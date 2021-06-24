طريقة عمل تورتة الطوارئ الباردة في 15 دقيقة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

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تورتة الطوارئ الباردة ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع التورتة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، وذلك لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، ومكوناتها بسيطة أيضاً، والتورتة بوجه عام لا تخلو من أي احتفال أو مناسبة، كما أنها تضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الريد فيلفت وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير تورتة الطوارئ بألذ الوصفات.مكونات تورتة الطوارئ الباردة
تتكون تورتة الطوارئ الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
12 قطعة خبز توست ونزيل منهم الأطراف (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وتوفير أموالكم).
مقادير خليط عصير المانجو
- كوب عصير مانجو.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة سكر.
مقادير خليط السقية
- نصف كوب حليب.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
مقادير الكريم شانتيه
- كوب حليب مثلج.
- نصف كب سكر.
- ثلاث أرباع كوب كريم شانتيه.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على تورتة الطوارئ الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر خليط عصير المانجو، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه عصير المانجو والنشا والسكر ونخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نحضر خليط السقية، نحضر وعاء، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات، ثم نضع الوعاء جانباً.
- بعد ذلك نحضر الكريم شانتيه، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الحليب المثلج والسكر والكريم شانتيه البودر والفانيليا، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ثم نحضر صينية ونوزع في منتصفها طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، وأخيراً نغلف الجوانب بالكريمة ونساويها جيداً.
- ثم نضع خليط عصير المانجو في كيس حلواني، ثم نزين به وجه التورتة.
- بعد ذلك نضع الكريمة المتبقية في قمع ونزين بها أطراف التورتة، (كما يمكنكم تزينها بعد ذلك بالفواكه، ثم ندخل التورتة في الثلاجة لكي تبرد وتتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقطعها بالسكينة، ثم نقدم التورتة في أطباق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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تورتة الطوارئ الباردة ، من ألذ وأشهي وأسهل أنواع التورتة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، وذلك لمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود ولا فرن، ومكوناتها بسيطة أيضاً، والتورتة بوجه عام لا تخلو من أي احتفال أو مناسبة، كما أنها تضفي جواً من السعادة والبهجة في المنزل، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الريد فيلفت وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير تورتة الطوارئ بألذ الوصفات.مكونات تورتة الطوارئ الباردة
تتكون تورتة الطوارئ الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
12 قطعة خبز توست ونزيل منهم الأطراف (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وتوفير أموالكم).
مقادير خليط عصير المانجو
- كوب عصير مانجو.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة سكر.
مقادير خليط السقية
- نصف كوب حليب.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
مقادير الكريم شانتيه
- كوب حليب مثلج.
- نصف كب سكر.
- ثلاث أرباع كوب كريم شانتيه.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على تورتة الطوارئ الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر خليط عصير المانجو، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه عصير المانجو والنشا والسكر ونخلطهم جيداً على البارد.
- ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نحضر خليط السقية، نحضر وعاء، ثم نضيف إليها الحليب والسكر والفانيليا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات، ثم نضع الوعاء جانباً.
- بعد ذلك نحضر الكريم شانتيه، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الحليب المثلج والسكر والكريم شانتيه البودر والفانيليا، ثم نخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ثم نحضر صينية ونوزع في منتصفها طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، ثم نضع فوقها 4 قطع من خبز التوست، ثم ندهن الخبز بخليط السقية، ثم نوزع فوقه طبقة من الكريمة ونساويها جيداً، وأخيراً نغلف الجوانب بالكريمة ونساويها جيداً.
- ثم نضع خليط عصير المانجو في كيس حلواني، ثم نزين به وجه التورتة.
- بعد ذلك نضع الكريمة المتبقية في قمع ونزين بها أطراف التورتة، (كما يمكنكم تزينها بعد ذلك بالفواكه، ثم ندخل التورتة في الثلاجة لكي تبرد وتتماسك.
- ثم نخرجها من الثلاجة ونقطعها بالسكينة، ثم نقدم التورتة في أطباق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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