تمتعي بجسم أبيض كالثلج باستخدام وصفتنا الطبيعية في عدة أيام وبأقل مجهود

يعاني الكثيرون من عدم توحد اللون مقارنه بالبشرة والجسم مما يعد أمر مزعج لدى كثير من السيدات، فالغالبية العظمى من السيدات يهتمون بتبيض البشرة وإشراقتها، ويتجاهلون تبييض الجسم كالثلج والمناطق الأخري التي تسبب لهم حرجا مثل مناطق الكوع والركبة، ونتيجة لما تسببه هذه المناطق من حرج خاصه في فصل الصيف، لأن هذا الاسمرار يمنعهم من أرتداء الملابس القصيرة التي يفضلونها، ونتيجة لما يسببه هذا الحرج يجعل الكثير من السيدات يلجأن إلى الذهاب لمستحضرات ومراكز التجميل التي تقع عليهم بأغلى الأسعار، أو يستخدمون الوصفات الغير صحية والضارة بالبشرة والغير مفيدة بالمرة بل تساعد علي تعرض البشرة لأضرار بالغة قد تندمين لاستخدام هذه الوصفات، ومن الآن وداعا لكل ما يسبب لكي الحرج مع أستخدام الوصفة الجبارة والرائعة المتوفرة لكثير من الناس وبأقل تكلفه، حيث تعد هذه الوصفة مجربه وفعاله ومضمونه لدى كثير من الناس، ويعد المكونين الأساسين في تفتيح هذه المناطق وأجزاء الجسم عامه هما الليمون، وزيت الزيتون، والابتعاد نهائيا عن الوصفات الكيميائية الضارة بالبشرة، والتي تتسبب في حدوث الحساسية الضارة بالبشرة والشعور بالحكة والتهابات البشرة مما يوثر علي العامل النفسي لديكي، ولأن من الأفضل لكي سيدتي أن تستعملي وصفات طبيعيه للمحافظه على بشرة الجسم ومنعا لحدوث أي التهابات أو حساسيه للمناطق الحساسة. طريقة تحضير وصفة تبيض الجسم كالثلج ومكوناتها المكونات ثلاثة ملاعق كبيره من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيره من زيت الزيتون. طريقه التحضير يتم خلط الكميه المطلوبة من عصير الليمون مع زيت الزيتون في وعاء باستخدام ملعقه للحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع هذا الخليط المتجانس في الثلاجة لمده ربع ساعه أو أقل. نقوم بإحضار هذا الخليط ويتم وضعه في المنطقة المراد تفتيحها مع التدليك المستمر. يتم التدليك على المنطقة المراد تفتيحها لمده عشر دقائق. وبعد اتباع تلك الخطوات عليكي بشطف الجسم جيدا من الخليط وبعد ذلك قومي بعمليه الترطيب واتبعي تلك الخطوات لمده شهر وسوف تلاحظين نتيجة هائله وبشرة أكثر بياضا وأشراقا كالثلج . طريقة تحضير وصفة تبيض الجسم كالثلج ومكوناتها المكوناتطريقه التحضير الوسوم

يعاني الكثيرون من عدم توحد اللون مقارنه بالبشرة والجسم مما يعد أمر مزعج لدى كثير من السيدات، فالغالبية العظمى من السيدات يهتمون بتبيض البشرة وإشراقتها، ويتجاهلون تبييض الجسم كالثلج والمناطق الأخري التي تسبب لهم حرجا مثل مناطق الكوع والركبة، ونتيجة لما تسببه هذه المناطق من حرج خاصه في فصل الصيف، لأن هذا الاسمرار يمنعهم من أرتداء الملابس القصيرة التي يفضلونها، ونتيجة لما يسببه هذا الحرج يجعل الكثير من السيدات يلجأن إلى الذهاب لمستحضرات ومراكز التجميل التي تقع عليهم بأغلى الأسعار، أو يستخدمون الوصفات الغير صحية والضارة بالبشرة والغير مفيدة بالمرة بل تساعد علي تعرض البشرة لأضرار بالغة قد تندمين لاستخدام هذه الوصفات، ومن الآن وداعا لكل ما يسبب لكي الحرج مع أستخدام الوصفة الجبارة والرائعة المتوفرة لكثير من الناس وبأقل تكلفه، حيث تعد هذه الوصفة مجربه وفعاله ومضمونه لدى كثير من الناس، ويعد المكونين الأساسين في تفتيح هذه المناطق وأجزاء الجسم عامه هما الليمون، وزيت الزيتون، والابتعاد نهائيا عن الوصفات الكيميائية الضارة بالبشرة، والتي تتسبب في حدوث الحساسية الضارة بالبشرة والشعور بالحكة والتهابات البشرة مما يوثر علي العامل النفسي لديكي، ولأن من الأفضل لكي سيدتي أن تستعملي وصفات طبيعيه للمحافظه على بشرة الجسم ومنعا لحدوث أي التهابات أو حساسيه للمناطق الحساسة. طريقة تحضير وصفة تبيض الجسم كالثلج ومكوناتها المكونات ثلاثة ملاعق كبيره من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيره من زيت الزيتون. طريقه التحضير يتم خلط الكميه المطلوبة من عصير الليمون مع زيت الزيتون في وعاء باستخدام ملعقه للحصول على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع هذا الخليط المتجانس في الثلاجة لمده ربع ساعه أو أقل. نقوم بإحضار هذا الخليط ويتم وضعه في المنطقة المراد تفتيحها مع التدليك المستمر. يتم التدليك على المنطقة المراد تفتيحها لمده عشر دقائق. وبعد اتباع تلك الخطوات عليكي بشطف الجسم جيدا من الخليط وبعد ذلك قومي بعمليه الترطيب واتبعي تلك الخطوات لمده شهر وسوف تلاحظين نتيجة هائله وبشرة أكثر بياضا وأشراقا كالثلج . طريقة تحضير وصفة تبيض الجسم كالثلج ومكوناتها المكوناتطريقه التحضير

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