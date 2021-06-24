بيتزا الجمبري الخطيرة بطريقة سهلة وسريعة وطعم حكاية فى المنزل

بيتزا الجمبري من انواع البيتزا الجميلة، ويعود اصل صناعتها إلى مصر وتركيا واليونان، ويكثر الطلب عليها فى المطاعم نظراً بطعمها الخطير وفوائدها المتعددة بما تحتوي عليه من مكونات مفيدة جدا للجسم، فهى تتكون من الخضروات التى تمد الجسم بالفيتامينات وتتكون ايضاً من الجمبري وهو أحد المأكولات البحرية التى لها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور الذى يساعد على التركيز ويقوى الجسم ويمده بالطاقة والنشاط، لذلك يكثر الطلب عليها من الكبار والصغار فالأطفال يحبون الجمبري كثيراً، وسوف نتعرف سويا على كيفية تحضير هذا النوع من البيتزا بطريقة سهلة وسريعة، وسنعرض لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الجمبري.

مكونات بيتزا الجمبري

تتكون بيتزا الجمبري من مكونات سهلة وموجودة فى المنزل وبعض المكونات من السوق وهى كالتالي:

مكونات عجينة البيتزا

٤ كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

١١/٣ كوب من الماء الدافئ.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كيس من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

مكونات الحشو

١/٢ كيلو من الجمبري متوسط الحجم.

٤ ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.

فص من الثوم مفروم ناعم.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة مكعبات.

بصلة مقطعة شرائح.

حبة من الفلفل الأحمر مقطعة مكعبات.

كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.

حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

١/٢ كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

١/٢ حزمة من الكرفس.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بيتزا الجمبري سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كما يلي: