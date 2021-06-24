خطوات عمل كفتة الحاتي المشوية وأسرار التتبيلة وطعمها اللذيذ

تعد الكفتة من أشهي الأكلات التي تحتوي على اللحم كمكون أساسي لها لذلك فهي تحتوي علي قدر كبير من البروتين اللازم لبناء الجسم والكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم بشكل كبير في منح الإنسان قدر كبير من الطاقة، لذلك تفضل السيدات عمل الكفتة باستمرار خاصة للأطفال لسهولة تحضيرها كساندوتشات للمدارس والرحلات وذات قيمة غذائية لهم. طريقة كفتة الحاتي في المنزل طريقة كفتة الحاتي في المنزل المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثلاث ملاعق من اللحم الأبيض المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

اربع ملاعق من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

قطعة فحم.

طبق.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضيف فيه نصف كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة ثم بعد ذلك نضيف عليها ثلاث ملاعق من اللحم الأبيض المفروم ونقوم بتقليبه جيدا مع بعضهم البعض حتى يصبح خليطا واحدا.

نضيف بعدها بصلة كبيرة مفرومة بعد عزل ماء البصل في طبق.

نضيف ثلاث فصوص من الثوم المهروس، وأربع ملاعق من البقدونس المفروم، ونضيف ملعقة من الملح الأبيض، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم، وملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع خليط اللحمة المفرومة نستمر في التقليب حتي نحصل علي عجينة كفتة مناسبة.

نحضر صينية ونقوم بتشكيل الكفتة نبلل يدنا في ماء البصل أولا ثم نأخذ قطعة من عجينة الكفتة ونقوم بتشكيلها ونضعها في الصينية.

نستمر في عملية تشكيل أصابع الكفتة حتى ننتهي من كمية اللحمة المفرومة.

يمكن أن نضع صينية الكفتة في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق لكي يتم تسويتها.

ويمكن تسويتها علي البوتاجاز علي نار هادئة مع وضع غطاء على الصينية لمدة ثلاث دقائق تتبخر الكفتة جيدا، نقوم بتقليبه عن طريق تحريك الصينية دون استخدام المعلقة التي تؤدي إلي تفتيت أصابع الكفتة، بعدها مرور ثلاث دقائق نقوم برفع الغطاء لمدة دقيقة ونصف لكي تتحمر الكفتة.

نغلق النار على صينية الكفتة نحضر طبق به قطعة فحم مشتعلة ونضع عليها معلقة من الزيت ونضعها في صينية الكفتة لمدة دقيقة ونصف ونغطي صينية الكفتة.

بعدها تقدم كفتة الحاتي ساخنة. طريقة التحضير الوسوم

تعد الكفتة من أشهي الأكلات التي تحتوي على اللحم كمكون أساسي لها لذلك فهي تحتوي علي قدر كبير من البروتين اللازم لبناء الجسم والكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم بشكل كبير في منح الإنسان قدر كبير من الطاقة، لذلك تفضل السيدات عمل الكفتة باستمرار خاصة للأطفال لسهولة تحضيرها كساندوتشات للمدارس والرحلات وذات قيمة غذائية لهم. طريقة كفتة الحاتي في المنزل طريقة كفتة الحاتي في المنزل المكونات نصف كيلو لحمة مفرومة.

ثلاث ملاعق من اللحم الأبيض المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

اربع ملاعق من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

قطعة فحم.

طبق.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضيف فيه نصف كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة ثم بعد ذلك نضيف عليها ثلاث ملاعق من اللحم الأبيض المفروم ونقوم بتقليبه جيدا مع بعضهم البعض حتى يصبح خليطا واحدا.

نضيف بعدها بصلة كبيرة مفرومة بعد عزل ماء البصل في طبق.

نضيف ثلاث فصوص من الثوم المهروس، وأربع ملاعق من البقدونس المفروم، ونضيف ملعقة من الملح الأبيض، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم، وملعقة كبيرة من توابل الكفتة.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع خليط اللحمة المفرومة نستمر في التقليب حتي نحصل علي عجينة كفتة مناسبة.

نحضر صينية ونقوم بتشكيل الكفتة نبلل يدنا في ماء البصل أولا ثم نأخذ قطعة من عجينة الكفتة ونقوم بتشكيلها ونضعها في الصينية.

نستمر في عملية تشكيل أصابع الكفتة حتى ننتهي من كمية اللحمة المفرومة.

يمكن أن نضع صينية الكفتة في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق لكي يتم تسويتها.

ويمكن تسويتها علي البوتاجاز علي نار هادئة مع وضع غطاء على الصينية لمدة ثلاث دقائق تتبخر الكفتة جيدا، نقوم بتقليبه عن طريق تحريك الصينية دون استخدام المعلقة التي تؤدي إلي تفتيت أصابع الكفتة، بعدها مرور ثلاث دقائق نقوم برفع الغطاء لمدة دقيقة ونصف لكي تتحمر الكفتة.

نغلق النار على صينية الكفتة نحضر طبق به قطعة فحم مشتعلة ونضع عليها معلقة من الزيت ونضعها في صينية الكفتة لمدة دقيقة ونصف ونغطي صينية الكفتة.

بعدها تقدم كفتة الحاتي ساخنة. طريقة التحضير

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