طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت بألوان مختلفة بمكونات طبيعية 100% في البيت

طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت، منتجات العناية بالبشرة أصبحت من أكثر المنتجات العالية في السعر في هذه الفترة وهذا الأمر يسبب قلقًا وإزعاجًا للكثير من الفتيات والسيدات حيث أن هذه الأسعار ليس باستطاعة الجميع أن يقوم بشرائها، لذلك سوف نقدم لك من خلال السطور التالية في مقالنا اليوم وصفات طبيعية في منزلك لصنع ألوان متعددة من الروج بأكثر من طريقة وتتميز هذه الوصفات بأنها لا تكلف من يقوم بصنعها وفي نفس الأمر فهي لا تسبب أي ضرر على البشرة فهي مواد طبيعية لا ضرر منها. طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة المانجو أو الأفوكادو أو الشيا أو اللوز.

عدد ملعقة كبيرة من زيت الاوز أو زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا.

للون البني المحمر نستخدم رشة من القرفة.

للون النحاسي نستخدم رشة من الكركم.

رشة من الكاكاو نحصل على اللون البني الداكن.

يمكن استخدام أي لون طبيعي في البيت. طريقة تحضير الروج قومي بوضع الزبدة المستخدمة مع الزيت الأساسي المستخدم في إناء مناسب واخلطيهم جيدًا ومن ثم قومي بتذويبهم على حمام بخار مائي.

ضعي اللون المرغوب به على الخليط السابق وقلبيه جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي مناسب.

يمكن إضافة نقاط أخرى من اللون حتى تحصلين على الدرجة المناسب لك.

ضعي الخليط في علبة مناشبة للاستخدام واتركيه يبرد في الثلاجة ومن ثم استخدميه وقتما تشائين. وصفة أقلام التلوين الشمعي لعمل روج طبيعي وصفة أقلام التلوين الشمعي لعمل روج طبيعي مكونات الوصفة أي لون ترغبين به من أقلام التلوين الشمعي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون خطوات تحضير الوصفة قومي بنزع الورقة الموجودة على القلم الشمعي.

ضعي القلم في ماء دافئ لمدة قليلة إلى أن يلين.

في وعاء مناشب قومي بتسخين زيت الزيتون وجوز الهند على نار هادئة.

قطعي قلم التلوين الشمعي إلى قطع صغيرة الحجم ومن ثم قومي بوضعها على المزيج السابق.

استمري في التقليب بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق واتركيها 20 دقيقة في الثلاجة لتبرد ومن ثم استخدميه. الوسوم

طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت، منتجات العناية بالبشرة أصبحت من أكثر المنتجات العالية في السعر في هذه الفترة وهذا الأمر يسبب قلقًا وإزعاجًا للكثير من الفتيات والسيدات حيث أن هذه الأسعار ليس باستطاعة الجميع أن يقوم بشرائها، لذلك سوف نقدم لك من خلال السطور التالية في مقالنا اليوم وصفات طبيعية في منزلك لصنع ألوان متعددة من الروج بأكثر من طريقة وتتميز هذه الوصفات بأنها لا تكلف من يقوم بصنعها وفي نفس الأمر فهي لا تسبب أي ضرر على البشرة فهي مواد طبيعية لا ضرر منها. طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت طريقة عمل روج الشفاه الساحر الثابت مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة المانجو أو الأفوكادو أو الشيا أو اللوز.

عدد ملعقة كبيرة من زيت الاوز أو زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا.

للون البني المحمر نستخدم رشة من القرفة.

للون النحاسي نستخدم رشة من الكركم.

رشة من الكاكاو نحصل على اللون البني الداكن.

يمكن استخدام أي لون طبيعي في البيت. طريقة تحضير الروج قومي بوضع الزبدة المستخدمة مع الزيت الأساسي المستخدم في إناء مناسب واخلطيهم جيدًا ومن ثم قومي بتذويبهم على حمام بخار مائي.

ضعي اللون المرغوب به على الخليط السابق وقلبيه جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي مناسب.

يمكن إضافة نقاط أخرى من اللون حتى تحصلين على الدرجة المناسب لك.

ضعي الخليط في علبة مناشبة للاستخدام واتركيه يبرد في الثلاجة ومن ثم استخدميه وقتما تشائين. وصفة أقلام التلوين الشمعي لعمل روج طبيعي وصفة أقلام التلوين الشمعي لعمل روج طبيعي مكونات الوصفة أي لون ترغبين به من أقلام التلوين الشمعي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

½ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون خطوات تحضير الوصفة قومي بنزع الورقة الموجودة على القلم الشمعي.

ضعي القلم في ماء دافئ لمدة قليلة إلى أن يلين.

في وعاء مناشب قومي بتسخين زيت الزيتون وجوز الهند على نار هادئة.

قطعي قلم التلوين الشمعي إلى قطع صغيرة الحجم ومن ثم قومي بوضعها على المزيج السابق.

استمري في التقليب بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق واتركيها 20 دقيقة في الثلاجة لتبرد ومن ثم استخدميه.

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