أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه لاحظي أفضل نتيجة بوقت قليل

وصفة هندية لتطويل الشعر، انتشرت في الآونة الأخيرة الطرق التي تستخدمها السيدات الهنود لتطويل وتنعيم شعورهن، فيتميز الهنود بطول وكثافة ونعومة شعرهن، ما جعل كل العالم يتساءل عن سر جمال الشعر لديهم، وبالفعل قد أثبتت الزيوت الهندية في فترة قصيرة فعاليتها في علاج مشاكل الشعر المستعصية، وبسبب هذا النجاح الباهر تتهافت الكثير من السيدات والبنات إلى الدخول على محركات البحث الشبكية، والبحث عن أفضل الزيوت والوصفات الهندية التي تجعل الشعر ينمو ولامع وصحي.

إذا كنتِ قد قمتي بتصفيف شعرك مؤخراً، وندمتِ بعد ذلك، أو حتى من السيدات والبنات التي تعاني من عدم قدرة شعرهن على اكتساب الطول، ولأن شعر المرأة هو سر جمالها، مهما كان نوع الشعر حول كونه ناعم، مموج، كيرلي، يلزمه الاهتمام والعناية الجيدة، ليصبح لامع وصحي، والكثير من الفيتامينات ليكتسب طولاً بشكل أسرع، لذا سنقدم لك أقوى الوصفات الهندية التي تساعد في زيادة طول شعرك، تابعي معنا.

يستخدم الهنود تلك الخلطة بكثرة، حيث أنها تساعد في تطويل الشعر بجميع أنواعه، وتكثيفه، وسوف تلاحظين النتيجة من أول أسبوع، ولكن هناك طريقة استخدام وطريقة تحضير لها، تابعِ لتتعرفي على طريقة تحضير هذا الماسك وطريقة الاستخدام.

رأس من الثوم المفروم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من زيت الثوم.

ضعي جميع المكونات سوياً، واخلطيهم، الآن هم جاهزين للاستعمال، ولكن هناك طريقة لاستعمال سنوضحها الآن.

أول أسبوع: مرة كل يوم كزيت لتدليك الشعر وفروة الرأس.

الأسبوع الثاني: ثلاث مرات في الأسبوع، لتدليك فروة الرأس والشعر.

الأسبوع الثالث: مرتين في الأسبوع كحمام زيت.

ثم بعد ذلك يستخدم مرة واحدة أسبوعياً كحمام زيت ساخن لمدة ٣ أو أربع ساعات ثم قومي لشطف الشعر جيداً بالماء الدافئ.

ماسك زيت الخروع وزيت السمسم

المكونات:

ربع كوب من زيت الخروع+ ربع كوب من زيت السمسم

طريقة التحضير: