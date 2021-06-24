طريقة إزالة شعر الوجه: بمكون واحد فقط والنتيجة مبهرة2021

طريقة إزالة شعر الوجه ، يعد شعر الوجه مشكلة كبيرة جداً لفتيات ويسبب لهم الاحراج دائما وتبحث كل فتاه عن طريقة مضمونة في إزالة شعر بخطوات بسيطة دون الات حادة حيث تريد ان تجعل بشرتها خالية من اي شعر، واليوم بفضل الله سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة إزالة شعر الوجه بمكون واحد فقط ونتائج مبهرة في اقل وقت وبطريقة مضمونة2021.

مكونات طريقة إزالة شعر الوجه بمكون واحد فقط والنتيجة مبهرة

سوف نقدم لكم بعض المكونات المستخدمة في طريقة إزالة الشعر بخطوات بسيطة للغاية وبطريقة مضمونة جدا وهي كما يلي:-

معلقتين من الكركم.

ثلاث معالق من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط واسهل وافضل طريقة لإزالة بمكون واحد فقط وتحدي وهي كما يأتي:-

نحضر بولة ونضع فيها الكركم ثم نضيف الزبادي للعجن ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس وتصبح خليط كريمي. نغسل الوجه جيدا ثم نضع طبقة من الكريم ونتركها تجف ثم نحضر منشفة او قماشة ونبدا بفرك الكريم حتي نتخلص منه. ثم نغسل الوجه بماء بارد ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع او علي حسب نمو الشعر في الوجه. الكركم مكون متميز ويقلل من نمو الشعر في الوجه.

مكونات عمل كريم ازالة شعر الجسم بخطوات بسيطة بدون الم

سوف نقدم لكم ونتعرف علي مكونات كريم ازالة شعر الجسم في المنزل دون اضرار جانبية وهي كالاتي:-

معلقتين من السكر الخشن.

معلقة من معجون الاسنان.

عصير ليمونة كاملة.

طريقة التحضير والاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة مضمونة لتحضير الكريم الذي يساعد في ازالة شعر الجسم بشكل خرافي وهي كالتالي:-