افضل خامات للحجاب تلبسيها في الصيف عشان متحسيش بالحر

اي بنت محجبة لما بتيجي تدور على طرحة مناسبة بيكون الاهم بالنسبة لها او اللي بتركز عليه هو الموضة الجديدة اللي نازلة اكتر من خامة الطرحة ، ولكن اختيار خامة مش مناسبة في فصل الصيف ممكن يزود عليكي الاحساس بالحرارة ، عشان كده الافضل انك تركزي في الاختيار على الخامات اللي بتمتص العرق خلال فصل الصيف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على خامات الحجاب المناسبة للصيف ، وايه الخامات اللي المفروض تبعدي عنها.
خامات الحجاب المناسبة للصيف:
الاقمشة المناسبة للصيف:
– الكتان.
– القطن.
– الجورجيت.
– الرايون.
– الشيفون.
– الجيرسي.
الاقمشة اللي تتجنبيها:
– البوليستر.
– الاكريليك.
– النايلون.
الخامات اللي زي القطن والكتان من الخامات المناسبة للصيف لانها بتساعد على امتصاص العرق ، وحاولي في الصيف تتجنبي الاقمشة الحرير لانها بسبب العرق هتتزحلق من على راسك وهيبقى شكلها سيء جدا.
ولو هتبقي بره البيت في الشمس لفترات طويلة ، فكري انك تلبسي قبعة تكون حوافها واسعة فوق الحجاب ، ممكن تفكري انها طبقة اضافية فوق راسك ممكن تحسسك بالحر اكتر ، لكن هتتفاجئي تماما ان القبعة هتحميكي من حرارة الشمس.
كمان لما تيجي تختاري اللون حاولي تبعدي عن الالوان الغامقة زي الاسود او البني لانها بتمتص الحرارة ، وجربي بدالها الالوان الفاتحة زي الابيض, العاجي, الرمادي, البيج ، الالوان دي هيساعدك انها تحسي بالبرودة.
نصايح هتريحك في الصيف:
– اختاري ملابس قطن او انواع الاقمشة الطبيعية المشابهة ليه اللي تسمح بمرور الهوا.
– ابعدي عن الملابس الضيقة.
– نضارات الشمس امر لابد منه في الصيف.
– حافظي على رطوبة جسمك بشرب ماية كتير.
– ارفعي شعرك Updo او كحكة عالية بعيد عن جلدك عشان متحسيش بالحرارة.
الجيرسي يعتبر من انسب الخامات المناسبة للصيف لانه خفيف وبيتمط معاكي ، ومش هتحتاجي تثبتيه عشان يفضل في مكانه لان خامته مش بتتحرك ، ومن المزايا الاضافية ليه انه بيفضل بارد في الصيف ، ويعتبر كمان اختيار رائع للشتا ولاي وقت في السنة ، امشي على النصايح دي وهتقضي صيف مريح وممتع.
طريقة تنسيق لون الحجاب مع لبسك بشكل صح
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