ضعي ملعقة الخميرة لشعرك لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بطريقة سحرية تجعله كالحرير خلال ساعتين

فرد الشعر بكرياتين، جميع النساء ترغبن بشعر ناعم وبطرق غير كيمائية، لأن أغلب الطرق المتواجدة في الأسواق ضارة وقد تؤدي إلى تلفه وتساقطه، كمان أن الحرارة تؤثر على الشعر في حالة استخدامه بطريقة دائمة، لذلك ابتكر العديد من الخبراء الكرياتين الطبيعي المنزلي، والذي يساعد في علاج مشاكل الشعر التي تواجهها النساء.

وصفات فرد الشعر بكرياتين منزلي

نقدم لكٍ سيدتي أكثر من طريقة للحصول على الشعر الناعم الذي تحلمين به، بطرق طبيعية مضمونة، من خلال صنع كرياتين طبيعي للشعر في المنزل من خلال الآتي:

كرياتين الشعر بالخميرة

الخميرة مفيدة جدًا لتغذية الشعر وفردة بشكل قوي، وصحي وهي تطبق على الشعر كلأتي:

المكونات

خميرة فورية

نشا

خل التفاح

طريقة التطبيق

خلط المكونات السابقة جيدًا.

ترك الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة

وضعه على الشعر بالتساوي

وضع غطاء الرأس البلاستيكي

ترك الغطاء لمدة لا تقل عن ساعة

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به

كرياتين الشعر بالموز

الموز والبيض من أهم العناصر الطبيعية المفيدة جدًا في فرد الشعر ويمكن استخدامة ككرياتين طبيعي وذلك من خلال بعض الخطوات الاتيه:

المكونات

موز

بيض

طريقة التطبيق

خلط المكونات السابقة جيدًا.

وضعه على الشعر بالتساوي

وضع غطاء الرأس البلاستيكي

ترك الغطاء لمدة لا تقل عن ساعة

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به

كرياتين الشعر بالبيض

المكونات

بيض

زيت زيتون

زيت اللوز الحلو

زيت الخروع

طريقة التطبيق

خلط المكونات السابقة جيدًا.

وضعه على الشعر بالتساوي

وضع غطاء الرأس البلاستيكي

ترك الغطاء لمدة لا تقل عن ساعة

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به

كرياتين الليمون وجوز الهند

المكونات

حليب جوز الهند

عصير الليمون

طريقة التطبيق

خلط المكونات السابقة جيدًا.

وضع الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة

وضعه على الشعر بالتساوي

وضع غطاء الرأس البلاستيكي

ترك الغطاء لمدة لا تقل عن نصف ساعة

غسل الشعر بالمياه والشامبو الخاص به

كرياتين الحليب والعسل

المكونات

حليب

عسل

طريقة التطبيق