بيتزا الجمبري الخطيرة بطريقة سهلة وسريعة وطعم حكاية فى المنزل

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بيتزا الجمبري من انواع البيتزا الجميلة، ويعود اصل صناعتها إلى مصر وتركيا واليونان، ويكثر الطلب عليها فى المطاعم نظراً بطعمها الخطير وفوائدها المتعددة بما تحتوي عليه من مكونات مفيدة جدا للجسم، فهى تتكون من الخضروات التى تمد الجسم بالفيتامينات وتتكون ايضاً من الجمبري وهو أحد المأكولات البحرية التى لها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور الذى يساعد على التركيز ويقوى الجسم ويمده بالطاقة والنشاط، لذلك يكثر الطلب عليها من الكبار والصغار فالأطفال يحبون الجمبري كثيراً، وسوف نتعرف سويا على كيفية تحضير هذا النوع من البيتزا بطريقة سهلة وسريعة، وسنعرض لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الجمبري.مكونات بيتزا الجمبري
تتكون بيتزا الجمبري من مكونات سهلة وموجودة فى المنزل وبعض المكونات من السوق وهى كالتالي:
مكونات عجينة البيتزا
- ٤ كوب من الدقيق.
- ١/٤ كوب من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١١/٣ كوب من الماء الدافئ.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
مكونات الحشو
- ١/٢ كيلو من الجمبري متوسط الحجم.
- ٤ ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.
- فص من الثوم مفروم ناعم.
- حبة من الفلفل الأخضر مقطعة مكعبات.
- بصلة مقطعة شرائح.
- حبة من الفلفل الأحمر مقطعة مكعبات.
- كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.
- حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ١/٢ كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملح وفلفل أسود.
- ١/٢ حزمة من الكرفس.
طريقة عمل بيتزا الجمبري سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كما يلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به اللبن البودرة والخميرة والملح والسكر.
- ثم نضيف عليهم الماء الدافئ ونقلب جيدا.
- وبعد ذلك نضيف الزيت وتقلب ونضيف بعدها الدقيق.
- ونعجن باليد لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
- ندهن وش العجينة بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر.
- فى وقت تخمير العجينة سوف نقوم بتجهيز الحشو.
- قومى بتقشير الجمبري وتنظيفه جيدا ونغسله أكثر من مرة بالماء.
- ثم نصفيه ونضيف إليه الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض جيدا.
- وفى طاسة مناسبة نضع شوية زيت على النار ثم نضيف اليه خليط الجمبري والثوم ونقلبهم حتى يتغير لون الجمبري إلى اللون البرتقالى.
- وبعد ذلك نحضر العجينة بعد تخميرها ونفردها ونضعها فى صينية مدهونة بالزيت.
- نقوم بوضع الصلصة فوق العجينة ونضع عليها الجمبري والفلفل الأخضر والأحمر والطماطم المقطع والبصل.
- ونرش فوقهم الجبنة المودزريلا والشيدر على الوجه.
- وبعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يحمر الوجه.
- ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وبالف هنا وشفا.
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بيتزا الجمبري من انواع البيتزا الجميلة، ويعود اصل صناعتها إلى مصر وتركيا واليونان، ويكثر الطلب عليها فى المطاعم نظراً بطعمها الخطير وفوائدها المتعددة بما تحتوي عليه من مكونات مفيدة جدا للجسم، فهى تتكون من الخضروات التى تمد الجسم بالفيتامينات وتتكون ايضاً من الجمبري وهو أحد المأكولات البحرية التى لها قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى على نسبة كبيرة من الفسفور الذى يساعد على التركيز ويقوى الجسم ويمده بالطاقة والنشاط، لذلك يكثر الطلب عليها من الكبار والصغار فالأطفال يحبون الجمبري كثيراً، وسوف نتعرف سويا على كيفية تحضير هذا النوع من البيتزا بطريقة سهلة وسريعة، وسنعرض لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بيتزا الجمبري.مكونات بيتزا الجمبري
تتكون بيتزا الجمبري من مكونات سهلة وموجودة فى المنزل وبعض المكونات من السوق وهى كالتالي:
مكونات عجينة البيتزا
- ٤ كوب من الدقيق.
- ١/٤ كوب من اللبن البودرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١١/٣ كوب من الماء الدافئ.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
مكونات الحشو
- ١/٢ كيلو من الجمبري متوسط الحجم.
- ٤ ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا.
- فص من الثوم مفروم ناعم.
- حبة من الفلفل الأخضر مقطعة مكعبات.
- بصلة مقطعة شرائح.
- حبة من الفلفل الأحمر مقطعة مكعبات.
- كوب من الجبنة المودزريلا مبشورة.
- حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ١/٢ كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملح وفلفل أسود.
- ١/٢ حزمة من الكرفس.
طريقة عمل بيتزا الجمبري سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كما يلي:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به اللبن البودرة والخميرة والملح والسكر.
- ثم نضيف عليهم الماء الدافئ ونقلب جيدا.
- وبعد ذلك نضيف الزيت وتقلب ونضيف بعدها الدقيق.
- ونعجن باليد لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء.
- ندهن وش العجينة بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر.
- فى وقت تخمير العجينة سوف نقوم بتجهيز الحشو.
- قومى بتقشير الجمبري وتنظيفه جيدا ونغسله أكثر من مرة بالماء.
- ثم نصفيه ونضيف إليه الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض جيدا.
- وفى طاسة مناسبة نضع شوية زيت على النار ثم نضيف اليه خليط الجمبري والثوم ونقلبهم حتى يتغير لون الجمبري إلى اللون البرتقالى.
- وبعد ذلك نحضر العجينة بعد تخميرها ونفردها ونضعها فى صينية مدهونة بالزيت.
- نقوم بوضع الصلصة فوق العجينة ونضع عليها الجمبري والفلفل الأخضر والأحمر والطماطم المقطع والبصل.
- ونرش فوقهم الجبنة المودزريلا والشيدر على الوجه.
- وبعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يحمر الوجه.
- ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة وبالف هنا وشفا.
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