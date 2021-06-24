دلكي المناطق الداكنة بملعقة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح الجسم كله وازالة الجلد الميت في دقائق معدودة

الجسم الأبيض مثل الثلج هو حلم كل امرأة على مستوي العالم، فترغب النساء في الحصول على جسم ابيض ناعم وصافي وخالي من أي عيوب، فتقومي بشراء العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تعمل على تفتيح الجسم، ولكن جميعيها لا تناسب مناطق الجسم الحساسة وتسبب العديد من الالتهابات والاحمرار، واليوم سوف نقدم لك سيدتي الغاليةةخلطات بمكونات طبيعية وهي مجربة وذات نتائج فعالة في تبيض الجسم.

خلطة الكركم لتبييض الجسم

الكرم من الأعشاب الطبيعية التي لها استخدامات متعددة ومن ضمن استخداماته تبيض الجسم وإعطائه الحيوية والجمال، فهو مكون طبيعي ولا يسبب أي أضرار للجسم، واليك سيدتي مكونات وطريقة استخدام الخلطو

مكونات خلطة الكركم لتبيض الجسم

عصير حبة كبيرة الحجم من الخيار.

ملعقة كبيرة الحجم من الكركم.

عصير ثمرة ليمون كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.

طريقة التحضير والاستعمال

في طبق متوسط عميق يتم خلط عصير الخيار، الكركم، دقيق الأرز بالإضافة إلى ذلك عصير ثمرة الليمون، حتى تتجانس جميع المكونات جيدًا.

بعدها يتم فرد الخليط على الجسم بعد شطفه جيدًا بالماء الدافئ، بواسطة أصابع اليد أو بواسطة فرشاة.

يترك الخليط على الجسم على الأقل لمدة ساعة أو أكثر.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.

وبعدها يتم تجفيف الجسم جيدًا بواسطة منشفة قطنية، وترطيب الجسم بزيت طبيعي أو بماء الورد الطبيعي.

يتم تطبيق الخلطة 4 مرات في الأسبوع لمدة 3 شهور، وبعدها سوف تلاحظين أن جسمك أصبح ابيض مثل الثلج ولا يحتوي على أي بقع داكنة.

خلطة أخري من الكركم لتبييض الجسم

مكونات الخلطة

ربع كوب من دقيق الشوفان.

3 ملاعق كبيرة الحجم من الكركم.

ثلث كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة متوسطة الحجم.

طريقة الإعداد والاستخدام