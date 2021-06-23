طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

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مخلل الليمون المعصفر ، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمها مع الوجبات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وتختلف طريقة عمله من مكان لأخر، وله مذاق لاذع ولذيذ، وهناك بعض السيدات لا تقوم بعمل أي نوع من المخللات في المنزل لذلك هناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة لعمل المخلل على السيدات اتباعها بدل من شرائه بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل الليمون المعصفر
يتكون الليمون المعصفر من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو ليمون أصفر.
- لتر من عصير الليمون.
- ربع كوب من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من الملح الخشن.
- ملعقة كبيرة زعفران (عصفر).
- رشة من الفلفل الأحمر الحار ( حسب الرغبة).
سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نغسل الليمون بالماء الفاتر جيداً ثم تجفيفه جيداً حتى نتخلص من رطوبة الماء.
- نقوم بعمل شقق في الليمون دون الوصول إلى الأطراف اي الوصول إلى المنتصف فقط.
- نضع الملح وحبة البركة والأصفر في إناء ونضعه جانباً ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس نحشو حبات الليمون.
- ثم نجهز وعاء زجاجي خاص بالتخليل نظيف ومعقم ونضعه جانباً ثم نرص حبات الليمون ونعمره بعصير الليمون.
- نضيف الفلفل الحار ونرش القليل من حبة البركة على سطح الوعاء ونغلقه بإحكام.
- نرج الزجاجة بشكل يقوي حتي تتجانس المكونات مع بعضها وتتوزع بشكل صحيح.
- نحفظ المخلل في مكان مناسب ثم تظليله لمدة شهر دون أن نحاول فتح الغطاء أبدا وبعدها يصبح جاهز للاستخدام.
نصائح عند عمل المخلل
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لعمل المخلل وهي كالآتي:-
- يمكن إضافة رشة من الشطة المفرومة الحشوة لتعطي مذاق رائع.
- نحرص على ملئ القرعان بقشر الليمون حتى لا تتكون البكتيريا الضارة وتعمل على فساد المخلل.
- يمكن إضافة الماء البارد في المخلل بدلاً من عصير الليمون لحفظ المخلل.
- طريقة آخر التحليل من خلال وضع طبقة من الليمون المحشو وطبقة من الحشوة حتى الانتهاء من الكمية.
- يجب حفظ الليمون في الثلاجة بعد فتح البرطمان واستخدامه.
الوسوم
مخلل الليمون المعصفر ، يعتبر من المقبلات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمها مع الوجبات الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وتختلف طريقة عمله من مكان لأخر، وله مذاق لاذع ولذيذ، وهناك بعض السيدات لا تقوم بعمل أي نوع من المخللات في المنزل لذلك هناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة لعمل المخلل على السيدات اتباعها بدل من شرائه بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل الليمون المعصفر
يتكون الليمون المعصفر من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-
- كيلو ليمون أصفر.
- لتر من عصير الليمون.
- ربع كوب من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من الملح الخشن.
- ملعقة كبيرة زعفران (عصفر).
- رشة من الفلفل الأحمر الحار ( حسب الرغبة).
سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نغسل الليمون بالماء الفاتر جيداً ثم تجفيفه جيداً حتى نتخلص من رطوبة الماء.
- نقوم بعمل شقق في الليمون دون الوصول إلى الأطراف اي الوصول إلى المنتصف فقط.
- نضع الملح وحبة البركة والأصفر في إناء ونضعه جانباً ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس نحشو حبات الليمون.
- ثم نجهز وعاء زجاجي خاص بالتخليل نظيف ومعقم ونضعه جانباً ثم نرص حبات الليمون ونعمره بعصير الليمون.
- نضيف الفلفل الحار ونرش القليل من حبة البركة على سطح الوعاء ونغلقه بإحكام.
- نرج الزجاجة بشكل يقوي حتي تتجانس المكونات مع بعضها وتتوزع بشكل صحيح.
- نحفظ المخلل في مكان مناسب ثم تظليله لمدة شهر دون أن نحاول فتح الغطاء أبدا وبعدها يصبح جاهز للاستخدام.
نصائح عند عمل المخلل
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لعمل المخلل وهي كالآتي:-
- يمكن إضافة رشة من الشطة المفرومة الحشوة لتعطي مذاق رائع.
- نحرص على ملئ القرعان بقشر الليمون حتى لا تتكون البكتيريا الضارة وتعمل على فساد المخلل.
- يمكن إضافة الماء البارد في المخلل بدلاً من عصير الليمون لحفظ المخلل.
- طريقة آخر التحليل من خلال وضع طبقة من الليمون المحشو وطبقة من الحشوة حتى الانتهاء من الكمية.
- يجب حفظ الليمون في الثلاجة بعد فتح البرطمان واستخدامه.
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