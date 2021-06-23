مكون رهيب لعمل البطاطس المقلية المقرمشه بملعقة واحدة منه

تعتبر البطاطس المقلية من الوجبات الأساسية في البيت العربي وخصوصا البيت المصري، وذلك لان الكبير والصغير يحب هذا النوع من الطعام السريع ولذيذ، وممكن أن تكون وجبة أساسية علي طاولة الطعام، أو ممكن أن تصبح من الوجبات الجانبية التي توضع بجانب الطعام، وفي أغلب الأوقات عند عمل البطاطس المقلية في المنزل لا نحصل علي درجة القرمشة المطلوبة كما نجدها في المطاعم، أو كما نجدها في السوبر ماركت مثل بطاطس الفارم فريست، وأذأ قمنا بمقارنة أسعار هذا النوع من البطاطس بكيلو البطاطس العادي سوف نجد فرق مذهل في الأسعار، ولذلك قمنا بالبحث في الأمر حتي نحصل علي النتيجة المطلوبة كما ترغب الأطفال والكبار في الحصول علي بطاطس مقلية لذيذة ومقرمشة بهذا المكون الرهيب، ويمكنك أيضا تجهيز كمية من البطاطس و وضعها في الثلاجة واستخدمها عن الحاجة. ما هي المكونات المطلوبة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة: إحضار عدد من ثلاث ثمرات من البطاطس الجيدة.

إحضار معلقه كبيره من النشا.

نصف كوب من الخل.

ماء بارد.

إناء كبير.

زيت جيد للقلي. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بالطريقة الفرنسية: أولا يجب أن نحضر مقلاه عميقة لوضع كمية المناسبة من الزيت فيها لتحمير البطاطس.

نقوم بتقشر البطاطس بالشكل الذي ترغبي فيه ونغسلها جيدا ثم نضعها في إناء عميق ونضع عليها القلي من الملح والماء البارد.

ونضيف الخل في الأناء وتركه لمدة لا تقل عن النصف ساعه.

نقوم بإحضار منديل نضيف لتجفيف البطاطس من الماء والخل مع مرعاه عدم وضع البطاطس فوق بعضها بل بجانب بعضها البعض.

نقوم برش النشاء علي البطاطس حتي نتأكد تمام من أن البطاطس كلها تم رشها بالنشا.

نقوم بوضع البطاطس في إناء ونضعها في الثلاجة لمده لا تقل عن النص ساعة حتي تتشرب البطاطس بالنشا.

نقوم بتسخين الزيت في المقلاة حتي تمام السخونة ثم نضع فيه البطاطس ويرعاه وضع كميات ليست كبيره حتي نتأكد من تحمير البطاطس بشكل جيد.

يفضل عند تحمير البطاطس أحضار منديل لأخراج البطاطس من المقلاة ووضعها علي المنديل حتي تقوم بامتصاص الزيوت من البطاطس والمحافظة عليها مقرمشه ولذيذة.

وتقدم مع الطعام أو تقدم بمفردها ونوضع عليها التوابل التي ترغبي فيها وبألهنا والأشفاء. ما هي المكونات المطلوبة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة:طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بالطريقة الفرنسية: الوسوم

تعتبر البطاطس المقلية من الوجبات الأساسية في البيت العربي وخصوصا البيت المصري، وذلك لان الكبير والصغير يحب هذا النوع من الطعام السريع ولذيذ، وممكن أن تكون وجبة أساسية علي طاولة الطعام، أو ممكن أن تصبح من الوجبات الجانبية التي توضع بجانب الطعام، وفي أغلب الأوقات عند عمل البطاطس المقلية في المنزل لا نحصل علي درجة القرمشة المطلوبة كما نجدها في المطاعم، أو كما نجدها في السوبر ماركت مثل بطاطس الفارم فريست، وأذأ قمنا بمقارنة أسعار هذا النوع من البطاطس بكيلو البطاطس العادي سوف نجد فرق مذهل في الأسعار، ولذلك قمنا بالبحث في الأمر حتي نحصل علي النتيجة المطلوبة كما ترغب الأطفال والكبار في الحصول علي بطاطس مقلية لذيذة ومقرمشة بهذا المكون الرهيب، ويمكنك أيضا تجهيز كمية من البطاطس و وضعها في الثلاجة واستخدمها عن الحاجة. ما هي المكونات المطلوبة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة: إحضار عدد من ثلاث ثمرات من البطاطس الجيدة.

إحضار معلقه كبيره من النشا.

نصف كوب من الخل.

ماء بارد.

إناء كبير.

زيت جيد للقلي. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بالطريقة الفرنسية: أولا يجب أن نحضر مقلاه عميقة لوضع كمية المناسبة من الزيت فيها لتحمير البطاطس.

نقوم بتقشر البطاطس بالشكل الذي ترغبي فيه ونغسلها جيدا ثم نضعها في إناء عميق ونضع عليها القلي من الملح والماء البارد.

ونضيف الخل في الأناء وتركه لمدة لا تقل عن النصف ساعه.

نقوم بإحضار منديل نضيف لتجفيف البطاطس من الماء والخل مع مرعاه عدم وضع البطاطس فوق بعضها بل بجانب بعضها البعض.

نقوم برش النشاء علي البطاطس حتي نتأكد تمام من أن البطاطس كلها تم رشها بالنشا.

نقوم بوضع البطاطس في إناء ونضعها في الثلاجة لمده لا تقل عن النص ساعة حتي تتشرب البطاطس بالنشا.

نقوم بتسخين الزيت في المقلاة حتي تمام السخونة ثم نضع فيه البطاطس ويرعاه وضع كميات ليست كبيره حتي نتأكد من تحمير البطاطس بشكل جيد.

يفضل عند تحمير البطاطس أحضار منديل لأخراج البطاطس من المقلاة ووضعها علي المنديل حتي تقوم بامتصاص الزيوت من البطاطس والمحافظة عليها مقرمشه ولذيذة.

وتقدم مع الطعام أو تقدم بمفردها ونوضع عليها التوابل التي ترغبي فيها وبألهنا والأشفاء. ما هي المكونات المطلوبة لعمل البطاطس المقلية المقرمشة:طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بالطريقة الفرنسية:

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