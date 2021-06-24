طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة” ليزي كيك” بمذاق شهي ستبهري به ضيوفك

تعتبر طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة من أكثر الحلويات المطلوبة للأطفال حيث يعشقون طعمها ويستمتعون بمذاقها اللذيذ، وتقدم في أشهر مطاعم الحلويات الغربية بنكهات مختلفة، فهي من الحلويات المستحدثة التي ظهرت مؤخرا في وطننا العربي فلم يعلم عنها جميع السيدات فنقوم اليوم بعرض أسهل طريقة لإعداد وصفة كيكة البسكويت الباردة، ولا داعي لشرائها من الحلوانى بعد الآن، فمن خلال القليل من المكونات المتوفرة فى مطبخك سوف تتمكني من عمل كيكة بسكويت ناعمة ولذيذة وتنال على كافة أفراد أسرتك وضيوفك.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

تعد كيكة البسكويت من اجمل الأطباق الحلوة التي تقدم في فصل الصيف كنوع من الحلويات الباردة وإليكم المكونات:

مقادير كيكة البسكويت الباردة:

بيضة.

عبوتين من بسكويت الشاي.

نصف كوب من الكاكاو.

كوب ونصف من السكر.

كوب إلا ربع من شوكولاته النوتيلا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من لبن الحليب مكثف محلي.

نصف كوب من قشطة اللبن الحليب كامل الدسم.

قطعة من جبنة الكريما بحجم نصف كف اليد.

قم بتكسير البسكويت حتى يصبح مجروش جيدا وجاهز للاستخدام.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والسكر والكاكاو والبيكنج باودر ونقوم بخفق هذا المكونات سوياً حتى تتجانس.

نقوم بوضع البسكويت في وعاء الخلاط الكهربائي على الخليط السابق ونشغل الخلاط مرة ثانية.

يتم تسخين الفرن جيدا تحت درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نحضر صينية ويتم دهانها بمادة دهنية ويوضع فيها خليط البسكويت المجروش.

نضع الصينية في الفرن حتى يتماسك الخليط قليلاً.

نقوم بخلط اللبن الحليب المكثف والجبنة الكريمي و القشطة جيداً مع بعضهم البعض حتى الحصول على قوام كريمي ناعم، وتوضع على كيكة البسكويت وتزين بالشيكولاتة، وتزين بالقليل من المكسرات والقليل من البسكويت المطحون.

توضع في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتجمد جيداً وتتماسك، ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة سهلة جدا فيمكن للأطفال عملها تحت إشراف من الأم، ليشتهون تناولها دائماً، وهذه كانت أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بالشيكولاته والكريمة البيضاء.

خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة