ماهو المتحور دلتا من فيروس كورونا وما خطره على الصحة

ومازال فيروس كورونا يحير العلماء في طريقة السيطرة عليه، ومازال يقاوم كل ما يعده البشر لمحاربته من خلال تطوره وتعدد النسخ المتحولة منه، ووفق آخر التطورات حول ذلك انتج فيروس كورونا سلالة جديدة منه بعد عدد من السلالات إلا أن الأطباء يصفون السلالة الجديدة والتي تسمى "دلتا" بت "الخطر الأعظم"، فما هو خطرها على الصحة.

سلالة فيروس كورونا دلتا:

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من "الخطر الأعظم" وهي سلالة دلتا المتحولة من كورونا، حيث تشهد الولايات المتحدة انتشار السريع لها وسط الشباب، خلال الأسبوعين الماضيين، وأن الوضع سوف يكون ضعف ما كان عليه، منذ أن أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

سلالة دلتا المتحولة:

جاء في موقع "سكاي نيوز" سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والآن تمثل أكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد 19 في الولايات المتحدة، وتشير الدراسات إلى أن متحور دلتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 60 بالمئة من ألفا الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا ، والذي بدوره معدي أكثر من السلالة الأصلية التي ظهرت من ووهان، الصين، في أواخر عام 2019.

وأكد فاوتشي كذلك إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة الجديدة.

وتأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، الأمريكيين، الجمعة، على التطعيم ضد كوفيد 19، قائلة إنها تتوقع أن تصبح دلتا البديل السائد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت والينسكي لبرنامج "صباح الخير يا أميركا": "بقدر ما تثير سلالة دلتا القلق، فيما يتعلق بقابلية انتقالها السريعة، فإن لقاحاتنا تعمل". وأضافت أنه إذا تم تطعيمك "ستكون محميا من متغير دلتا هذا".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.