بكيس خميرة افردي شعرك الخشن وحولي لحرير أنسيابي خلال ساعتين

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن وحولي لحرير أنسيابي، الشعر الأملس هو أكثر شكل للشعر يمنح للأنثى مظهر أنيق وبسيط في نفس الوقت، لذلك تحرص أغلبا الفتيات على تصفيف الشعر بشكل يومي لجعله مستقيم وأملس، كما تقوم الكثيرات من الفتيات في الفترة الأخيرة باعتماد مواد كيميائية أشهرها الكيراتين.

والذي يمنح الشعر مظهر أملس ومستقيم طوال الوقت، ولكن جميع الطرق السابقة تتسبب في ضرر كبير للشعر، لذلك من الأفضل الاستغناء عنها، والقيام بمنح الشعر مظهر أملس بمواد طبيعية غير مؤذية للشعر أبداً، وإليكم بعضاً من هذه المواد:

بكيس خميرة افردي شعرك الخشن

العسل والحليب لفرد الشعر

نحتاج في هذه الطريقة إلى ربع كوب من الحليب وملعقة كبيرة من العسل، نقوم بخلطهم سوياً وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل، ثم نغطيه ونتركه على هذه الحالة لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعدها نغسل الشعر بالماء وأي نوع شامبو لا يحتوي على الكبريت، وبعد ذلك نقوم بتكرار هذه الطرق مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

في هذه الطريقة نحتاج إلى حبة كبيرة من البيض وستة ملاعق كبيرة من الزبادي، نقوم بخلطهم سوياً، وبعد ذلك نوزع الخليط على كامل الشعر، ثم نغطي الشعر بفوطة مبللة بالماء الدافئ، ونترك الشعر على هذه الحالة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ونكرر هذه الطريقة مرتين كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

الموز والبابايا لفرد الشعر

نقوم بخلط مقدار متساوي من الموز والبابايا في محضرة الطعام، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركه مدة لا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة، ونقوم بتكراره مرة كل أسبوع للحفاظ على نعومة الشعر.

الخميرة لتنعيم الشعر الجاف

يمكن خلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع بعض المواد الطبيعية للحصول على شعر أملس، وهذه المواد هي بيضة وربع كوب من النشا وربع كوب من خل التفاح، يتم خلطهم سوياً حتى نحصل على خليط متجانس نقوم بتوزيعه على كامل الشعر وبعد مرور ربع ساعة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم الطبي، وبعدها يتم تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة.