عجينة العشر دقايق السريعة للمعجنات والمخبوزات

عجينة العشر دقائق السريعة، عجينة العشر دقائق من أكثر الوصفات التي انتشرت مؤخراً وأحدثت رواجاً وأقبل على تحضير الكثير من ربات المنازل فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق كما أنها غير مكلفة وهناك بعض السيدات التي تجهل طريقة تحضيرها لذلك إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة العشر دقائق. مقادير تحضير عجينة العشر دقائق: خمسة أكواب من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة.

كأسان من المياه الدافئة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كأس من الزيت. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: مقادير تحضير عجينة العشر دقائق:طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: القيام بنخل كأسين من الدقيق لحين أن يصبح خالي من كافة التكتلات ويتم نخل السكر والحليب البودرة معه أيضاً بعد ذلك يتم إذابة الخميرة في كأسين من المياه الدافئ ويتم تركها جانباً لحين أن تتفاعل ويتم وضعها على الخليط. يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم يتم تركها لمدة عشر دقائق لحين أن تتخمر وترتاح ثم يضاف لها ثلاثة أكواب من الدقيق مع نصف كأس من الزيت النباتي ويتم العجن مرة أخرى. يتم حشو العجينة جيداً بالمكونات التي ترغبون بها. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب: طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب: هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها تحضير عجينة العشر دقائق وإليكم المقادير: ملعقتان من حليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان من الخميرة.

كأسان من المياه الدافئ.

رشة من الملح.

خمسة أكواب من الدقيق.

نصف كأس من زيت الذرة. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: القيام بخلط كلاً من الحليب والسكر والخميرة والملح مع كأسين من الدقيق والمياه بشكل جيد لحين أن يتماسك الخليط ويتم تركه جانباً لمدة عشرة دقائق. يتم إضافة الثلاثة كؤوس الباقية من الدقيق ويتم عجن المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم ترك العجينة جانباً لحين أن يتضاعف حجمها وبعد ذلك يتم استخدمها. تتعدد الحشوات التي يتم استخدامها في تحضير عجينة العشر دقائق مثل حشوة الجبن وهي عبارة عن خليط من الجبن مثل الشيدر والمورازيلا والكيري، وحشو الجبن الأبيض والنعناع أيضاً وحشو اللحم وغيرهم من أنواع الحشوات الأخرى. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: الوسوم

عجينة العشر دقائق السريعة، عجينة العشر دقائق من أكثر الوصفات التي انتشرت مؤخراً وأحدثت رواجاً وأقبل على تحضير الكثير من ربات المنازل فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق كما أنها غير مكلفة وهناك بعض السيدات التي تجهل طريقة تحضيرها لذلك إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة العشر دقائق. مقادير تحضير عجينة العشر دقائق: خمسة أكواب من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة.

كأسان من المياه الدافئة.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كأس من الزيت. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: مقادير تحضير عجينة العشر دقائق:طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: القيام بنخل كأسين من الدقيق لحين أن يصبح خالي من كافة التكتلات ويتم نخل السكر والحليب البودرة معه أيضاً بعد ذلك يتم إذابة الخميرة في كأسين من المياه الدافئ ويتم تركها جانباً لحين أن تتفاعل ويتم وضعها على الخليط. يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم يتم تركها لمدة عشر دقائق لحين أن تتخمر وترتاح ثم يضاف لها ثلاثة أكواب من الدقيق مع نصف كأس من الزيت النباتي ويتم العجن مرة أخرى. يتم حشو العجينة جيداً بالمكونات التي ترغبون بها. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب: طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بالحليب: هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها تحضير عجينة العشر دقائق وإليكم المقادير: ملعقتان من حليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان من الخميرة.

كأسان من المياه الدافئ.

رشة من الملح.

خمسة أكواب من الدقيق.

نصف كأس من زيت الذرة. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق: القيام بخلط كلاً من الحليب والسكر والخميرة والملح مع كأسين من الدقيق والمياه بشكل جيد لحين أن يتماسك الخليط ويتم تركه جانباً لمدة عشرة دقائق. يتم إضافة الثلاثة كؤوس الباقية من الدقيق ويتم عجن المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم ترك العجينة جانباً لحين أن يتضاعف حجمها وبعد ذلك يتم استخدمها. تتعدد الحشوات التي يتم استخدامها في تحضير عجينة العشر دقائق مثل حشوة الجبن وهي عبارة عن خليط من الجبن مثل الشيدر والمورازيلا والكيري، وحشو الجبن الأبيض والنعناع أيضاً وحشو اللحم وغيرهم من أنواع الحشوات الأخرى. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق:

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