طريقة عمل السمك المشوي بالفرن بطريقة سهلة وشهية وصحية وبتتبيلة مميزة جدا

السمك المشوي بالفرن ، من ألذ وأشهى أنواع المشويات والمحبب والمفضل لدى جميع الأعمار، كما أن له مكانة خاصة عند الكثير، وهو صحي وشهي جدا أيضاً، وبصفة عامة يحتوي السمك على الكثير من الفوائد، وقيمته الغذائية عالية، نظراً لاحتوائه على البروتين وأوميجا 3 أيضاً، كما أنه مفيد أيضا لمن يعاني من أمراض القلب، وكذلك يساعد في إنقاص الوزن، وهو يقدم في جميع الأوقات، وخاصةً في المناسبات والعزائم فلا يخلو من مائدة، ويتميز بمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى تتبيلته الرائعة التي تضفي عليه المذاق الذي لا يوصف، والنكهة التي لا مثيل لها أيضاً، وتتعد طرق شوي السمك، فإما أن يشوى بالفرن أو على الفحم أو على الجريل، كما يتميز بسهولة تحضيره، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تقدمه لأفراد أسرتها، وذلك لما يحتويه من فوائد كثيرة، وسنتناول في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات السمك المشوي بالفرن وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات السمك المشوي بالفرن

يتكون السمك المشوي بالفرن من مكونات بسيطة، ومتواجدة في كل منزل أيضاً، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالتالي:

كيلو سمك فيليه.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

مقادير التتبيلة

حبة فلفل أحمر.

حزمة بقدونس.

حبة فلفل أصفر.

حزمة كزبرة.

حبة فلفل أخضر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة البودر.

7 فصوص ثوم كبار.

ملعقة كبيرة من الببريكا.

قرن فلفل أحمر حار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الخل.

2 حبة طماطم مقطع أرباع.

عصير 2 ليمونة كبار.

3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الكمون البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

شرائح ليمون للتزيين.

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات طريقة عمل السمك المشوي بالفرن بطريقة سهلة وشهية، ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وهي كالتالي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا، ثم نخلط السمك بالدقيق جيدا من جميع الجوانب. ثم نضع مقلاة على نار عالية ونضيف إليها الزيت، ثم نقلي فيها السمك، بحيث يأخذ لون ذهبي من الخارج فقط بدون ما يستوي، ثم نرفعه من على النار ونضعه جانبا لحين تحضير التتبيلة. نحضر الخلاط، ونضيف إليه البقدونس والكزبرة والطماطم والفلفل الأحمر والأخضر والأصفر والثوم والفلفل الحار ومعجون الطماطم والثوم والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون، ثم نضيف البهارات الكزبرة البودر والكمون البودر والببريكا والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيدا بالخلاط. ثم نحضر صينية فرن ونوزع فيها نصف كمية التتبيلة تقريبا، ثم نرص السمك المقلي فوقها، ثم نوزع الكمية المتبقية من التتبيلة فوق السمك، وأخيرا شرائح ليمون. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة. أخيرا نخرج السمك المشوي من الفرن، ثم نقدمه في طبق التقديم مع الأرز الأبيض. وبالهناء والشفاء.

فوائد السمك

يعد السمك من أفضل الأغذية المفيدة لصحة الإنسان فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الأوميغا 3 والأحماض الدهنية الأمينية والفسفور وكذلك الحديد والكالسيوم والزنك والمغنسويم وفوائده كالتالي: