بملعقة كريم جونسون واحدة جهزي أجمل كريم أساس في المنزل

ظهرت في الفترة الأخيرة شركات عالمية في إنتاج مستحضرات التجميل المستخلصة من مواد طبيعية في البيئة المحيطة، ولكن هذه المستحضرات سجلت ارتفاعا باهظا في أسعارها، لذلك لجأ الكثير من السيدات إلى تحضير أدوات المكياج في المنزل بمواد طبيعية، وغير مكلفة من أهم هذه المواد كريم الأساس لما له من أهمية كبيرة في توحيد لون البشرة، وإخفاء المسام. طريقة عمل كريم الأساس في المنزل طريقة عمل كريم الأساس في المنزل المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جونسون المرطب.

ملعقة كبيرة من بودرة الوجه.

ثلاث نقط من زيت اللوز.

علبة بلاستيك نظيفة.

وعاء صغير للتحضير.

ملعقة صغيرة. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جونسون المرطب وبعد ذلك نضيف معلقة كبيرة من بودرة الوجه، وثلاث نقط من زيت اللوز.

نقوم بتقليب المكونات جيدا بالملعقة الصغيرة لمدة سبع دقائق على مراحل متعددة لكي نحصل على مزيج من كريم الأساس الطبيعي.

بعد ذلك نضع كريم الأساس في علبة بلاستيك ونقوم بغلق العلبة جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

يعتبر كريم الأساس العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه أثناء وضع المكياج.

حيث يشكل كريم الأساس أهمية كبيرة في إخفاء العيوب والخطوط الموجودة في الوجه ويعمل على توحيد لون البشرة.

بعد مرور اليوم نخرج علبة كريم الأساس الطبيعي المصنوعة في المنزل لكي يتم الاستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول الخاص به، وبعد ذلك نقوم بتجفيف الوجه بالفوطة الشخصية النظيفة.

نقوم بتوزيع كمية كافية من كريم الأساس على الوجه وبعد ذلك نقوم بعمل مساج للوجه لكي يتم توزيع كريم الأساس على جميع أطراف الوجه، وبعد ذلك نستكمل باقي المكياج.

ينصح بوضع كريم الأساس في المناسبات فقط لأنه يؤثر بشكل سلبي على البشرة، كثرة استخدام كريم الأساس تغلق مسام الوجه وتسبب الكثير من المشاكل أهمها ظهور البثور في الوجه التي تتكون نتيجة منع تنفس الجلد بطريقة صحيحة، ويحدث التعرق ينحصر بين طبقة الجلد وكريم الأساس وتكون البثور.

استشارة الطبيب قبل اختيار نوع كريم الأساس يقلل حدوث مشاكل البشرة متعقدة الحلول. طريقة التحضير الوسوم

ظهرت في الفترة الأخيرة شركات عالمية في إنتاج مستحضرات التجميل المستخلصة من مواد طبيعية في البيئة المحيطة، ولكن هذه المستحضرات سجلت ارتفاعا باهظا في أسعارها، لذلك لجأ الكثير من السيدات إلى تحضير أدوات المكياج في المنزل بمواد طبيعية، وغير مكلفة من أهم هذه المواد كريم الأساس لما له من أهمية كبيرة في توحيد لون البشرة، وإخفاء المسام. طريقة عمل كريم الأساس في المنزل طريقة عمل كريم الأساس في المنزل المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جونسون المرطب.

ملعقة كبيرة من بودرة الوجه.

ثلاث نقط من زيت اللوز.

علبة بلاستيك نظيفة.

وعاء صغير للتحضير.

ملعقة صغيرة. طريقة التحضير نحضر وعاء صغير ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من كريم جونسون المرطب وبعد ذلك نضيف معلقة كبيرة من بودرة الوجه، وثلاث نقط من زيت اللوز.

نقوم بتقليب المكونات جيدا بالملعقة الصغيرة لمدة سبع دقائق على مراحل متعددة لكي نحصل على مزيج من كريم الأساس الطبيعي.

بعد ذلك نضع كريم الأساس في علبة بلاستيك ونقوم بغلق العلبة جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الاستخدام.

يعتبر كريم الأساس العنصر الأساسي الذي لا غنى عنه أثناء وضع المكياج.

حيث يشكل كريم الأساس أهمية كبيرة في إخفاء العيوب والخطوط الموجودة في الوجه ويعمل على توحيد لون البشرة.

بعد مرور اليوم نخرج علبة كريم الأساس الطبيعي المصنوعة في المنزل لكي يتم الاستخدام.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول الخاص به، وبعد ذلك نقوم بتجفيف الوجه بالفوطة الشخصية النظيفة.

نقوم بتوزيع كمية كافية من كريم الأساس على الوجه وبعد ذلك نقوم بعمل مساج للوجه لكي يتم توزيع كريم الأساس على جميع أطراف الوجه، وبعد ذلك نستكمل باقي المكياج.

ينصح بوضع كريم الأساس في المناسبات فقط لأنه يؤثر بشكل سلبي على البشرة، كثرة استخدام كريم الأساس تغلق مسام الوجه وتسبب الكثير من المشاكل أهمها ظهور البثور في الوجه التي تتكون نتيجة منع تنفس الجلد بطريقة صحيحة، ويحدث التعرق ينحصر بين طبقة الجلد وكريم الأساس وتكون البثور.

استشارة الطبيب قبل اختيار نوع كريم الأساس يقلل حدوث مشاكل البشرة متعقدة الحلول. طريقة التحضير

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