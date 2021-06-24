اقوي كريم أساس طبيعي خافي للعيوب اصنعيه بنفسك في المنزل بدون أي مواد كيميائيه

اقوي كريم أساس طبيعي خافي للعيوب ،الاهتمام بالبشرة والعناية بها يعد أمرًا من الأمور التي تسبب هوس للسيدات والبنات في عمر الشباب لذلك دائمًا يقومون بشراء منتحات للتجميل والعناية بمظهرهن حتى يصبحن في مظهر لائق وجذاب ولكن الأمر الذي يسبب إزعاج للكثير من النساء هو ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل عالي جدًا والمنتجات التي تكون أسعارها مناسبة هي منتجات ضارة كثيرًا على البشرة لذلك سنعرض لكي من خلال السطور التالية وصفات من المنزل بمكونات طبيعية يمكنك من خلالها عمل كريم الأساس في البيت بكل سهولة من دون تكلفة عالية وكذلك ليس به أي ضرر على البشرة. مكونات الوصفة كوب واحد من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم.

عدد 10 تقطيرات من “زيت العنب”. خطوات إعداد كريم الأساس قومي أولًا بخلط مسحوق النشا مع الشوفان الناعم جيدًا.

ابدأي الآن بإضافة كمية الكاكاو بشكل تدريجي حتى تحصلي على لون بشرتك.

عليك وضع تقطيرات زيت بذر العنب واستمري بالخلط جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق واتركيه 10 دقائق في الثلاجة.

يمكنك الآن استخدام الكريم على بشرتك باستخدام الفرشاة المخصصة لفرد كريم الأساس. وصفة أخرى لعمل كريم الأساس في البيت وصفة أخرى لعمل كريم الأساس في البيت مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة صغيرة من الألوفيرا جل الصبار

عدد 2 ملعقة صغيرة من أي كريم مرطب مناسب

¼ ملعقة صغيرة من كريم حامي الشمس

4 نقاط من كريم أساس للبشرة الدهنية

عدد 5 نقاط من زيت “شجرة الشاي”

½ م.ص من أي بودر مضغوطة خطوات إعداد كريم الأساس قومي في البداية بالمزج بين الكريم المرطب وجل الصبار الألوفيرا جيدًا.

ابدأي بوضع كريم الأساس ومن ثم كريم حامي الشمس واستمري في التقليب.

أضيفي زيت “شجرة الشاي” ومن ثم ضعي البودر وابدأي بالخلط حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم.

ضعي المزيج في علبة محكمة الغلق واحتفظي بها في رف الثلاجة.

يمكنك استخدام الكريم على بشرتك في أي وقت ترغبين به ويجب ترطيب البشرة جيدًا قبل الاستخدام. الوسوم

اقوي كريم أساس طبيعي خافي للعيوب ،الاهتمام بالبشرة والعناية بها يعد أمرًا من الأمور التي تسبب هوس للسيدات والبنات في عمر الشباب لذلك دائمًا يقومون بشراء منتحات للتجميل والعناية بمظهرهن حتى يصبحن في مظهر لائق وجذاب ولكن الأمر الذي يسبب إزعاج للكثير من النساء هو ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل عالي جدًا والمنتجات التي تكون أسعارها مناسبة هي منتجات ضارة كثيرًا على البشرة لذلك سنعرض لكي من خلال السطور التالية وصفات من المنزل بمكونات طبيعية يمكنك من خلالها عمل كريم الأساس في البيت بكل سهولة من دون تكلفة عالية وكذلك ليس به أي ضرر على البشرة. مكونات الوصفة كوب واحد من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم.

عدد 10 تقطيرات من “زيت العنب”. خطوات إعداد كريم الأساس قومي أولًا بخلط مسحوق النشا مع الشوفان الناعم جيدًا.

ابدأي الآن بإضافة كمية الكاكاو بشكل تدريجي حتى تحصلي على لون بشرتك.

عليك وضع تقطيرات زيت بذر العنب واستمري بالخلط جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق واتركيه 10 دقائق في الثلاجة.

يمكنك الآن استخدام الكريم على بشرتك باستخدام الفرشاة المخصصة لفرد كريم الأساس. وصفة أخرى لعمل كريم الأساس في البيت وصفة أخرى لعمل كريم الأساس في البيت مكونات الوصفة عدد 2 ملعقة صغيرة من الألوفيرا جل الصبار

عدد 2 ملعقة صغيرة من أي كريم مرطب مناسب

¼ ملعقة صغيرة من كريم حامي الشمس

4 نقاط من كريم أساس للبشرة الدهنية

عدد 5 نقاط من زيت “شجرة الشاي”

½ م.ص من أي بودر مضغوطة خطوات إعداد كريم الأساس قومي في البداية بالمزج بين الكريم المرطب وجل الصبار الألوفيرا جيدًا.

ابدأي بوضع كريم الأساس ومن ثم كريم حامي الشمس واستمري في التقليب.

أضيفي زيت “شجرة الشاي” ومن ثم ضعي البودر وابدأي بالخلط حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم.

ضعي المزيج في علبة محكمة الغلق واحتفظي بها في رف الثلاجة.

يمكنك استخدام الكريم على بشرتك في أي وقت ترغبين به ويجب ترطيب البشرة جيدًا قبل الاستخدام.

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