللحمة البلدي بطريقة الحاتي سوف نتحدث على مكونات عمل كفتة الحاتي بمكونات بسيطة وهى كالآتي:- كيلو من اللحم البلدي.

نصف كيلو بصل مفروم.

كوبان من الأرز المطحون.

ربع كوب من الخل.

فصان من الثوم المهروس.

فلفل أخضر مقطع.

ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كوب من الزيت.

حبتان من الحبهان المطحون.

رشة كسبرة ناشفة مطحونة.

نصف كوب طماطم مبشور. طريقة التجهيز للكفتة طريقة التجهيز للكفتة نقدم لكم طريقة تجهيز الكفتة بطريقة جديدة وبسيطة للجميع وهى كالتالي:- يتم وضع اللحمة في وعاء كبير ونقوم بغسلها بالخل والماء. ثم نحضر المفرمة ونضع بها اللحمة ثم الأرز ثم البصل ثم الكسبرة وجوزة الطيب ثم الثوم والفلفل الأخضر. يتم تفريغ الخلطة السابقة في الوعاء ونقوم بإضافة البابريكا ثم البهارات الحبهان المطحون والطماطم ثم الملح والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض بواسطة ملعقة كبيرة من الخشب وثم نضع الخلطة بالثلاجة لمدة من ثلاث ساعات الى خمس ساعات. طريقة التحضير سوف نتعرف في السطور التالية على طريقة تحضير عمل كفتة اللحمة البلدي بخطوات سهلة للغاية ومضمونة وهى كما يلي:- يتم احضار صينية ونقوم بدهنها بالزيت ثم نبلل الايدي بماء البصل ثم نأخذ قطعة من اللحم وتشكيلها على هيئة أصابع ثم نضعها بالصينية.

ثم نكرر عملية التقطيع حتى ننتهي من الكمية كاملة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن الفرن.

ثم ندخل الصينية الفرن مع وضع قطعة من الفحم ثم في منتصف الصينية ثم نقوم بتغطيتها بالورق الالمونيوم.

يتم ترك الصينية بداخل الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تستوي الكفتة وتأخذ لونها الجذاب.

ثم نزينها بالبقدونس الأخضر لتقديمها.

يتم تقديمها على طبق التقديم وبألف هنا وشفا للجميع.

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