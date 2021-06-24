فائدة شرب المياه على الريق يومياً بعد الاستيقاظ مباشرة

- 1/2
- 2/2
ي تعمل بشكل طبيعي، وعليها أعلن بعض العلماء بعد دراسات عديدة أن شرب كوب من المياه صباح كل يوم قبل الإفطار بعد الاستيقاظ مباشرة له عدة فوائد، فيما يلي سنتعرف على فائدة شرب المياه على الريق.أهم فوائد شرب المياه على الريق
يوجد عدة فوائد صحية لتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ مباشرةً، إليكم أبرز وأهم الفوائد والأمور التي تحدث في جسمك عندما يعتاد الجسم على شرب المياه على الريق يومياً :
- التخلص من السموم
في فترة النوم تتراكم السموم في الجسد، ويساعد كوب المياه على التخلص من كل المواد السامة المتراكمة بشكل سريع، واهم هذه السموم الحصي والأملاح التي تتراكم على الكليتين فهي أكثر الأعضاء التي تحتاج إلى الماء.
- فقدان الوزن
يساعد كوب الماء على تحسين عملية الهضم وإمداد الشخص بالطاقة التي يحتاج إليها طوال اليوم، ويساعد في حرق السعرات الحرارية، لذا ينصح بعض أطباء التغذية والتخسيس بزيادة شرب المياه.
- الإحساس بشعور الانتعاش والحيوية
بعد أيام من الانتظام على شرب المياه يومياً بعد الاستيقاظ مباشرةً ستشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت، وقلة الشعور بالنعاس والكسل التي تشعر به صباحاً.
- تجديد البشرة والمساعدة في نضارتها
يساعد شرب المياه بالصباح بتعزيز البشرة وحمايتها من الجفاف التي تظهر التجاعيد بالوجه، وتساعد أيضاً على تقليل ظهور حب الشباب وتعطي البشرة مظهراً أكثر حيوية.
- الوقاية من حصوات الكلى
من أفضل العلاجات التي تساعد في تقليل نسبة الإصابة بحصى الكلى هي المياه، حيث أن المياه تساعد في تخفيف الحمض بالجسم وبالتالي يمنع تكون الحصى والأملاح على الكليتان.نصائح لشرب الماء على الريق بطريقة صحية
لتحقيق أقصى إفادة من هذه العادة اتبع النصائح التالية :
- ينصح بشرب 3 أكواب من المياه بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يومياً، وإذا كان الأمر صعباً لدى البعض في البداية فمن الممكن أن تشرب كوب ونصف على الأقل.
- عدم تناول الطعام لمدة لا تقل عن 35 دقيقة بعد شرب المياه، وبعد هذه المدة تستطيع تناول فطارك الصحي بصورة طبيعية.
- الامتناع عن تناول الأطعمة الضارة بين الوجبات والاكتفاء بالفواكه والسوائل المفيدة في حال الشعور بالجوع بالإضافة إلى شرب الماء للشعور بالشبع.
الوسوم
ي تعمل بشكل طبيعي، وعليها أعلن بعض العلماء بعد دراسات عديدة أن شرب كوب من المياه صباح كل يوم قبل الإفطار بعد الاستيقاظ مباشرة له عدة فوائد، فيما يلي سنتعرف على فائدة شرب المياه على الريق.أهم فوائد شرب المياه على الريق
يوجد عدة فوائد صحية لتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ مباشرةً، إليكم أبرز وأهم الفوائد والأمور التي تحدث في جسمك عندما يعتاد الجسم على شرب المياه على الريق يومياً :
- التخلص من السموم
في فترة النوم تتراكم السموم في الجسد، ويساعد كوب المياه على التخلص من كل المواد السامة المتراكمة بشكل سريع، واهم هذه السموم الحصي والأملاح التي تتراكم على الكليتين فهي أكثر الأعضاء التي تحتاج إلى الماء.
- فقدان الوزن
يساعد كوب الماء على تحسين عملية الهضم وإمداد الشخص بالطاقة التي يحتاج إليها طوال اليوم، ويساعد في حرق السعرات الحرارية، لذا ينصح بعض أطباء التغذية والتخسيس بزيادة شرب المياه.
- الإحساس بشعور الانتعاش والحيوية
بعد أيام من الانتظام على شرب المياه يومياً بعد الاستيقاظ مباشرةً ستشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت، وقلة الشعور بالنعاس والكسل التي تشعر به صباحاً.
- تجديد البشرة والمساعدة في نضارتها
يساعد شرب المياه بالصباح بتعزيز البشرة وحمايتها من الجفاف التي تظهر التجاعيد بالوجه، وتساعد أيضاً على تقليل ظهور حب الشباب وتعطي البشرة مظهراً أكثر حيوية.
- الوقاية من حصوات الكلى
من أفضل العلاجات التي تساعد في تقليل نسبة الإصابة بحصى الكلى هي المياه، حيث أن المياه تساعد في تخفيف الحمض بالجسم وبالتالي يمنع تكون الحصى والأملاح على الكليتان.نصائح لشرب الماء على الريق بطريقة صحية
لتحقيق أقصى إفادة من هذه العادة اتبع النصائح التالية :
- ينصح بشرب 3 أكواب من المياه بعد الاستيقاظ على معدة فارغة يومياً، وإذا كان الأمر صعباً لدى البعض في البداية فمن الممكن أن تشرب كوب ونصف على الأقل.
- عدم تناول الطعام لمدة لا تقل عن 35 دقيقة بعد شرب المياه، وبعد هذه المدة تستطيع تناول فطارك الصحي بصورة طبيعية.
- الامتناع عن تناول الأطعمة الضارة بين الوجبات والاكتفاء بالفواكه والسوائل المفيدة في حال الشعور بالجوع بالإضافة إلى شرب الماء للشعور بالشبع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فائدة شرب المياه على الريق يومياً بعد الاستيقاظ مباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.