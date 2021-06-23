طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونين فقط ب 5 نكهات أحلي من الجاهز

طريقة عمل الايس كريم في البيت ب 5 نكهات، الأيس كريم من الوصفات التي يعشقها الكبار والصغار، وتحتاج إلى مقادير بسيطة كي يتم تنفيذها بسهولة في المنزل، وذلك دون الحاجة إلى شرائها من المحلات، ومن الممكن أن تدعم تلك الوصفات بكمية من الفواكه كأحد مقادير الوصفة كما أنه تسهم في مزيد من التغذية للأطفال هذا بالإضافة لطعمها المميز، والذي تضيفه لمذاق الأيس كريم الأصلي، ومن خلال ما يلي نتعرف على كيفية التحضير للأيس كريم بالمنزل. طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الأيس كريم الفانيللاا المكونات التالية لتحضير الأيس كريم بمذاق الفانيللا: كوبان مسحوق الكريم شانتيه.

لبن مثلج.

ملعقة فانيللا سائلة، أو بودرة. طريقة التحضير: نحضر الكريم شانتيه ونضعه بالوعاء المناسب ومعه كمية اللبن المثلج المناسبة، والفانيللا، ثم نقلب على سرعة هادئة بالاستعانة بالمضرب الكهربائي.

نزيد من سرعة الخفق، وذلك حتى يزداد القوام الخاص بالكريم شانتيه، وحينما نحصل على القوام المناسب نتوقف عن الخفق.

يصب الخليط بالكؤوس ويوضع بالمبرد ما لا يقل عن ست ساعات. تحضير الأيس كريم بنكهة المانجو تحضير الأيس كريم بنكهة المانجو المكونات للوصفة كما يلي: كوبان ونصف كريم شانتيه بودر.

فانيللا.

فانيللا. شرائح مانجو مع ماء مثلج. طريقة التحضير للوصفة كما يلي: في البداية نحضر الخلاط الكهربي، ونضع بوعائه شرائح المانجو مع السكر المرغوب لعمل عصير.

بعد الانتهاء من خفق المانجو نحضر الوعاء المناسب ونضع به كمية الكريم شانتيه مع عصير المانجو المثلج مع الضرب ما لا يقل عن عشر دقائق حتى نحصل على القوام الكثيف.

يصب المزيج بالكؤوس المتوفرة، ثم يوضع في داخل الفريز ليلة كاملة حتى يتماسك. أيس كريم بالفراولة أيس كريم بالفراولة نقوم بإحضار المكونات التالية: كمية من الكريم شانتيه حوالي كوبان.

حبات من الفراولة.

لبن مثلج.

ملعقة فانيللا. طريقة التحضير للخليط: نقوم بخلط الفراولة مع اللبن بضربهم معًا في الخلاط لعمل عصير الفراولة المثلج.

نحضر الخافق الكهربائي لخلط بودرة مكون الكريم شانتيه مع معصور الفراولة مع الإضافة للسكر وفقًا للرغبة، والخفق يستمر حتى نحصل على قوام الكريم شانتيه.

وضع المزيج بأكواب مناسبة ثم يدخل المبرد لليلة كاملة حتى التماسك التام لخليط الأيس كريم. الوسوم

طريقة عمل الايس كريم في البيت ب 5 نكهات، الأيس كريم من الوصفات التي يعشقها الكبار والصغار، وتحتاج إلى مقادير بسيطة كي يتم تنفيذها بسهولة في المنزل، وذلك دون الحاجة إلى شرائها من المحلات، ومن الممكن أن تدعم تلك الوصفات بكمية من الفواكه كأحد مقادير الوصفة كما أنه تسهم في مزيد من التغذية للأطفال هذا بالإضافة لطعمها المميز، والذي تضيفه لمذاق الأيس كريم الأصلي، ومن خلال ما يلي نتعرف على كيفية التحضير للأيس كريم بالمنزل. طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الايس كريم في البيت بمكونين فقط طريقة عمل الأيس كريم الفانيللاا المكونات التالية لتحضير الأيس كريم بمذاق الفانيللا: كوبان مسحوق الكريم شانتيه.

لبن مثلج.

ملعقة فانيللا سائلة، أو بودرة. طريقة التحضير: نحضر الكريم شانتيه ونضعه بالوعاء المناسب ومعه كمية اللبن المثلج المناسبة، والفانيللا، ثم نقلب على سرعة هادئة بالاستعانة بالمضرب الكهربائي.

نزيد من سرعة الخفق، وذلك حتى يزداد القوام الخاص بالكريم شانتيه، وحينما نحصل على القوام المناسب نتوقف عن الخفق.

يصب الخليط بالكؤوس ويوضع بالمبرد ما لا يقل عن ست ساعات. تحضير الأيس كريم بنكهة المانجو تحضير الأيس كريم بنكهة المانجو المكونات للوصفة كما يلي: كوبان ونصف كريم شانتيه بودر.

فانيللا.

فانيللا. شرائح مانجو مع ماء مثلج. طريقة التحضير للوصفة كما يلي: في البداية نحضر الخلاط الكهربي، ونضع بوعائه شرائح المانجو مع السكر المرغوب لعمل عصير.

بعد الانتهاء من خفق المانجو نحضر الوعاء المناسب ونضع به كمية الكريم شانتيه مع عصير المانجو المثلج مع الضرب ما لا يقل عن عشر دقائق حتى نحصل على القوام الكثيف.

يصب المزيج بالكؤوس المتوفرة، ثم يوضع في داخل الفريز ليلة كاملة حتى يتماسك. أيس كريم بالفراولة أيس كريم بالفراولة نقوم بإحضار المكونات التالية: كمية من الكريم شانتيه حوالي كوبان.

حبات من الفراولة.

لبن مثلج.

ملعقة فانيللا. طريقة التحضير للخليط: نقوم بخلط الفراولة مع اللبن بضربهم معًا في الخلاط لعمل عصير الفراولة المثلج.

نحضر الخافق الكهربائي لخلط بودرة مكون الكريم شانتيه مع معصور الفراولة مع الإضافة للسكر وفقًا للرغبة، والخفق يستمر حتى نحصل على قوام الكريم شانتيه.

وضع المزيج بأكواب مناسبة ثم يدخل المبرد لليلة كاملة حتى التماسك التام لخليط الأيس كريم.

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