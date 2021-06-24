بسكوت الشاي اليومي الاقتصادي بأبسط مقادير وأسرع طريقة

طريقة عمل بسكويت الشاي، بسكويت الشاي من أنواع البسكويت اللذيذة التي يتم تقديمها مع كوب الشاي، حيث أن بسكويت الشاي يعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة للإفطار، وسنعرض أفضل طريقة لعمل البسكويت فى البيت بدلا من شرائه من المحلات والمخابز ولضمان جودته ونظافتهن وبقرمشة عالية، تابعوا معنا هذا المقال حتى النهاية. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات: دقيق أبيض بمقدار خمس أكواب.

كوبان من الزبدة المذابة.

بيضتان.

سكر ناعم بمقدار كوبان.

فانيلا بمقدار ملعقة حجم كبير.

ملح طعام بمقدار رشة صغيرة.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

لبن سائل بمقدار واحد كوب. خطوات تحضير بسكويت الشاي في البيت نضع الزبدة في وعاء ونبدأ بضربها بالمضرب الكهربي لمدة 120 ثانية، ثم نبدأ بإضافة السكر قليلاً ونخفق ثم نضيف قليلاً ونخفق وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع البيض والفانيلا ونضرب ثانياً، ثم نخلط الدقيق مع الملح و كذلك البيكينج بودر، ثم نضيفهم على خليط الزبدة بشكل بطيء بجانب التقليب المستمر، وبعد ذلك نضيف اللبن ونعجن بهدوء حتى نحصل على عجينة تكون لينة.

نضع العجين بكيس بلاستيكي بالثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثم نخرجها ونتركها بضع دقائق، ثم نأخذ قطعة مناسبة ونبدأ بفردها ويفضل أن تكون العجينة بين ورق الزبدة.

يتم تقطيع العجينة باستخدام القطاعات الخاصة بالبسكويت ونقوم بعمل فتحات في كل قطعة من البسكويت باستخدام الشوكة.

نضع ورق الزبدة على الصينية الخاصة بالتسوية، وتوضع بالثلاجة ساعة، وبعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن يكون ساخن سابقاً حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن ويتم رصها فى عبوة محكمة الغلق لحين التناول، وللحفاظ على قرمشة وقوام البسكويت.

يمكن تقديم البسكويت بجانب كوب من القهوة أو كوب من الشاي الساخن. طريقة عمل كيكة البرتقال خطوات تحضير بسكويت الشاي في البيتطريقة عمل كيكة البرتقال أحضري نفس المكونات السابق ذكرها مع استبدال كوب اللبن بكوب أخر من عصير البرتقال الطازج، وملعقة كبيرة من بشر البرتقال، وابدئي بخفق المكونات بالطريقة السابقة، ويتم خبزه جيداً حتى يصبح مقرمش ولذيذ، يمكن وضع طبقة من كريمة البرتقال بين كل طبقة والأخرى، ثم يتم الاحتفاظ بهم فى الثلاجة لحين التقديم, الوسوم

طريقة عمل بسكويت الشاي، بسكويت الشاي من أنواع البسكويت اللذيذة التي يتم تقديمها مع كوب الشاي، حيث أن بسكويت الشاي يعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة للإفطار، وسنعرض أفضل طريقة لعمل البسكويت فى البيت بدلا من شرائه من المحلات والمخابز ولضمان جودته ونظافتهن وبقرمشة عالية، تابعوا معنا هذا المقال حتى النهاية. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات: دقيق أبيض بمقدار خمس أكواب.

كوبان من الزبدة المذابة.

بيضتان.

سكر ناعم بمقدار كوبان.

فانيلا بمقدار ملعقة حجم كبير.

ملح طعام بمقدار رشة صغيرة.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

لبن سائل بمقدار واحد كوب. خطوات تحضير بسكويت الشاي في البيت نضع الزبدة في وعاء ونبدأ بضربها بالمضرب الكهربي لمدة 120 ثانية، ثم نبدأ بإضافة السكر قليلاً ونخفق ثم نضيف قليلاً ونخفق وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع البيض والفانيلا ونضرب ثانياً، ثم نخلط الدقيق مع الملح و كذلك البيكينج بودر، ثم نضيفهم على خليط الزبدة بشكل بطيء بجانب التقليب المستمر، وبعد ذلك نضيف اللبن ونعجن بهدوء حتى نحصل على عجينة تكون لينة.

نضع العجين بكيس بلاستيكي بالثلاجة لمدة ثلاث ساعات، ثم نخرجها ونتركها بضع دقائق، ثم نأخذ قطعة مناسبة ونبدأ بفردها ويفضل أن تكون العجينة بين ورق الزبدة.

يتم تقطيع العجينة باستخدام القطاعات الخاصة بالبسكويت ونقوم بعمل فتحات في كل قطعة من البسكويت باستخدام الشوكة.

نضع ورق الزبدة على الصينية الخاصة بالتسوية، وتوضع بالثلاجة ساعة، وبعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن يكون ساخن سابقاً حتى تنضج، ثم نخرجها من الفرن ويتم رصها فى عبوة محكمة الغلق لحين التناول، وللحفاظ على قرمشة وقوام البسكويت.

يمكن تقديم البسكويت بجانب كوب من القهوة أو كوب من الشاي الساخن. طريقة عمل كيكة البرتقال خطوات تحضير بسكويت الشاي في البيتطريقة عمل كيكة البرتقال أحضري نفس المكونات السابق ذكرها مع استبدال كوب اللبن بكوب أخر من عصير البرتقال الطازج، وملعقة كبيرة من بشر البرتقال، وابدئي بخفق المكونات بالطريقة السابقة، ويتم خبزه جيداً حتى يصبح مقرمش ولذيذ، يمكن وضع طبقة من كريمة البرتقال بين كل طبقة والأخرى، ثم يتم الاحتفاظ بهم فى الثلاجة لحين التقديم,

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