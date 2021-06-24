اسرع طريقة صبغ الحواجب بكيس حنة في المنزل للحصول على حواجب تقيلة وأكثر جاذبية بدون أضرار

صبغ الحواجب بالحنة من الوصفات الطبيعية الآمنة على الحواجب، حيث لها العديد من الفوائد منها تكثيف شعر الحواجب والتقليل من التساقط بها، صبغ الحواجب انتشر جدًا في الفترات الأخيرة في جميع بلدان العالم وخصوصًا في الهند وبلاد الخليج العربي، وإليك سيدتي طريقة صبغ الحواجب وتكثيفها بالحنة، بمكونات طبيعية موجودة في البيت.

تتعدد وصفات صبغ الحواجب بالحنة، وجميعها بمكونات طبيعية آمنة علي الحواجب ولا تسبب أي ضرر أو تلف للحواجب، واليكِ سيدتي طريقة صبغ الحواجب وتكثيفها بالحنة:

مكونات صبغة الحواجب

ملعقتان كبيرتان من الحنة الطبيعية.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الماء الدافئ.

طريقة إعداد واستخدام صبغة الحواجب

في وعاء صغير، يتم مزج المكونات جيدًا بواسطة خلة أسنان، حتى الحصول على قوام مناسب.

بعد ذلل يترك الخليط من الليل حتى الصباح الباكر، حتى تمتزج المكونات وتتفاعل مع بعضها جيدًا.

يتم غسل الحواجب جيدًا، وتجفيفها بواسطة فوطة قطنية.

بعد ذلك يتم دهن فازلين طبي حول الحواجب من الخارج، وذلك منعًا لتكون بقع على الجلد المحيط بالحواجب.

بعدها يتم فرد الحنة على الحواجب بواسطة، فرشاة مسكرا نظيفة أو بواسطة أعواد تنظيف الأذن.

يتم تنظيف أي زوائد حول الحواجب، بعدها يتم ترك الحنة على الحواجب لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك يتم إزالة باقي الحنة بعد مرور نصف ساعة، بواسطة منديل عادي أو بمنديل مبلل أو قطعة من القطن.

وبعده يتم غسل الحواجب بالماء الدافئ جيدًا.

يتم تطبيق وصفة الحنة الطبيعية على الحواجب، 3 مرات في الأسبوع ولمدة شهرين، وبعدها ستلاحظين أن حواجبكِ أصبحت كثيفة، وذات لون جذاب كما تريدين.