تمارين الصباح الذي يمكنك القيام بها في المنزل لزيادة نشاطك وتحسين صحتك العضلية

تمارين الصباح إن كونك شخصًا صباحيًا هو نوع من المهام الشاقة لمعظم الشباب الكسالى في أيامانا حاليا. من الأسهل علينا أن نكون أقوياء بدلا من أن نصبح ضعاف إذا عرفنا مدى فائدة التدريبات الصباحية. لكن الزحف من السرير وإيصال نفسك على عجلات صالة الألعاب الرياضية قبل بزوغ الفجر يعد مهمة صعبه. لذا إليك بعض التمارين الصباحية في المنزل لتوقظ عضلاتك وتبدأ يومك بنشاط. لذا اخرج من سريرك واعمل على ذلك!

من الأسهل القيام بتمارين الصباح في المنزل عند التعود. بصرف النظر عن ذلك ، فإن التمرين في الصباح الباكر حتى قبل الإفطار يحرق المزيد من السعرات الحرارية بوتيرة أسرع ويضيء أيامك.

فوائد ممارسة التمارين الصباحية

‍ من الأفضل دائمًا أن نمارس التمارين للحصول علي ما يمكن أن يجنيه الجميع من جلسات التعرق الصباحية هذه أيضا بجانب تناول الأطعمة الصحية للحصول علي فوائدها. لأنه بمجرد أن نعرف الفوائد ، أننا نتمسك بها. علاوة على ذلك ، من الذي لا يعجب بجسده المثالي والصلب بدلا من راحتك في المنزل.

تساعد التمارين الصباحية في إنقاص الوزن

ممارسة الرياضة في الصباح الباكر قبل الإفطار تحرق الدهون والسعرات الحرارية بوتيرة سريعة جدًا. هذه الركلة تبدأ مساعيك في إنقاص الوزن وتحافظ على صحتك.

ممارسة الرياضة في الصباح الباكر قبل الإفطار تحرق الدهون والسعرات الحرارية بوتيرة سريعة جدًا. هذه الركلة تبدأ مساعيك في إنقاص الوزن وتحافظ على صحتك. تنشيط جسمك وعقلك

لذلك هذا هو المنطق السليم. إن بدء يومك بجلسة تمرين جيدة يبقيك متحركًا طوال اليوم. ستصبح طائرًا رشيقًا مرحًا يركض في كل مكان بعقل وجسم نشيطين. يساعدك التمرين الصباحي على ترك نمط حياتك المستقر في المنزل والبدء من جديد

لذلك هذا هو المنطق السليم. إن بدء يومك بجلسة تمرين جيدة يبقيك متحركًا طوال اليوم. ستصبح طائرًا رشيقًا مرحًا يركض في كل مكان بعقل وجسم نشيطين. يساعدك التمرين الصباحي على ترك نمط حياتك المستقر في المنزل والبدء من جديد يساعد في الحصول على نوم أفضل

التمرين والنوم يسيران جنبًا إلى جنب. إن زيادة معدل الأيض لديك ببعض التمارين الصباحية تخلق توازنًا هرمونيًا وتوفر لك نومًا جيدًا ليلاً. احصل على نوم عميق حتى تتمكن من بناء عالم من الأحلام لحياتك المقبلة.

الآن ، بعد أن فهمنا بعض فوائد ممارسة التمارين الصباحية. دعنا نتعمق في أفضل روتين تمارين الصباح الذي يمكنك القيام به كمبتدئ في المنزل هذا تمارين الصباح للمبتدئين.

أفضل تمارين الصباح في المنزل

1- تمرين جسر الساق الواحدة

إن قضاء اليوم كله في وضع الجلوس في المكتب يضعف عضلات المؤخرة ويخلق مشاكل أسفل الظهر. إن تنشيطها كجزء من روتين التمرين الصباحي ليس فقط عن لياقتك البدنية ولكن أيضًا على صحتك. جسر الألوية بساق واحدة هو وسيلة بسيطة وفعالة لشحن جسمك طوال اليوم. كيف تفعل هذا التمرين كالتالي:

الاستلقاء مع ثني الركبتين

قم بتمديد الساق اليمنى للخارج واضغط على الكعب الأيسر لرفع الوركين عن حصيرة اليوجا

اخفض ببطء وكرر لمدة 1 دقيقة

2- تمرين للبطن

قم بتقوية عضلات بطنك مع هذا التمرين الصباحي اللطيف والسهل. يعد هذا أحد أفضل تمارين الصباح لفقدان الوزن ، حيث يؤدي التمرين إلى إجهاد عضلات البطن وحرق السعرات الحرارية. كيف تفعل هذا التمرين كالتالي: