وصفات سحرية تخلصك من لون الصبغة المزعجة وتعيد لون شعرك الطبيعي

تغيير لون الشعر من أكثر أنواع التغيير المحبب لدى النساء ، وصبغ الشعر بأحدث الألوان يجدد شباب المرأة ويزيد من جمالها إلا أن في بعض الأحيان تتعرض بعض النساء لصدمة بعد صبغ شعرهن ورؤية النتيجة النهائية وأنها غكس توقعاتهن ففي بعض الأحيان يكون لون الشعر الجديد غير مناسب للون البشرة والوجه ، واليوم سنخبركم بوصفات طبيعية تخلصك من لون الصبغة وتعيد شعرك للونه الطبيعى .

وصفات سحرية تخلصك من لون الصبغة المزعج وتعيد لون شعرك الطبيعي

سنعرض لكم اليوم أربعة وصفات طبيعية كلها موجودة في مطبخك وسهل تداولها هذا بجانب أنها مكونات طبيعية ومغذية لشعرك لأنها تعتمد على الزيوت والفيتامينات .

وصفة كبسولات فيتامين سي

قومي بطحن عدد من كبسولات فيتامين سي على حسب طول شعرك وامزجيه بشامبو الشعر المضاد للقشرة لمفعول أقوى ، قومي بغسل شعرك بالماء ثم ضعي الخليط على شعرك وقومي بتغطيته لمدة ٤٥ دقيقة ثم اغسليه جيدا وتكرر الوصفة ٣ مرات في الأسبوع حتى يتم التخلص من الصبغة .

وصفة بياض البيض وزيت الزيتون

قومي بمزج بياض بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند و ملعقة صغيرة من خل التفاح ، امزجيهم وضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء وتكرر الوصفة على حسب إستجابة شعرك .

وصفة صودا الخبز

قومي بمزج كمية من صودا الخبز حسب طول شعرك مع الشامبو المضاد للقشرة الخاص بك وقومي بغسل شعرك به عدة مرات حتى زوال الصبغة .

وصفة حمام الزيوت الساخنة

وصفة حمام الزيوت الساخنة من أفضل الوصفات لإزالة الصبغة من الشعر هذا بجانب أنها تعيد ترميم الشعر وتصلحه ، قومي بخلط مجموعة من الزيوت زيت الزيتون مع زيت جوز الهند وزيت الجرجير والزيوت المتوفرة لديك ، قومي بتسخين خليط الزيوت وعمل حمام زيت ساخن للشعر ٤ مرات في الأسبوع وستحصلين على أسرع نتيجة لإعادة لون شعرك .

هذا بجانب أن جميع الوصفات السابقة تقضي

على الجفاف والتقصف بسبب تفتيح لون الشعر قبل الصبغة وتعيد للشعر لمعانه.