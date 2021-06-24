اعملي لوك جديد واصبغي شعرك باللون الاحمر الجرئ في المنزل للون ثابت يدوم طويلاً

أصبح الشعر الأحمر الجريء هو حلم جميع النساء في الفترة الأخيرة، فقد ترغب العديد من النساء في صبغ شعرهن باللون الأحمر الجريء ولكن تخشي من تلف شعرها من الصبغة الصناعية التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة، ولكن اليوم سيدتي العزيزة سوف نقدم لكي طريقة صبغ الشعر بالكركديه للحصول على اللون الأحمر الجريء وبمكونات جميعها طبيعية وموجودة في مطبخك ولن تسبب أي تلف أو ضرر لشعرك.

للكركديه فوائد متعددة منها تنظيم ضغط الدم والاستخدام في وصفات تبيض وتفتيح الجسم ووصفات إزالة الحروق من الأواني بالإضافة إلى ذلك استخدامه في صبغ الشعر للحصول على اللون الأحمر، واليك سيدتي العزيزة مكونات وطريقة صبغ الشعر بالكركديه للحصول على اللون الأحمر الجريء، نتمنى منك تجربتها وإعطائنا رأيك ومشاركتها مع صديقاتكِ.

مكونات صبغ الشعر بالكركديه

3 ملاعق كبيرة من الكركديه المطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

وعاء صغير نظيف.

فرشاة فرد الصبغة.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر بالكركديه وكيفية استخدامها

في وعاء صغير نظيف يتم مزج الكركديه المطحون النشا، الفازلين الطبي، بالإضافة إلى ذلك زيت الزيتون حتى الحصول على قوام متوسط.

بعد ذلك يتم فرد الخليط على الشعر، بواسطة فرشاة توزيع الصبغة.

وبعدها يتم تغطية الشعر جيدًا بواسطة كيس بلاستيك أو قبعة استحمام.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات على الأقل.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر فقط، وتجفيفه بواسطة فوطة قطنية جيدًا.

للحصول على اللون الأحمر الجريء المرغوب به، لابد من تطبيق هذه الوصفة 4 مرات في الأسبوع ولمدة 3 شهور على الأقل، حتى تحصلي على اللون الأحمر الطبيعي الذي ترغبين فيه.

مكونات الوصفة

3ملاعق من الحنة العادية.

عصير نصف ليمونة متوسطة الحجم.

4 ملاعق من مغلي الكركديه.

طريقة تحضير واستعمال الوصفة