نشرت هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا "إنفوجرافيك" يحوي الطريقة الصحيحة لاستهلاك المكملات الغذائية، وذلك تحت عنوان "تأكد من اتباعك التعليمات الموضحة على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياجك من المكملات الغذائية".

الطريقة الصحيحة لاستهلاك المكملات الغذائية:

بعد تحديد الاحتياج الموصى به من الطبيب المختص أو أخصائي التغذية ، فإنه يجب اتباع التعليمات الواردة على بطاقة المنتج ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية.

لا تستخدم أي نوع من المكملات الغذائية بناء على تجربة أشخاص أخرين دون العلم بالاحتياج الشخصي وأكد النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.

استهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

التوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود اي أعراض جانبية مصاحبة ومراجعة الطبيب المختص وبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق طمني.

تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر بناء على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل التي تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة.

أضرار تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية:

ذكرت هيئة الغذاء و الدواء السعودية أن تناول بعض الأدوية مع المكملات الغذائية قد يؤدي إلى:

تغير فعالية الدواء: بعض المكملات الغذائية قد تزيد مفعول الأدوية، مثل: الأسبرين وفيتامين هـ، بينما بعضها الآخر قد تنقص المفعول.

بعض المكملات الغذائية قد تزيد مفعول الأدوية، مثل: الأسبرين وفيتامين هـ، بينما بعضها الآخر قد تنقص المفعول. تغير امتصاص الدواء: بعض المكملات الغذائية باستطاعتها تغيير امتصاص الدواء، وهذا بدوره يؤثر على فعالية الأدوية، مثل: المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.