خلطة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم خلال دقائق

الشعر الزائد من أكبر المشاكل التي تواجه السيدات في جميع أنحاء العالم خاصة الأمهات التي لا تجد وقتا كبيرا لكي تذهب الى صالات الكوا فير لإزالة الشعر الزائد، فلجات جميع السيدات إلى استخدام المواد الطبيعية الموجودة في المنزل في نزع الشعر الزائد بدون ألم، بالإضافة إلى أن المواد الطبيعية لا تسبب آثار جانبية بعد استخدامها وغير مكلفة ومتوفرة أيضا في كل بيت. خلطة الفازلين لنزع الشعر الزائد بدون الم خلطة الفازلين لنزع الشعر الزائد بدون الم المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة الاستخدام نقوم بأخذ شاور لجميع أجزاء الجسم قبل إزالة الشعر الزائد.

نحضر طبق نظيف ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من زيت اللوز ونقوم بتقليبه جيدا قبل الاستعمال لكي يصبح خليطا متجانسا.

نضع كمية كافية من خليط الفازلين وزيت اللوز علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

ونقوم بنتف الشعر سنجد أن الشعر يخرج بطريقة سهلة وسريعة بدون الم.

بعد الانتهاء من إزالة الشعر الزائد نقوم بأخذ شاور لإزالة آثار الشعر الزائد وتنظيف الجسم.

نترك الجسم يجف لمدة ساعة واحدة وبعد ذلك نحضر ثلاث ملاعق من ماء الورد وملعقة من النشا وملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقوم بتقليبه جيدا لمدة ثلاث دقائق.

ثم بعدها نضع كمية من هذا الخليط على المنطقة التي تم إزاله الشعر الزائد منها ونقوم بفرك المنطقة جيدا.

يعمل النشا وماء الورد وعصير الليمون غلق المسام وتقليل نمو الشعر الزائد، بالإضافة إلي احتوائه علي مواد فعالة تسهم بشكل كبير في تفتيح لون الجلد الغامق وخاصة المناطق الحساسة، أي مع الاستمرار على الوصفة بعد إزالة الشعر الزائد بالفازلين سنجد أن نمو الشعر الزائد أصبح بطيئا، ولون الجلد أصبح أقل اسمرارا عما كان عليه من قبل.

ينصح الأطباء في جميع أنحاء العالم بارتداء الملابس القطنية والبعد عن الملابس البلاستيك التي لا تحتوي على القطن في صناعتها .

حيث تعمل هذه الملابس على زيادة التعرق خاصة عند التعرض للشمس أو بذل مجهود كبير مما يؤدي إلي ظهور اسمرار في المناطق الحساسة ومشاكل أخري، بعكس الملابس القطنية التي تعمل علي امتصاص العرق. طريقة الاستخدام الوسوم

الشعر الزائد من أكبر المشاكل التي تواجه السيدات في جميع أنحاء العالم خاصة الأمهات التي لا تجد وقتا كبيرا لكي تذهب الى صالات الكوا فير لإزالة الشعر الزائد، فلجات جميع السيدات إلى استخدام المواد الطبيعية الموجودة في المنزل في نزع الشعر الزائد بدون ألم، بالإضافة إلى أن المواد الطبيعية لا تسبب آثار جانبية بعد استخدامها وغير مكلفة ومتوفرة أيضا في كل بيت. خلطة الفازلين لنزع الشعر الزائد بدون الم خلطة الفازلين لنزع الشعر الزائد بدون الم المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة الاستخدام نقوم بأخذ شاور لجميع أجزاء الجسم قبل إزالة الشعر الزائد.

نحضر طبق نظيف ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من زيت اللوز ونقوم بتقليبه جيدا قبل الاستعمال لكي يصبح خليطا متجانسا.

نضع كمية كافية من خليط الفازلين وزيت اللوز علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها.

ونقوم بنتف الشعر سنجد أن الشعر يخرج بطريقة سهلة وسريعة بدون الم.

بعد الانتهاء من إزالة الشعر الزائد نقوم بأخذ شاور لإزالة آثار الشعر الزائد وتنظيف الجسم.

نترك الجسم يجف لمدة ساعة واحدة وبعد ذلك نحضر ثلاث ملاعق من ماء الورد وملعقة من النشا وملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقوم بتقليبه جيدا لمدة ثلاث دقائق.

ثم بعدها نضع كمية من هذا الخليط على المنطقة التي تم إزاله الشعر الزائد منها ونقوم بفرك المنطقة جيدا.

يعمل النشا وماء الورد وعصير الليمون غلق المسام وتقليل نمو الشعر الزائد، بالإضافة إلي احتوائه علي مواد فعالة تسهم بشكل كبير في تفتيح لون الجلد الغامق وخاصة المناطق الحساسة، أي مع الاستمرار على الوصفة بعد إزالة الشعر الزائد بالفازلين سنجد أن نمو الشعر الزائد أصبح بطيئا، ولون الجلد أصبح أقل اسمرارا عما كان عليه من قبل.

ينصح الأطباء في جميع أنحاء العالم بارتداء الملابس القطنية والبعد عن الملابس البلاستيك التي لا تحتوي على القطن في صناعتها .

حيث تعمل هذه الملابس على زيادة التعرق خاصة عند التعرض للشمس أو بذل مجهود كبير مما يؤدي إلي ظهور اسمرار في المناطق الحساسة ومشاكل أخري، بعكس الملابس القطنية التي تعمل علي امتصاص العرق. طريقة الاستخدام

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