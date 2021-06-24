أسهل طريقة لتحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم في المنزل

وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم، تبحث دائما العديد من الفتيات علي أفضل المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل والتي تساعدها على التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم، والذي يكون من أكثر المشاكل التي تعاني منها معظم الفتيات لأنه يجعل مظهر بشرتها غير لطيف، وبالتالي سوف نتعرف من خلال مقال اليوم عبر موقعنا هذا على طريقة عمل وصفات الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون حدوث أي آثار سلبية على البشر عند وبعد استخدامه.

وصفة الفازلين لأزالة الشعر

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:

نصف ملعقة بودرة الكركم

ثلاث ملاعق حليب سائل

ملعقة طحين الحمص

نصف ملعقة فازلين

طريقة تجهيز وصفة الفازلين

أولا سوف تقوم بتجهيز وعاء مناسب وإضافة فيه جميع المكونات التي قمت بتحديدها من خلال السطور الماضية بدون أن يتم إضافة الفازلين وبعد أن تتجانس والانتهاء من عملية تقليب نقوم بإضافة نصف ملعقة ويقلب جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك في الخطوة التالية نبدأ بوضع خليط الفازلين على الشعر الذي تريدين التخلص منه بكل سهولة، ولكن ينبغي وضعه في اتجاه نمو الشعروليس العكس، ويتم تركه على البشرة لمدة 15 دقيقة ولكن بشرط أن يجف تماما علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها، بعد ذلك قومي بالتخلص من هذا الخليط في الاتجاه المعاكس لمنبت الشعر لكي تتمكني من إزالة الشعر، بعد ذلك قومي بشطف الوجه بالماء الفاتر برفق، ولذلك يفضل استخدام هذه الطريقة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج في أقرب وقت.

أهم فوائد الفازلين للبشرة

من أكثر الفوائد الهامة الموجودة في الفازلين: