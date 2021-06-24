خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن والجاف لخيوط حرير بمكون اقوي من الكيراتين

خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن ، الشعر هو تاج كل امرأة ودائما تنشغل الفتاة صغيرة السن أو السيدة بمظهر شعرها ونعومتها لذلك تذهب بشكل مستنر إلى خبراء التجميل المتخصصين في الشعر لمعالجته من المشكلات التي يتعرض لها، ولكن كل هذه الأمور تتكلف دفع أسعارًا عالية جدًا لا تتمكن كل النساء من تحمله، فبدأ اللجوء إلى مكونات الطبيعة يزداد مع مرور الوقت وارتفاع الأسعار ومن خلال المقال اليوم سنطرح بعض الوصفات لتنعيم الشعر الخشن ومعالجته بمنتجات من الطبيعة ليس لها أي أضرار وليست غالية الثمن. خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة مت اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من النشا .

صفار بيضة. طريقة تحضير الماسك قومي بتذويب عسل النحل مع اللبن الدافئ بشكل جيد.

أضيفي الخميرة على الخليط السابق وقلبيهم جيدًا مع بعضهم واتركيهم جانبًا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

قومي بإضافة صفار البيضة على الخليط السابق بعد مرور ال 20 دقيقة واستمري بالتقليب حتى الحصول على قوام متماسك.

استخدمي الماسك وافرديه على بصيلات شعرك من الجذور وحتى الأطراف بعد أن تكوني قد نظفتي شعرك وجففتيه بشكل جيد.

مشطي الشعر لمدة 5 دقائق ومن ثم غطيه بكيس بلاستيكي واتركي الماسك لمدة ساعة.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو وكرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع. وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر مكونات الوصفة كوب كبير من اللبن السائل

عدد 2 ملعقة من عسل النحل خطوات تجهيز الوصفة قومي بوضع عسل النحل على كوب اللبن واستمري بالتقليب بينهما جيدًا حتى يمتزجان سويًا.

قومي بتنظيف شعرك جيدًا ومن ثم تجفيفه.

ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي الماسك الآن جيدًا باستخدام الشامبو الخالي من الصوديوم والسالفيت والكبريت مع استخدام الماء البارد.

يجب عليك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

اللبن وعسل النحل من أكثر المواد الطبيعية التي لها فائدة لكل شيء في جسم الإنسان وعلى وجه التحديد الشعر فهو ينعمه ويغذيه ويرطبه ويقلل من تساقطه بالإضافة إلى معالجة التقصف. الوسوم

خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن ، الشعر هو تاج كل امرأة ودائما تنشغل الفتاة صغيرة السن أو السيدة بمظهر شعرها ونعومتها لذلك تذهب بشكل مستنر إلى خبراء التجميل المتخصصين في الشعر لمعالجته من المشكلات التي يتعرض لها، ولكن كل هذه الأمور تتكلف دفع أسعارًا عالية جدًا لا تتمكن كل النساء من تحمله، فبدأ اللجوء إلى مكونات الطبيعة يزداد مع مرور الوقت وارتفاع الأسعار ومن خلال المقال اليوم سنطرح بعض الوصفات لتنعيم الشعر الخشن ومعالجته بمنتجات من الطبيعة ليس لها أي أضرار وليست غالية الثمن. خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير خلال ساعتين بملعقة نشا حولي شعرك الخشن لحرير مكونات الوصفة ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقة كبيرة مت اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من النشا .

صفار بيضة. طريقة تحضير الماسك قومي بتذويب عسل النحل مع اللبن الدافئ بشكل جيد.

أضيفي الخميرة على الخليط السابق وقلبيهم جيدًا مع بعضهم واتركيهم جانبًا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

قومي بإضافة صفار البيضة على الخليط السابق بعد مرور ال 20 دقيقة واستمري بالتقليب حتى الحصول على قوام متماسك.

استخدمي الماسك وافرديه على بصيلات شعرك من الجذور وحتى الأطراف بعد أن تكوني قد نظفتي شعرك وجففتيه بشكل جيد.

مشطي الشعر لمدة 5 دقائق ومن ثم غطيه بكيس بلاستيكي واتركي الماسك لمدة ساعة.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو وكرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع. وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر مكونات الوصفة كوب كبير من اللبن السائل

عدد 2 ملعقة من عسل النحل خطوات تجهيز الوصفة قومي بوضع عسل النحل على كوب اللبن واستمري بالتقليب بينهما جيدًا حتى يمتزجان سويًا.

قومي بتنظيف شعرك جيدًا ومن ثم تجفيفه.

ضعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

اغسلي الماسك الآن جيدًا باستخدام الشامبو الخالي من الصوديوم والسالفيت والكبريت مع استخدام الماء البارد.

يجب عليك استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

اللبن وعسل النحل من أكثر المواد الطبيعية التي لها فائدة لكل شيء في جسم الإنسان وعلى وجه التحديد الشعر فهو ينعمه ويغذيه ويرطبه ويقلل من تساقطه بالإضافة إلى معالجة التقصف.

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