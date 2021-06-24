سر مفعول دلكة النشا المعجزة لتبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله مهما كان السواد

تحلم جميع النساء بالجسم والوجه الأبيض الجذاب، فتقوم بشراء العديد من منتجات العناية بالجسم، وكريمات التفتيح وكذلك تقوم باستخدام منتجات التجميل مثل كريم الأساس أو البودرة أو خافي العيوب ولكن هذه المستحضرات تضر بالبشرة وتسبب العديد من المشكلات مثل الحساسية والتهابات البشرة، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض وتقشير الجسم.

خلطات النشا لتبييض الجسم

النشا من أفضل المنتجات الطبيعية التي تعمل على تبيض وتقشير الوجه والجسم، فهي لها مميزات وفوائد عديدة للجسم فهي تعمل على تبيض وترطيب الجسم، وكذلك إخفاء وتصحيح العيوب الموجودة بها، وإليكِ سيدتي الغالية خلطة النشا لتبيض وتقشير الوجه والجسم:

المكونات

ربع كوب من النشا.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

8 ملاعق من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير الحجم، يتم مزج النشا والكركم وماء الورد وكربونات الصوديوم بالإضافة إلى ذلك عصير الليمون، حتى يتم الحصول على قوام متجانس.

يتم عمل حمام بخار أولًا لفتح مسام الجسم بالكامل.

وبعدها يتم فرد الخليط على الجسم، باستخدام فرشاة توزيع أو بواسطة أصابع اليد.

بعدها يترك الخليط على الجسم، لمدة ساعة أو حتى يجف بالكامل.

بعدها يفرك الجسم باستخدام فرشاة الصنفرة أو باستخدام أصابع اليد في حركات دائرية.

بعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وسائل الاستحمام.

يتم تجفيف الجسم جيدًا باستخدام فقوطة قطنية عن طريق الطبطبة.

وفي النهاية يتم ترطيب الجسم بزيت الورد الطبيعي أو ماء الورد الطبيعي.

يتم تطبيق خلطة النشا على الجسم 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر ونصف على الأقل للحصول على النتائج المرغوبة.

خلطة النشا ومطحون الأرز

مكونات الخلطة

4 ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

3 ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الأرز.

5 ملاعق كبيرة من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام