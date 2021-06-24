طريقة عمل تورتة الطوارئ الباردة في 15 دقيقة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

تورتة الطوارئ الباردة ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع التورتة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، وذلك لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، ومكوناتها بسيطة أيضاً، والتورتة بوجه عام لا تخلو من أي احتفال أو مناسبة، كما أنها تضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الريد فيلفت وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير تورتة الطوارئ بألذ الوصفات.

مكونات تورتة الطوارئ الباردة

تتكون تورتة الطوارئ الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

12 قطعة خبز توست ونزيل منهم الأطراف (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وتوفير أموالكم).

مقادير خليط عصير المانجو

كوب عصير مانجو.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة سكر.

مقادير خليط السقية

نصف كوب حليب.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

مقادير الكريم شانتيه

كوب حليب مثلج.

نصف كب سكر.

ثلاث أرباع كوب كريم شانتيه.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على تورتة الطوارئ الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: