أقوى وصفة طبيعية لتطويل الشعر بدون بيض أو ثوم

تساقط الشعر وتقصفه أو وقوف نموه من أكثر المشاكل التي تتعرض لها النساء بمختلف أعمارهن مما يؤدي إلى ظهور فراغات في الشعر وضعفه وبعد تجريب الكثير من الوصفات الطبيعية سنخبركم اليوم بأقوى وصفة لتطويل الشعر أكثر من ٢٠ سم في شهرين فقط.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر بدون بيض أو ثوم

معظم وصفات تطويل الشعر الطبيعية يكون أحد مكوناتها البيض أو الثوم لإحتوائعم على الفيتامينات المغذية لبصيلات الشعر مما جعل النساء يلجأن إلى المنتجات الكيميائية باهظة الثمن وضارة للشعر بسبب عدم قبولهن لرائحة البيض أو الثوم ؛ لذلك سنخبرك بأقوى وصفة خالية تماما من البيض أو الثوم .

كوب من ورق السدر متوفر لدى العطارين .

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم .

ملعقتان كبيرتان من زيت النعناع.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو للتخلص من الزيوت وهذا يساعد على إمتصاص شعرك للوصفة .

قومي بغلي ورق السدر في كوب من الماء وتركه يغلي حتى ذوبان ورق السدر للحصول على سائل مركز .

صفي الماء المغلي واتركيه حتى يبرد .

ضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم وملعقتين كبيرتين من زيت النعناع .

في بخاخ نظيف وجاف ضعى الخليط وقومي برش فروة الرأس بالوصفة وقومى بتدليك فروة الرأس جيدا واتركي الوصفة على شعرك لمدة ٣ ساعات ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو وكرري الوصفة ٣مرات في الأسبوع ولمدة لا تقل عن شهرين وسوف تلاحظين طول شعرك لأكثر من ٢٠ سم هذا بجانب أنها تعمل على ملأ الفراغات فى الرأس وتكثيف الشعر وسمك الشعر نفسه أصبح أسمك من قبل .

مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها:

شعرك هو رمز جمالك يستحق منك العناية والإهتمام ويجب أن تتبعي العادات الصحية بجانب الوصفات والكريمات كتصفيف الشعر مرتين في اليوم بشكل يومي للتخلص من الشعر الميت بالكمية الطبيعية ١٠٠ شعرة في اليوم ، وعدم تركه يومين بدون تصقيف لأن ذلك يسبب في تلبكه وتساقط الشعر الصحي المشبوك مع الشعر التالف المتساقط ، ويمكنك عمل مساج لفروة رأسك في وضع إنقلاب الرأس للأسفل مما يساعد على وصول الدم لبصيلات الشعر وتغذيتها .